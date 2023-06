Pfizer et GSK RSV pourraient éviter des milliers d’hospitalisations

Vaccination d’un million d’adultes âgés de 65 ans et plus avec un seul vaccin contre le VRS Pfizer ou GSK peut empêcher des milliers d’hospitalisations sur deux saisons du virus, selon un Centers for Disease Control and Prevention analyse.

Un médecin du CDC a présenté l’analyse, menée par des chercheurs de l’Université du Michigan, lors d’un réunion du comité consultatif mercredi. Le comité a recommandé que les adultes âgés de 60 ans et plus puissent recevoir une dose du virus respiratoire syncytial de Pfizer ou de GSK après avoir consulté leur médecin.

L’analyse a révélé que la vaccination d’un million d’adultes de 65 ans et plus avec une seule dose du vaccin de Pfizer pourrait éviter 2 500 hospitalisations et 25 000 visites ambulatoires sur deux saisons du virus.

La saison du VRS dure généralement d’octobre à mars dans l’hémisphère nord.

L’analyse a également révélé que la vaccination d’un million d’adultes du même groupe d’âge avec une dose du vaccin de GSK pourrait éviter environ 2 300 hospitalisations et 23 000 visites ambulatoires.

Le nombre estimé de résultats évités est inférieur pour les adultes âgés de 60 à 64 ans, selon le médecin du CDC, le Dr Michael Melgar. Il a dit que c’est parce qu’il y a « moins de maladies à VRS existantes » dans ce groupe pour que le vaccin prévienne.

L’analyse confirme en outre l’efficacité de chaque injection nouvellement approuvée dans la prévention du VRS, un virus respiratoire courant qui provoque des symptômes de rhume chez la plupart des gens, mais des infections plus graves chez les personnes âgées et les enfants.

Chaque année, le VRS hospitalise 60 000 à 160 000 personnes âgées et en tue 6 000 à 10 000, selon le CDC données.

Pfizer et GSK ont tous deux présenté mercredi lors de la réunion des données d’efficacité à plus long terme, qui suggèrent que leurs vaccins maintiennent généralement une certaine protection contre le VRS après une saison du virus.

L’analyse suggère également que les injections pourraient réduire le fardeau du VRS sur les hôpitaux à l’automne, lorsque plusieurs virus respiratoires commencent généralement à se propager à des niveaux élevés.

L’année dernière, des cas de VRS – ainsi que de Covid et de grippe – chez les enfants et les personnes âgées ont submergé les hôpitaux à travers le pays.