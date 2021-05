Pfizer et BioNTech portent la capacité de production de vaccins Covid à 3 milliards de doses en 2021

S’exprimant lors d’un événement de diffusion Web organisé par le Financial Times mardi, le PDG et cofondateur de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré que la société avait eu de la chance jusqu’à présent et qu’elle était « Ne pas faire face à trop de problèmes techniques et respecter nos délais de livraison. »

Sahin a déclaré que la capacité de production de production avait maintenant été augmentée pour permettre la fabrication de trois milliards de tirs BioNTech-Pfizer en 2021, contre un objectif précédent de 2,5 milliards.

Nos équipes ont fait un excellent travail pour augmenter encore l’échelle de fabrication pour arriver maintenant à des chiffres atteignant trois milliards de doses.

En mars, la société de biotechnologie basée à Mayence a déclaré que ses partenaires de Pfizer avaient augmenté leur capacité de production, permettant la fabrication de 2,5 milliards cette année, dont 1,4 milliard avaient déjà été vendus.

La semaine dernière, le président de Moderna, Stephen Hoge, a déclaré que son entreprise produirait jusqu’à trois milliards de doses de son propre jab en 2022, en fonction du nombre de doses de formulations à faible dose pour les rappels et la vaccination des enfants.

Les commentaires sont intervenus après que le PDG de Moderna, Stephane Bancel, ait averti que le monde pourrait avoir une offre excédentaire de vaccins Covid-19 en 2022, ce qui pourrait être difficile pour des développeurs comme eux.

La Chine affirme qu’elle aura la capacité de produire cinq milliards de jabs d’ici la fin de l’année, tandis que la Grande-Bretagne, un pays relativement petit en termes de population, fabriquera au moins trois vaccins, AstraZeneca, Novavax et Valneva, avant la fin de 2021. Aucun des deux pays n’est susceptible de fabriquer le jab Pfizer ou Moderna.

