Pfizer et Moderna s’engagent au Congrès à accélérer la production de vaccins Covid-19 alors que le nombre de morts aux États-Unis dépasse les 500000

Pfizer et Moderna ont préparé des témoignages écrits au Congrès américain, promettant de stimuler la production de vaccins dans les mois à venir, alors que le nombre de morts dans le pays à cause de Covid-19 a récemment dépassé 500000.

Les dirigeants des entreprises devraient s’exprimer mardi devant la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants américaine.

Selon le témoignage écrit du directeur commercial de Pfizer, John Young, la société disposera de 120 millions de doses de vaccin disponibles pour l’expédition d’ici la fin du mois de mars et de 80 millions de doses supplémentaires d’ici la fin du mois de mai. Pfizer s’attend à ce que les 300 millions de doses contractées soient disponibles d’ici la fin juillet, ce qui est suffisant pour inoculer jusqu’à 150 millions d’Américains.

Dans l’ensemble, Pfizer a augmenté son plan de production 2021 de 1,3 milliard à au moins 2 milliards de doses depuis juillet.

«À ce jour, aucun problème d’innocuité sérieux n’a été identifié qui ait modifié le profil bénéfice-risque favorable du vaccin», Young a écrit.

Le président de Moderna, Stephen Hoge, a écrit que la société avait doublé les livraisons mensuelles depuis fin 2020 et prévoyait de les doubler à nouveau d’ici avril à plus de 40 millions de doses par mois. Il a ajouté que 300 millions de doses seront prêtes entre la fin mars et la fin juillet.

Le témoignage vient du nombre de morts aux États-Unis de Covid-19 a dépassé les 500 000 dimanche, selon l’Université Johns Hopkins.

Environ 64,2 millions de doses du vaccin ont été administrées à travers le pays après le début du déploiement du vaccin en décembre, selon le décompte de Bloomberg.

Parmi les principales préoccupations aujourd’hui figurent les nouvelles variantes de Covid-19, y compris la variante britannique, qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention, pourrait devenir dominante aux États-Unis d’ici mars.

Pfizer a déclaré que ses études montrent que le vaccin de la société est efficace contre les souches de coronavirus du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud. Moderna a indiqué que la société surveillait de près les nouvelles variantes et testait les performances de son vaccin contre elles.

