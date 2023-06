Pfizer, Lucid, WSFS et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Groupe Lucide – Les actions de Lucid ont bondi de 9% après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé qu’il fournirait des systèmes de groupe motopropulseur et de batterie au constructeur automobile britannique de luxe Aston Martin.

Financière WSFS – La banque régionale a ajouté 4,4% après que DA Davidson a mis à niveau le stock pour acheter à partir du neutre, notant que WSFS pourrait bénéficier d’un environnement de taux d’intérêt plus élevés pour plus longtemps. Le gain a aidé le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), qui s’est négocié en hausse de 2 %.

Pfizer — Pfizer a chuté de 4,5 % après avoir annoncé qu’il mettrait fin au développement de son médicament expérimental contre l’obésité et le diabète, le lotiglipron, en raison d’enzymes hépatiques élevées qui pourraient indiquer des dommages au foie. Pfizer a déclaré qu’aucun participant n’avait signalé de symptômes ou d’effets secondaires.

Carnaval – Les actions ont chuté de près de 12% malgré le fait que la compagnie de croisière ait annoncé une perte plus faible que prévu pour son deuxième trimestre et donné des perspectives optimistes. Le stock a grimpé de plus de 70% depuis le début de l’année alors que l’industrie se remet de la pandémie de Covid-19. Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line ont également chuté lundi, perdant respectivement environ 3% et 6%.

Moderne – Moderna a augmenté de 2,5% pendant les échanges de midi. UBS a mis à niveau le stock pharmaceutique pour acheter à partir du neutre, affirmant que le potentiel d’autres vaccins pour l’entreprise n’est pas pleinement apprécié par les investisseurs.

Alphabet – Les actions d’Alphabet ont chuté de 1,8% après qu’UBS a rétrogradé le géant de la technologie à neutre à partir de l’achat. UBS a déclaré qu’Alphabet avait un avantage limité à partir d’ici et que le passage à l’intelligence artificielle pourrait peser sur les résultats financiers à court terme.

Tesla – Le fabricant de véhicules électriques a chuté de 2,8 % après que Goldman Sachs a rétrogradé Tesla à neutre depuis l’achat. La banque de Wall Street a abaissé sa note après le récent rallye de Tesla et l’espace concurrentiel pour les véhicules électriques. La dégradation fait suite à des changements de notation similaires récemment apportés par les sociétés Morgan Stanley et Barclays.

– Michelle Fox, Alex Harring et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.