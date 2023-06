Pfizer met fin au développement du lotiglipron, une pilule expérimentale contre l’obésité

Pfizer lundi a dit qu’il le ferait arrêter de développer sa pilule expérimentale contre l’obésité et le diabète, lotiglipronen raison d’enzymes hépatiques élevées chez les patients qui ont pris le médicament une fois par jour dans des études cliniques à mi-parcours.

Ceux enzymes élevées indiquent souvent des dommages aux cellules du foie, mais le géant pharmaceutique a déclaré qu’aucun patient n’a présenté de symptômes ou d’effets secondaires liés au foie.

Les actions de Pfizer ont baissé d’environ 3,5% dans les échanges avant commercialisation après la nouvelle.

Pfizer, basé à New York, a déclaré qu’il se concentrerait plutôt sur son autre médicament oral contre l’obésité, le danuglipron, qui fait l’objet d’un essai clinique de phase deux entièrement inscrit.

Cette étude a révélé que le poids corporel avait été réduit après que les patients atteints de diabète de type 2 aient pris des versions à forte dose de danuglipron deux fois par jour pendant 16 semaines, selon les résultats publiés par Pfizer le mois dernier.

La société prévoit de finaliser les plans du programme d’essais cliniques de phase trois sur le danuglipron d’ici la fin de 2023. Pfizer a ajouté qu’elle développe également une version du danuglipron que les patients prennent une fois par jour au lieu de deux.

« Nous sommes impatients d’analyser les résultats de la phase 2 du danuglipron et de sélectionner le schéma posologique et de titration qui maximisera le bénéfice thérapeutique, la sécurité et la tolérabilité », a déclaré William Sessa, directeur scientifique de la médecine interne de Pfizer, dans un communiqué de presse.

Lotiglipron, danuglipron et Novo Nordisk Les injections de perte de poids à succès Ozempic et Wegovy font partie d’une classe de médicaments appelés agonistes du peptide-1 de type glucagon.

Ils imitent une hormone produite dans l’intestin appelée GLP-1, qui signale au cerveau quand une personne est rassasiée.

Les médicaments peuvent également aider les gens à gérer le diabète de type 2, car ils favorisent la libération d’insuline par le pancréas, ce qui abaisse la glycémie.

Les médicaments oraux comme le danuglipron de Pfizer pourraient offrir un avantage par rapport aux injections fréquentes. Novo Nordisk et Eli Lily développent également leurs propres pilules expérimentales contre l’obésité et le diabète.

La nouvelle classe de médicaments contre l’obésité suscite l’intérêt du public et provoque une ruée vers l’or dans l’industrie de la perte de poids. Mais il y a encore des incertitudes quant à leur accessibilité, et des questions subsistent quant à la durée pendant laquelle les patients devraient prendre les médicaments pour éviter un poids indésirable.

Certaines personnes qui arrêtent de prendre les médicaments se plaignent d’une reprise de poids difficile à contrôler.

Plus de 2 adultes sur 5 sont obèses, selon le Instituts nationaux de la santé. Environ 1 adulte sur 11 souffre d’obésité sévère.