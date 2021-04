Pfizer et BioNTech soumettent une demande au régulateur européen pour l’utilisation de Covid-19 jab chez les adolescents

Dans un communiqué publié vendredi, les deux sociétés ont déclaré avoir demandé l’extension de leur autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l’UE, permettant aux adolescents de recevoir le coup. Le couple avait déjà soumis une demande similaire à la Food and Drug Administration américaine plus tôt en avril.

Les entreprises ont déclaré que leur vaccin avait été testé sur 2260 participants âgés de 12 à 15 ans et était «Généralement bien toléré». «Les principaux résultats de cet essai, annoncés le 31 mars 2021, ont montré une efficacité vaccinale de 100% chez les participants avec ou sans infection antérieure par le SRAS-CoV-2 et des réponses anticorps robustes» la déclaration lue.

Le jab Pfizer / BioNTech a été le premier approuvé par le régulateur européen des médicaments et a été largement utilisé dans le bloc des 27 pays avec des commandes supplémentaires. Actuellement, l’Agence européenne des médicaments a autorisé l’utilisation du vaccin chez les personnes âgées de plus de 16 ans, le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré à Der Spiegel plus tôt cette semaine qu’il s’attendait à ce que l’analyse des données des essais prenne entre quatre et six semaines, ce qui signifie que les adolescents pourraient être capable de recevoir le jab dès juin.

S’exprimant jeudi, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a déclaré que les vaccinations pour les enfants de plus de 12 ans auraient lieu pendant les vacances d’été, mais a suggéré que le calendrier de vaccination actuel ne le permettrait peut-être pas en juin, avec seulement 25% des Allemands ayant reçu au moins. un coup jusqu’à présent.

