Pfizer explore des options pour certaines maladies rares, les médicaments anticancéreux

Pfizer Inc explore des options pour certains traitements à un stade précoce des maladies rares et du cancer dans le but de se concentrer sur les médicaments et les vaccins “à fort impact”, a annoncé jeudi la société.

Le fabricant américain de médicaments a déclaré que ces options incluaient des collaborations avec d’autres développeurs de médicaments pour ces médicaments ou la création d’une nouvelle société.

Pfizer prévoit désormais de se concentrer sur le développement interne de traitements contre les maladies rares en utilisant des technologies telles que l’édition de gènes, a-t-il déclaré, tout en explorant les opportunités externes pour les programmes de thérapie génique à un stade précoce et son centre de recherche axé sur le cancer à Boulder, au Colorado.

Il chercherait également à faire progresser à l’extérieur son installation de thérapie génique à Durham, en Caroline du Nord, a déclaré le fabricant de médicaments.

Cela libérerait l’entreprise, qui a investi massivement dans son pipeline interne de médicaments et conclu des accords pour augmenter ses revenus, pour concentrer son portefeuille interne de traitements expérimentaux dans les domaines où l’entreprise pense qu’elle est “la mieux positionnée”.

“Nous pensons que ces actions nous positionneront pour mener l’industrie à atteindre plus de patients”, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé par e-mail, ajoutant qu’en fonction des approches d’externalisation adoptées, Pfizer pourrait maintenir des liens avec certains de ces programmes grâce à des investissements stratégiques.

Pfizer a annoncé en août 2022 un accord de 5,4 milliards de dollars pour le fabricant de médicaments contre la drépanocytose Global Blood Therapeutics, des mois après son accord de 11,6 milliards de dollars pour Biohaven Pharmaceutical Holding.

Le journal financier Barron’s a rendu compte pour la première fois des plans de Pfizer jeudi.