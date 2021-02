Pfizer et BioNTech lancent des essais mondiaux de leur vaccin Covid-19 chez les femmes enceintes

Le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont lancé une étude internationale sur la sécurité et l’efficacité de leur vaccin contre le coronavirus chez les femmes enceintes, avec 4000 volontaires de neuf pays participants.

Les femmes enceintes en bonne santé aux États-Unis ont déjà reçu leurs premières injections du jab Pfizer / BioNTech dans le cadre de la recherche, ont annoncé jeudi les entreprises. Ils seront bientôt rejoints par d’autres sujets de test au Canada, en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mozambique, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et en Espagne.

Les femmes âgées de 18 ans et plus doivent être vaccinées pendant les semaines 24 à 34 de la gestation, les derniers stades de la grossesse. L’intervalle entre les deux injections sera de 21 jours – le même que lors de l’essai clinique général pour le jab l’année dernière.

Chaque femme participera à l’étude pendant environ sept à 10 mois, selon qu’elle a reçu le vaccin lui-même ou un placebo, selon les détails de l’essai. Les personnes recevant un placebo doivent avoir la possibilité de recevoir le vaccin après l’accouchement, tout en restant une partie des essais.

Le jab Pfizer / BioNTech avait déjà été testé sur des animaux gravides et aucun nouveau risque n’a été révélé, ont indiqué les sociétés dans un communiqué jeudi. Les régulateurs américains interdisent les essais sur l’homme jusqu’à ce qu’il soit prouvé que le vaccin ne nuit pas au fœtus ou ne provoque pas de fausse couche chez les animaux.

Cependant, l’étude ne vise pas à établir si la vaccination offre une protection contre le coronavirus aux bébés après leur naissance.

Les créateurs du vaccin britannique, AstraZeneca et l’Université d’Oxford, ont récemment déclaré qu’ils prévoyaient de lancer une étude sur les effets de leur injection chez les femmes enceintes dans les mois à venir.

On pense que les femmes enceintes courent un risque plus élevé de développer des formes sévères de Covid-19, certaines études établissant également un lien entre le virus et la naissance prématurée. Cependant, ils ont été exclus des essais vaccinaux antérieurs en raison du manque d’informations sur la sécurité et l’efficacité des vaccins sur la grossesse.

Fin janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui avait précédemment déconseillé aux femmes enceintes de recevoir le vaccin d’un autre fabricant américain de médicaments Moderna, a déclaré que les personnes à haut risque d’exposition au Covid-19, y compris le personnel médical, pourraient choisir de se faire vacciner. avec elle après avoir consulté un médecin.

«Sur la base de ce que nous savons sur ce type de vaccin, nous n’avons aucune raison spécifique de croire qu’il y aura des risques spécifiques qui l’emporteront sur les avantages de la vaccination pour les femmes enceintes», a souligné l’OMS.

