Pfizer fera don de 500 millions de doses de vaccin COVID aux États-Unis pour les pays à faible revenu

Moderna a annoncé jeudi avoir demandé une « autorisation d’utilisation d’urgence » à la Food and Drug Administration pour son vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.

Le vaccin Pfizer/BioNTech a déjà obtenu l’autorisation de la FDA pour les enfants dès l’âge de 12 ans. L’accès aux vaccins pour les enfants est un élément crucial dans l’effort de normalisation de l’apprentissage en classe pour l’année scolaire 2020-21, dans un peu plus de deux mois. dans certains districts scolaires.

Moderna, qui a déjà déposé une demande d’autorisation d’adolescent auprès de Santé Canada et de l’Agence européenne des médicaments, a déclaré qu’elle prévoyait de déposer une demande similaire auprès d’agences du monde entier.

« Nous restons déterminés à aider à mettre fin à la pandémie de COVID-19 », a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué.

Aussi dans l’actualité :

►Deux passagers à bord du navire MSC Seaside de MSC Croisières ont été testés positifs pour COVID-19, débarquant mardi lors d’une escale prévue en Sicile, en Italie. MSC Croisières navigue en Europe par intermittence depuis août.

► L’Ohio compte deux autres gagnants Vax-a-Million: Mark Cline de Richwood dans le comté d’Union a remporté 1 million de dollars et Sara Afaneh de Sheffield Lake dans le comté de Lorain a remporté une bourse universitaire de quatre ans, a annoncé mercredi soir la Commission des loteries de l’Ohio.

►Le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson déclenche plusieurs types de réponses immunitaires, selon une nouvelle étude, lui permettant d’être extrêmement protecteur aux États-Unis ainsi qu’en Afrique du Sud et au Brésil, où une poignée de variantes virales différentes circulent.

►La deuxième plus grande ville d’Australie, Melbourne, sortira de son quatrième confinement pandémique vendredi. Les responsables de l’État affirment que le verrouillage est terminé après deux semaines après la détection d’un seul nouveau cas de coronavirus au cours de la dernière période de 24 heures.

►Philadelphie mettra fin à son mandat de masque d’intérieur et au dernier appel de 23h00 pour les restaurants vendredi.

►La Californie suivra les directives des Centers for Disease Control and Prevention sur les masques pour les personnes vaccinées lorsqu’elle lèvera sa commande de masques le 15 juin, selon les responsables de la santé de l’État a déclaré mercredi.

►L’Iowa ne permettra plus à ses résidents de voir leurs antécédents de vaccination ou ceux de leurs enfants sur le site Web de l’État, affirmant qu’il veut empêcher les employeurs de vérifier le statut de vaccination de leurs travailleurs sans autorisation.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,6 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 598 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 174,3 millions de cas et plus de 3,75 millions de décès. Près de 140,8 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 42,5% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Alors que les Américains se font vacciner contre le coronavirus, un rapport publié mercredi a révélé que les adolescents et les adultes pourraient avoir manqué des millions de vaccinations de routine recommandées par le CDC en 2020.

Tenir le feu d’artifice: l’objectif de vaccination de Biden pour le 4 juillet pourrait être hors de portée

L’objectif de vaccin du président Joe Biden pour l’Amérique – 70% des adultes recevant au moins un vaccin COVID-19 d’ici le 4 juillet – est commence à ressembler à un long shot. Si les jabs se poursuivent à leur rythme actuel, Biden sera en deçà de cette référence. Au cours de la semaine dernière, environ 365 000 adultes en moyenne ont reçu leur premier vaccin chaque jour. Pour atteindre l’objectif de Biden, ce nombre devra passer à environ 630 000 adultes nouvellement vaccinés chaque jour. Le rythme d’administration des vaccins a considérablement diminué par rapport à son pic de début avril, lorsque plus de 2 millions d’adultes étaient nouvellement vaccinés chaque jour.

– Janie Haseman

Pfizer et BioNTech vont faire don de 500 millions de doses de vaccins

Pfizer et BioNTech ont annoncé jeudi leur intention de faire don de 500 millions de doses au gouvernement américain pour les distribuer à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine. Les nouvelles confirment le rapport de mercredi de L’annonce prochaine du président Joe Biden au sommet du G-7. L’inégalité des vaccins est devenue une préoccupation de plus en plus pressante, et l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une « pandémie à deux voies » alors que les pays riches inoculent une grande partie de leur population et que les pays en développement sont exposés aux ravages du coronavirus.

Dans un rapport du 3 juin, Oxfam International a déclaré que sur les 1,77 milliard de doses administrées dans le monde à ce moment-là, 28% étaient allées à des personnes dans les pays du G-7 et seulement 0,3% à des pays à faible revenu. Une telle disparité pourrait prolonger la pandémie et permettre l’émergence de variantes dangereuses alors que le virus continue de se propager.

Ajouter les hôpitaux DC au nombre croissant qui nécessitent la vaccination des employés

La plupart des hôpitaux de Washington, DC, exiger que les employés reçoivent la vaccination COVID-19, rejoignant un nombre croissant de systèmes de santé et d’autres entreprises à l’échelle nationale en optant pour le mandat controversé. Les hôpitaux fixeront chacun leur propre délai, a déclaré mardi l’Association des hôpitaux du district de Columbia dans un communiqué. L’hésitation à la vaccination a ralenti les progrès pour faire piquer la nation, et certains systèmes de santé et d’autres entreprises tentent de relancer l’élan de la vaccination.

Jacqueline Bowens, présidente-directrice générale de la District of Columbia Hospital Association, a déclaré que « le consensus est une réitération de l’engagement de nos hôpitaux envers la sécurité en protégeant notre personnel, nos patients et nos visiteurs contre le COVID-19 ».

Des centaines de milliers de vaccins Johnson & Johnson pourraient être gaspillés

Le ralentissement de la demande et les effets persistants d’une pause de 11 jours sur le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 signifient que les États ont des centaines de milliers de doses qui peuvent expirer avant de pouvoir trouver des armes consentantes. Cela a changé le mois dernier. Mercredi, l’Arkansas à lui seul disposait de 3 271 doses de vaccin J&J non administré. Parmi ceux-ci, 42 971 expirent le 23 juin et 10 042 autres expirent le 4 juillet, a déclaré le ministère de la Santé de l’Arkansas. Dans l’Ohio, le gouverneur a averti que 200 000 doses de J&J devront être jetées le 24 juin si elles n’obtiennent pas preneur.

« Lorsque nous avions plus de demande que l’offre ne pouvait répondre, les dates d’expiration n’étaient pas un problème. Le vaccin était utilisé aussi vite qu’il arrivait », a déclaré le Dr Kelly Moore, directeur adjoint de la Immunization Action Coalition.

– Élisabeth Weise

Les régulateurs californiens retirent les règles controversées sur les masques de travail

Les régulateurs californiens du lieu de travail se sont inversés pour la deuxième fois en une semaine. Ils ont retiré mercredi soir une réglementation controversée sur les masques en attente. Cela leur donnera le temps d’envisager une règle qui s’aligne plus étroitement sur la promesse du gouverneur Gavin Newsom que l’État rouvrira complètement la pandémie mardi.

La règle révisée du California Occupational Safety and Health Standards Board n’aurait permis aux travailleurs de renoncer aux masques que si chaque employé dans une pièce était entièrement vacciné contre le coronavirus. Cela contraste avec le plan plus large de l’État visant à supprimer pratiquement toutes les exigences de masquage pour les personnes vaccinées, de concert avec les dernières recommandations du CDC.

L’objectif, a déclaré le président du conseil d’administration, David Thomas, est de modifier la réglementation sur le lieu de travail « afin qu’elle corresponde au CDC et au California Department of Public Health, afin que nous soyons tous sur la même longueur d’onde. C’est de cela qu’il s’agit, donc nous ne sommes pas en décalage avec tout le monde. »

Seattle et San Francisco prennent leurs photos en tant que principales villes principales pour les vaccinations

Deux villes de la côte ouest sont dans une course au coude à coude pour le statut de vaccination le plus élevé du pays, et chacune peut prétendre à tenir la tête. Le maire de Seattle, Jenny Durkan, a déclaré mercredi que la sienne était la première grande ville des États-Unis avec 70% de ses habitants de 12 ans et plus ayant terminé leurs vaccinations COVID-19, devançant San Francisco d’un point de pourcentage.

« Maintenant que nous avons atteint la protection de la communauté, nous pouvons conduire la nation à rouvrir et à récupérer en toute sécurité », a déclaré Durkan dans un communiqué.

Cependant, San Francisco est légèrement en avance avec le meilleur taux du pays de résidents de 12 ans et plus qui ont reçu au moins un vaccin, 79-78%, et pourraient avancer dans la course à l’immunité collective.

« Je pense que nous sommes en passe d’être la première ville à atteindre l’immunité collective », a déclaré le Dr Monica Gandhi, experte en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. Chronique de San Francisco.

« Nos taux élevés d’immunité signifient que nous ne sommes pas sensibles aux nouvelles infections, même en voyageant ici », a-t-elle déclaré.

Contribution : The Associated Press