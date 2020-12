L’administration Trump et Pfizer ont conclu un accord pour renforcer l’offre du vaccin contre le coronavirus fabriqué par Pfizer et BioNTech pour les États-Unis de 100 millions de doses d’ici la fin juillet.

Le nouvel accord signifie que les entreprises fourniront aux États-Unis un total de 200 millions de doses, suffisamment pour vacciner 100 millions d’Américains. Les tirs supplémentaires coûteront 1,95 milliard de dollars, ont déclaré les entreprises.

L’accord, annoncé mercredi, aiderait les États-Unis au moins en partie à compenser une pénurie imminente de vaccins qui pourrait laisser des millions d’Américains adultes découverts au premier semestre 2021.

Jusqu’à présent, seules deux sociétés pharmaceutiques – Pfizer et Moderna – ont obtenu une autorisation fédérale pour la distribution d’urgence des vaccins Covid-19, et la plupart de ce qu’elles sont capables de produire pour les six prochains mois a déjà été allouée par le biais de contrats avec les États-Unis et autres gouvernements.