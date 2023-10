Pfizer fixera le prix du médicament Covid Paxlovid à 1 390 $ par cours

Pfizer coûtera un traitement de cinq jours de son médicament antiviral Covid Paxlovid à 1 390 $ lorsque la société commencera à le faire passer au marché commercial Plus tard cette année.

Un porte-parole de l’entreprise a confirmé mercredi le prix, qui était le premier signalé par le Wall Street Journal. Ce prix catalogue, avant rabais et autres rabais accordés aux assureurs et aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques, représente plus du double des 529 $ payés par le gouvernement fédéral pour Paxlovid.

Le gouvernement achète et distribue gratuitement Paxlovid au public depuis décembre 2021, date à laquelle la FDA a autorisé le traitement pour la première fois. Mais à partir de 2024, Pfizer vendra Paxlovid directement aux assureurs maladie, ce qui intervient alors que la demande de vaccins et de traitements contre le Covid s’effondre à l’échelle nationale.

Les médecins, les experts de la santé et les défenseurs des patients ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’un prix plus élevé réduirait l’accès à ce traitement salvateur, qui s’est avéré réduire le risque de maladie grave et de décès dû à Covid chez les patients vulnérables, tels que ceux souffrant de diabète, de problèmes cardiaques. conditions ou un système immunitaire affaibli.

Mais les régimes d’assurance maladie paieront probablement beaucoup moins que le prix catalogue de près de 1 400 $ pour le Paxlovid, ce qui signifie que les patients n’auront probablement que peu ou pas de frais à leur charge. Pfizer a également indiqué qu’elle travaillait avec les payeurs pour réduire les quotes-parts des patients.

Pfizer prévoit de subventionner les quotes-parts des personnes assurées commercialement au moins jusqu’en 2028.

« Comme toujours, l’objectif de Pfizer est d’assurer un accès large et équitable à nos médicaments. Nous travaillons avec diligence avec les payeurs pour obtenir le meilleur placement possible sur le formulaire pour le PAXLOVID, ce qui se traduira par de faibles coûts restants pour les patients », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué. déclaration à CNBC.

Vendredi, la société a également déclaré qu’elle s’attend à ce que les revenus de Paxlovid soient inférieurs de 7 milliards de dollars aux prévisions précédentes, en partie à cause du retour des doses étiquetées pour une utilisation d’urgence par le gouvernement fédéral.

Au total, Pfizer prévoit désormais un chiffre d’affaires de 58 à 61 milliards de dollars pour 2023, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 67 à 70 milliards de dollars. Pfizer a déclaré avoir réduit ses perspectives de revenus « uniquement en raison de ses produits Covid ».

— Angelica Peebles de CNBC a contribué à ce rapport.

