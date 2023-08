Pfizer (PFE) Rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023

Pfizer mardi signalé un bénéfice ajusté du deuxième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street, mais a enregistré des revenus inférieurs aux estimations alors que les ventes de produits Covid ont chuté.

Pfizer a annoncé un chiffre d’affaires de 12,73 milliards de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 54 % par rapport à la même période il y a un an. Hors ventes du vaccin Covid de la société et de la pilule antivirale Covid Paxlovid, les revenus ont augmenté de 5% sur le plan opérationnel.

Ensemble, les produits ont généré 1,6 milliard de dollars de revenus pour le trimestre. Cela se compare à environ 14 milliards de dollars de ventes au cours de la même période il y a un an.

La baisse n’est pas une surprise. Pfizer et des fabricants de médicaments rivaux comme Moderna ont connu une forte baisse des ventes liées à Covid cette année alors que le monde sort de la pandémie et s’appuie moins sur des vaccins et des traitements à succès qui aident à se protéger contre le virus.

Cette baisse, qui a pesé sur les ventes de Pfizer au cours des deux derniers trimestres, ne montre aucun signe de ralentissement.

Voici comment les résultats de Pfizer se comparent aux attentes de Wall Street, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action: 67 cents par action ajustés, contre 57 cents par action attendus

67 cents par action ajustés, contre 57 cents par action attendus Revenu: 12,73 milliards de dollars, contre 13,27 milliards de dollars attendus

Pfizer a enregistré un bénéfice net de 2,33 milliards de dollars, soit 41 cents par action. Cela a chuté de 9,91 milliards de dollars, ou 1,73 $ par action, au cours de la même période il y a un an.

En excluant certains éléments, le bénéfice par action de la société était de 67 cents par action pour le trimestre.

Pour l’avenir, la société basée à New York a réduit ses prévisions de ventes pour 2023 à 67 milliards de dollars à 70 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 67 milliards de dollars à 71 milliards de dollars.

Pfizer a réitéré ses perspectives de bénéfice ajusté pour l’année entière de 3,25 $ à 3,45 $ par action.

La société s’attend à ce que les ventes liées à Covid diminuent pour l’année.

Pfizer a réaffirmé ses prévisions de 13,5 milliards de dollars de ventes de vaccins Covid en 2023 et de 8 milliards de dollars de revenus pour Paxlovid.

Pfizer a noté que les directives pour le produit sont basées à la fois sur les contrats d’approvisionnement existants avec les gouvernements et sur les ventes du marché commercial aux États-Unis. La société commencera à vendre des produits liés à Covid directement aux prestataires de soins de santé cet automne.

Les actions de Pfizer ont chuté de près de 30 % cette année, portant la valeur marchande de l’entreprise à environ 203 milliards de dollars.

Pfizer est dans une période de transition alors qu’il navigue dans son boom post-pandémique.

La société fonde ses espoirs sur les fusions et acquisitions et sur un pipeline record pour aider la société à pivoter vers de nouveaux domaines de croissance.

Les investisseurs attendent avec impatience que les dirigeants fournissent des mises à jour sur plusieurs lancements de médicaments à court terme de Pfizer, dont le PDG Albert Bourla a déclaré en mai qu’ils contribueront à augmenter les revenus non liés à Covid « à un rythme plus rapide » au cours du second semestre.

Cela inclut le vaccin de Pfizer contre le virus respiratoire syncytial et son vaccin Covid mis à jour – qui devraient tous deux être déployés au cours du troisième trimestre.

Les dirigeants seront également susceptibles d’être interrogés sur l’acquisition par la société de 43 milliards de dollars du fabricant de thérapies contre le cancer Seagen – un accord, selon Pfizer, qui pourrait rapporter plus de 10 milliards de dollars de ventes ajustées au risque d’ici 2030.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis demandé Pfizer et Seagen pour plus d’informations sur leur projet de fusion au cours du deuxième trimestre. Cette décision intervient alors que l’agence réprime des accords similaires dans l’industrie pharmaceutique.

Les dirigeants seront également susceptibles de faire face à la tornade qui a frappé la principale usine de Pfizer en Caroline du Nord après que la société a déclaré aux hôpitaux le mois dernier que plus de 30 médicaments peut voir de nouvelles interruptions d’approvisionnement en raison des dommages.

Pfizer tiendra une conférence téléphonique à 10 h HE le mardi.