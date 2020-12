Les experts sont ravis de l’innocuité et de l’efficacité déclarées de deux vaccins COVID-19 déployés à travers le pays. Mais ils restent préoccupés par ce qui pourrait encore mal tourner pour ébranler la foi fragile du public en lui.

Presque tout ce qui concerne le processus s’est bien déroulé jusqu’à présent, sous l’impulsion de l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump.

Les deux premiers vaccins, l’un de Pfizer-BioNTech et l’autre de Moderna, étaient prêts bien avant que quiconque ne l’attende. Les essais ont montré qu’ils figuraient parmi les vaccins les plus efficaces à ce jour, en particulier contre un virus respiratoire notoirement difficile à prévenir.

Et les premiers jours du déploiement, bien que loin d’être parfaits, ont déjà conduit à 3 millions de vaccinations aux États-Unis, principalement parmi les agents de santé de première ligne.

Les responsables fédéraux s’attendent à ce que 20 millions de doses soient fabriquées et disponibles pour l’expédition au début de janvier, 30 millions de doses supplémentaires d’ici la fin du mois et 50 millions de plus d’ici la fin de février.

Les vaccins devraient être disponibles pour le grand public dès la fin février ou début mars, selon le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar.

Lors d’entretiens avec USA TODAY au cours des derniers jours, une douzaine d’experts en vaccins étaient plus surveillés. La plupart pensent que les vaccins ne seront pas largement disponibles avant la fin du printemps ou au début de l’été, en supposant qu’aucun problème de production et l’autorisation de deux vaccins supplémentaires d’ici février.

Le gouvernement fédéral devrait sous-promettre et surdélivrer, a déclaré le membre du groupe, le Dr Kelly Moore, directeur associé de l’éducation sur l’immunisation à la Coalition d’action pour l’immunisation, une organisation à but non lucratif qui distribue des informations sur les vaccins et les maladies qu’ils préviennent.

«Projeter des dates concrètes que nous ne pouvons pas connaître risque de provoquer une frustration et une déception inutiles», a-t-elle déclaré.

Les préoccupations des membres du panel tournent principalement autour de ce qui se passera avant que les vaccins ne soient largement disponibles.

Ils craignent que le public ne perde confiance dans le vaccin en raison de réactions allergiques plus nombreuses comme celles déjà observées à quelques reprises ou d’un autre symptôme – qu’il soit réellement lié au vaccin ou non.

Et ils s’inquiètent des problèmes potentiels de distribution ou des milliers d’autres choses qui pourraient mal tourner avec un processus scientifique, logistique et politique aussi complexe.

« Les domaines particulièrement préoccupants », a déclaré Moore, « comprennent les problèmes d’approvisionnement imprévisibles, les échecs de stockage et de traitement entraînant des déchets de vaccins, et toutes sortes de problèmes de gestion et de partage de données résultant de l’utilisation de plusieurs nouveaux systèmes informatiques. »

Chaque mois, les membres du groupe d’experts d’USA TODAY évaluent les progrès des vaccins COVID-19 en choisissant l’heure sur une horloge imaginaire qui a commencé à minuit avec la découverte du virus au début de 2020 et se termine à midi, lorsqu’un vaccin est disponible gratuitement à travers les États-Unis Chaque mois, nous calculons le temps médian – le point médian de leurs estimations.

En juin, c’était 4 heures du matin. En octobre, le soleil s’était levé et leur consensus est tombé à 8 heures. L’heure de novembre a grimpé à 9 h 30 – la plus grande avancée en un mois à ce point. Pour décembre, le panneau est revenu à son rythme régulier et a avancé l’horloge d’une heure à 10h30.

Jusqu’ici tout va bien

Dans l’ensemble, les panélistes se sont dits impressionnés par le développement et la fabrication des deux premiers vaccins autorisés.

«La fabrication a été remarquablement bien gérée», a déclaré Prashant Yadav, expert en chaîne d’approvisionnement médical et chercheur principal au Center for Global Development, un groupe de réflexion sur le développement international basé à Washington, DC et à Londres.

Généralement, avec une mise à l’échelle rapide, « nous avons généralement plus de hoquet », a déclaré Yadav.

Les préoccupations se sont avérées exagérées quant au maintien du vaccin Pfizer-BioNTech à la température super froide nécessaire, a déclaré Prakash Nagarkatti, vice-président de la recherche à l’Université de Caroline du Sud à Columbia.

Plusieurs membres du panel ont déclaré avoir été agréablement surpris que les deux vaccins semblent sûrs – sans problèmes majeurs à long terme – et sont efficaces à plus de 94%.

« Je craignais que le (s) vaccin (s) ne soit aussi efficace (s), mais j’étais ravi des résultats », a déclaré le Dr Monica Gandhi, chercheuse en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

«C’est incroyable et très impressionnant», a déclaré Pamela Bjorkman, biologiste structurale au California Institute of Technology. « Je m’inquiétais des effets secondaires graves des vaccinations, mais il semble y avoir peu ou pas de preuves de cela jusqu’à présent. »

« Point culminant d’années de recherche »: le Dr Fauci reçoit le vaccin COVID-19 de Moderna Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a reçu sa première dose du vaccin COVID-19 de Moderna. USA AUJOURD’HUI

Des nuits blanches à venir?

De nombreux panélistes ont déclaré qu’ils craignaient toujours que quelque chose ne se passe mal, ce qui ferait perdre confiance au public dans le vaccin.

À l’heure actuelle, les plus grandes préoccupations sont les réactions allergiques, qui sont rares mais semblent se produire plus fréquemment qu’elles ne le devraient, et une poignée de cas de paralysie de Bell, une affection neurologique affectant les muscles d’un côté du visage.

C’est généralement temporaire, mais le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center et médecin traitant à la Division des maladies infectieuses de l’hôpital pour enfants de Philadelphie, craint que davantage de cas puissent empêcher les gens de se faire vacciner.

« J’aimerais que ce ne soit pas un gros problème », a-t-il déclaré.

Parfois, des événements relativement rares comme la paralysie de Bell surviennent plus souvent qu’ils ne le devraient par pur hasard. Si vous jetez une pièce autant de fois qu’il y avait de personnes dans les deux essais de vaccins, vous pourriez vous retrouver avec des têtes cinq fois de suite, a-t-il noté. « C’est la tyrannie des petits nombres dans les grandes bases de données. »

Les boîtes contenant le vaccin Moderna COVID-19 sont préparées pour être expédiées au centre de distribution McKesson à Olive Branch, Mississippi. Photo piscine par PAUL SANCYA

Offit, qui a hâte de se faire vacciner lui-même dans la semaine ou les deux prochaines, a déclaré qu’il était préoccupé récemment lorsqu’il a rencontré un phlébotomiste qui ne prendra pas le vaccin parce qu’il est convaincu que les Noirs américains comme lui recevront un vaccin différent du blanc. Américains – bien que ce ne soit évidemment pas vrai.

« Ce qui nous inquiète tous, c’est qu’il y aurait un événement indésirable grave qui était permanent », a déclaré Offit. « Ensuite, les gens recalculeraient s’ils pensent qu’il vaut la peine de se faire vacciner. »

Même si un effet secondaire est extrêmement rare et que la probabilité d’être infecté par le COVID-19 reste assez élevée, les gens peuvent se détourner du vaccin, a-t-il déclaré.

« Statistiquement, ils sont probablement toujours alors mieux vaut se faire vacciner, car il s’agit d’un virus commun, un virus qui, même s’il ne tue pas, peut causer des dommages permanents », a-t-il déclaré. – contre des preuves scientifiques – que le danger posé par le vaccin l’emporte sur celui du virus.

Parmi les autres soucis des panélistes: il y a suffisamment de temps pour de sérieux problèmes de production. Les gens riches pourraient essayer de sauter la ligne. Et un scénario est hors de contrôle de quiconque: le virus pourrait muter pour rendre les vaccins moins efficaces.

Le risque de mutation «augmente plus nous laissons des millions de personnes continuer à être infectées et à transmettre le virus de l’une à l’autre», a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic et rédacteur en chef de la revue. Vaccin.

Le vice-président Mike Pence a reçu le vaccin COVID-19 le 18 décembre. Presse associée

Encore plus à faire sur la messagerie publique

Encore plus de panélistes ont exprimé leur inquiétude quant au manque de sensibilisation du gouvernement fédéral pour rassurer les gens que le vaccin est sûr.

Peter Pitts, président et cofondateur du Center for Medicine in the Public Interest, a déclaré qu’il était important que le vice-président Mike Pence soit publiquement vacciné cette semaine. Cela « envoie un message important à sa circonscription principale – dont beaucoup sont sceptiques en matière de vaccins – que ce n’est pas le moment de laisser l’animosité politique persistante l’emporter sur les priorités de santé publique.

Il reste encore beaucoup à faire, a-t-il déclaré, pour atteindre les communautés de couleur qui hésitent à se faire vacciner.

«Avoir une abondance de vaccins sûrs et efficaces est une énorme victoire», a déclaré Pitts, ancien commissaire associé de la Food and Drug Administration aux relations extérieures. « Ne pas coordonner l’accès et convaincre nos concitoyens de retrousser leurs manches et de faire ce qu’il faut serait un échec inexcusable. »

Il faudra rappeler aux gens de recevoir leurs injections de rappel – les deux vaccins autorisés jusqu’à présent nécessitent deux doses – et de continuer à prendre des précautions comme le port de masques et le maintien de la distance jusqu’à ce que la transmission soit arrêtée, a déclaré Sandra Crouse Quinn, directrice associée principale du Maryland Center. for Health Equity et directeur du département de sciences familiales de la School of Public Health de l’Université du Maryland.

«Tout cela dit, et bien sûr, je pourrais en dire plus», a-t-elle dit, «ce sont des développements fabuleux – la première lueur d’une lumière au bout du tunnel.

Comment nous l’avons fait

USA TODAY a demandé aux scientifiques, chercheurs et autres experts jusqu’où ils pensaient que l’effort de développement du vaccin avait progressé depuis le 1er janvier, lorsque le virus a été reconnu pour la première fois. Une douzaine ont répondu. Nous avons agrégé leurs réponses et calculé la médiane, le point médian entre elles.

Les panélistes du mois

Pamela Bjorkman, biologiste structurel au California Institute of Technology

Dr Monica Gandhi, un expert en maladies infectieuses à l’Université de Californie-San Francisco

Sam Halabi, professeur de droit, Université du Missouri; chercheur à l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown

Florian Krammer, virologue à la Icahn School of Medicine du Mont Sinaï à New York

Dre Michelle McMurry-Heath, président et chef de la direction de Biotechnology Innovation Organization

Dr Kelly Moore, directeur associé de l’éducation en matière de vaccination, Coalition d’action pour l’immunisation; ancien membre du Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation; président, Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation de l’Organisation mondiale de la santé

Prakash Nagarkatti, immunologiste et vice-président de la recherche, Université de Caroline du Sud

Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center et médecin traitant à la Division des maladies infectieuses du Children’s Hospital of Philadelphia et professeur de vaccinologie à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie

Peter Pitts, président et co-fondateur du Center for Medicine in the Public Interest, et ancien commissaire associé de la FDA pour les relations extérieures

Dr Gregory Pologne, directeur, Groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic, et rédacteur en chef, Vaccine

Sandra Crouse Quinn, directeur associé principal du Maryland Center for Health Equity, et président du département de sciences familiales de la School of Public Health de l’Université du Maryland

Prashant Yadav, Senior fellow, Center for Global Development, expert de la chaîne d’approvisionnement médicale

