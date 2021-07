Pfizer, Moderna étend les essais de vaccins COVID aux enfants: mises à jour

Le procureur général du Missouri a déposé une plainte visant à mettre fin à un mandat de masque qui est entré en vigueur lundi dans la région de Saint-Louis au milieu d’une augmentation des cas de COVD-19 qui pèsent sur un nombre croissant d’hôpitaux de l’État.

Le procès intenté par le procureur général Eric Schmitt soutient que les mandats sont « arbitraires et capricieux car ils exigent que les personnes vaccinées portent des masques, malgré les directives du CDC selon lesquelles cela n’est pas nécessaire ». Il remet également en question l’obligation pour les enfants de porter des masques à l’école, notant qu’ils sont moins susceptibles de tomber gravement malades.

Mais les cas de COVID-19 avec des individus vaccinés sont en augmentation – bien que les hospitalisations d’Américains vaccinés soient rares.

Néanmoins, l’augmentation des infections incite les communautés à au moins exiger le masquage – et tout au plus, instituer des mandats de vaccination. Savannah, Géorgie, a réimposé lundi une exigence selon laquelle les gens portent des masques en public, tout comme le comté de Los Angeles et de nombreuses municipalités d’un océan à l’autre.

La ville de New York et l’État de Californie ont annoncé lundi leur intention d’imposer des vaccins COVID-19 à bon nombre de leurs employés.

Et les enfants représentent une part croissante des nouveaux cas de coronavirus chaque semaine, mais ils devront attendre encore plus longtemps pour se faire vacciner.

Ceux entièrement vaccinés contre COVID-19 peut être infecté, mais les maladies graves sont rares.

Pendant ce temps, les États-Unis signalent à nouveau plus de 50 000 nouveaux cas par jour sur une moyenne mobile de 7 jours alors que la variante delta balaie le pays. Les États-Unis ont atteint cette marque pour la dernière fois le 30 avril, lorsque les cas diminuaient alors que les vaccins s’emparaient de la pandémie.

Même avec la plupart des Américains au moins partiellement vaccinés, le pays signale déjà des cas à plus des trois quarts du rythme de la pire semaine de l’été 2020, où environ 67 000 cas par jour ont été signalés.

Aussi dans l’actualité :

►Tokyo a signalé mardi son plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 à 2 848, dépassant le record précédent de 2 520 cas le 7 janvier. Tokyo est sous son quatrième état d’urgence, qui doit se poursuivre pendant les Jeux olympiques jusqu’à juste avant les Jeux paralympiques débuter fin août.

►La Mayo Clinic, basée à Rochester, dans le Minnesota, exige que tous ses employés soient entièrement vaccinés contre le COVID-19 d’ici le 17 septembre, a-t-elle annoncé lundi. Le ministère des Anciens Combattants a également annoncé lundi qu’il exigerait que ses professionnels de la santé soient vaccinés au cours des deux prochains mois, car les infections à coronavirus ont plus que doublé au cours du mois dernier dans ses installations médicales.

►Le ministère de la Santé d’Hawaii recommande que des masques soient utilisés dans tous les environnements intérieurs des écoles et que la distanciation sociale soit observée dans les salles de classe lorsque cela est possible. Les masques sont recommandés à l’extérieur en cas de surpeuplement ou de contact étroit prolongé.

►La deuxième ville la plus peuplée d’Australie met fin à son cinquième verrouillage pandémique mardi alors que le gouvernement de l’État de Victoria déclare avoir vaincu une épidémie de la variante delta du coronavirus hautement contagieuse pour la deuxième fois.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,5 millions de cas confirmés de COVID-19 et 610 900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 194,6 millions de cas et 4,16 millions de décès. Plus de 163,7 millions d’Américains – 49,1% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Le CDC affirme que les masques pour les vaccinés sont facultatifs. Alors que les cas de COVID augmentent, certains ressentent différemment.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières nouvelles.

Selon une étude, la fin des moratoires sur les expulsions par l’État a probablement entraîné des milliers de décès dus au COVID

La levée des moratoires sur les expulsions dans différents États et municipalités a probablement entraîné des centaines de milliers de cas et de décès supplémentaires de COVID, selon une étude publiée lundi.

L’étude, publiée par des chercheurs de l’UCLA, a comparé les cas de COVID dans 43 États – dont certains ont maintenu des moratoires sur les expulsions et d’autres qui les ont supprimés au printemps ou à l’été 2020. Les États qui s’en sont passés ont vu en moyenne deux fois plus de cas de COVID et cinq fois plus de décès et la fin des protections contre les expulsions a entraîné 433 000 cas de COVID-19 et 10 000 décès supplémentaires d’ici septembre 2020, a conclu l’étude.

Le moratoire fédéral sur les expulsions, empêchant les locataires en retard de loyer d’être retirés du logement pour des raisons de santé publique au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours, prendra fin ce samedi.

Rapport: Pfizer et Moderna élargissent la tranche d’âge des essais jusqu’à 5 ans

Pfizer et Moderna étendent leurs essais de vaccins pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, selon un nouveau rapport.

Le New York Times a rapporté que la décision est venue de la pression de la Food and Drug Administration pour enquêter sur les effets secondaires rares, y compris l’inflammation cardiaque, qui sont survenus chez les personnes vaccinées de moins de 30 ans. La FDA a demandé aux deux sociétés d’incorporer 3 000 enfants supplémentaires. entre 5 et 11 ans dans le groupe, a rapporté le Times.

Les régulateurs devront équilibrer les effets secondaires potentiels des vaccins contre le risque de COVID-19. Les membres d’un comité consultatif du CDC estiment que la protection offerte par le vaccin aux personnes de plus de 12 ans l’emporte sur les risques d’effets secondaires.

Les États-Unis ont l’intention de maintenir en place les restrictions de voyage contre le Royaume-Uni et les pays européens

Les États-Unis n’ont pas l’intention de lever les restrictions de voyage à ce stade étant donné la montée de la variante delta, selon la Maison Blanche.

La décision signifie que les restrictions de voyage actuelles du pays – qui interdisent l’entrée aux personnes de l’espace Schengen européen, du Royaume-Uni et d’autres pays – resteront en place.

« Compte tenu où nous en sommes aujourd’hui… avec la variante delta, nous maintiendrons les restrictions de voyage existantes à ce stade pour plusieurs raisons », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’une conférence de presse lundi. « La variante delta plus transmissible se répand ici à la fois. et partout dans le monde. Poussés par la variante delta, les cas augmentent ici chez nous, en particulier parmi ceux qui ne sont pas vaccinés et semblent susceptibles de continuer dans les semaines à venir. » Lire la suite ici.

– Bailey Schulz

Le centre médical Vanderbilt exige des vaccins COVID-19 pour le leadership

Le Vanderbilt University Medical Center exigera que les employés occupant des postes de direction reçoivent le vaccin contre le coronavirus.

Les employés ont été alertés du mandat via un bulletin d’information des employés le 15 juillet, a confirmé le porte-parole de VUMC, John Howser, dans un e-mail à The Tennessean.

Tous les dirigeants du VUMC sont tenus de recevoir la première dose d’un vaccin COVID-19 ou de fournir une exemption médicale ou religieuse avant le 15 août. Ils doivent être entièrement vaccinés ou avoir une exemption approuvée avant le 15 septembre.

« La date limite pour exiger que tous les employés de VUMC soient vaccinés ou bénéficient d’une exemption approuvée est à l’étude et sera communiquée à une date ultérieure », a déclaré Howser.

Le centre médical exige que les dirigeants du VUMC soient vaccinés pour montrer un « engagement global à promouvoir la vaccination ».

En mai, l’Université Vanderbilt a annoncé qu’elle exigerait que les étudiants reçoivent le vaccin pour l’année scolaire 2021-2022. Tous les professeurs, le personnel et les stagiaires postdoctoraux employés par l’université doivent également être entièrement vaccinés contre le COVID-19 pour la prochaine année scolaire.

– Rachel Wegner, Nashville Tennessee

Contribuer : The Associated Press.