Un travailleur de la santé en Alaska aurait été hospitalisé pour une grave réaction allergique après avoir pris le vaccin Covid-19 de Pfizer. Ils n’avaient aucun antécédent d’allergies médicamenteuses, contrairement à d’autres qui ont souffert de telles réactions.

La personne affligée reste à l’hôpital mercredi après avoir subi une vive réaction mardi, ont déclaré au New York Times trois sources qui avaient vu des rapports officiels sur la santé de la victime. Le lieu de travail ou la résidence de l’agent de santé n’a pas été divulgué, et aucun autre détail sur son état de santé n’a été divulgué, et il n’est pas clair s’il avait d’autres allergies non médicales, a expliqué l’une des sources.

Pfizer est «Travailler avec les autorités sanitaires locales» pour évaluer les détails du rapport sur«Réaction allergique grave potentielle», la société a déclaré mercredi à RT dans un communiqué, s’engageant à « Surveillez de près tous les rapports suggérant des réactions allergiques graves après la vaccination » et « Mettez à jour la langue d’étiquetage si nécessaire. »

Ils ont également ajouté que «Aucun signal d’innocuité préoccupant n’a été identifié dans nos essais cliniques, y compris aucun signal de réaction allergique grave associée au vaccin.»

La réaction aurait été similaire au choc anaphylactique subi par plusieurs travailleurs de la santé au Royaume-Uni, où le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé plus tôt ce mois-ci. L’une des femmes britanniques touchées avait des antécédents d’allergies aux œufs, bien que le fabricant ait insisté sur le fait qu’il n’y a pas d’ingrédients liés aux œufs dans sa formule, et l’autre aurait été allergique à certains médicaments. Le Royaume-Uni a également signalé un «Réaction allergique possible» chez un troisième destinataire, bien que l’incident n’ait pas été décrit en détail.

Les autorités sanitaires britanniques ont mis en garde les personnes ayant des antécédents de «Anaphylaxie à un vaccin, un médicament ou un aliment» loin de se faire vacciner contre Covid-19 et a suggéré que les installations mises en place pour administrer le vaccin soient équipées de «Matériel de réanimation» – les orientations ont fait écho dans les informations de prescription de Pfizer.

Bien que la société n’ait signalé aucune réaction allergique chez les participants aux essais cliniques, les personnes souffrant d’allergies médicales et toute personne ayant déjà souffert d’un «Réaction indésirable grave associée à un vaccin» ont été spécifiquement exclus des essais et il a été conseillé aux médecins de surveiller ces réactions afin que l’allergique puisse être exclu des études.

La Food and Drug Administration (FDA) a émis vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech, faisant des États-Unis le sixième pays à approuver la formule. Dimanche, les 2,9 millions de doses ont commencé à être expédiées vers les sites administratifs. Lundi, les deux premiers travailleurs de la santé américains ont reçu leur vaccin à New York.

L’autorisation concerne les adultes âgés de 16 ans et plus, et les prestataires ont été déconseillés d’administrer le vaccin à toute personne «Antécédents connus de réaction allergique grave» à «Tout composant du vaccin.» Les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des foyers de soins seront les premiers à recevoir les vaccins.

Le Royaume-Uni a approuvé le vaccin plus tôt ce mois-ci, le premier pays à avoir donné son feu vert à l’utilisation d’une inoculation à base d’ARNm, et vise à faire vacciner 800 000 résidents d’ici la fin de l’année. Les autorités, cependant, se sont plaints du fait que les populations à faible revenu et minoritaires sont moins susceptibles d’exprimer leur confiance dans le vaccin que les personnes à revenu élevé, accusant les anti-vaccins ciblés. « désinformation » pour les statistiques.

Alors que la British Medicines and Healthcare Regulatory Agency a insisté sur le fait qu’elle «Stratégie de surveillance de la sécurité solide et proactive pour les vaccins Covid-19» en cours, le contrat de l’agence avec une firme d’intelligence artificielle pour «Traiter le volume élevé attendu de réactions indésirables au vaccin contre le Covid-19» n’a pas inspiré la confiance des sceptiques.

D’autres pays, dont le Canada, le Mexique, Singapour et Bahreïn, ont également donné le feu vert au tir de Pfizer. On s’attend à ce que les États-Unis prennent le jab Moderna à l’étude ensuite. Il s’agit d’un autre vaccin à base d’ARNm, cette fois d’une société qui n’a jamais réussi à commercialiser un médicament.

