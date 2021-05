Pfizer et BioNtech entament le processus de demande d’approbation complète de la FDA pour leur vaccin Covid

Pfizer et le fabricant de médicaments allemand BioNTech ont déclaré avoir entamé le processus de demande d’approbation complète du vaccin Covid-19 pour une utilisation chez les personnes de 16 ans et plus aux États-Unis, faisant de ces entreprises les premières du pays à demander une approbation réglementaire complète.

La Food and Drug Administration a accordé une autorisation d’urgence de leur vaccin Covid fin décembre. Depuis, Pfizer a distribué 170 millions de doses aux États-Unis, avec pour objectif de délivrer 300 millions de doses d’ici la fin juillet.

«Nous sommes fiers des progrès considérables que nous avons réalisés depuis décembre dans la livraison de vaccins à des millions d’Américains, en collaboration avec le gouvernement américain», a déclaré le PDG de Pfizer, Albert Bourla, dans un communiqué. « Nous sommes impatients de travailler avec la FDA pour terminer cette soumission continue et soutenir leur examen, dans le but d’obtenir l’approbation réglementaire complète du vaccin dans les mois à venir. »

Pfizer devra démontrer qu’il peut produire de manière fiable les vaccins pour obtenir une autorisation complète. Si elles sont approuvées, les entreprises pourraient commercialiser leurs injections directement auprès des consommateurs et éventuellement modifier le prix des doses. Cela permet également au tir de rester sur le marché une fois la pandémie terminée et que les États-Unis ne sont plus considérés comme une «urgence».

Il faut généralement la FDA environ un an ou plus pour déterminer si un médicament est sûr et efficace pour une utilisation dans le grand public. En raison de la pandémie qui s’est produite une fois en un siècle, qui a tué près de 600 000 personnes aux États-Unis, la FDA a autorisé l’utilisation des injections en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence.

L’autorisation accorde une approbation conditionnelle sur la base de deux mois de données. Ce n’est pas la même chose qu’une demande de licence biologique, qui nécessite six mois de données et obtient une approbation complète. Les entreprises recherchent une approbation basée sur une «soumission continue», ce qui accélère le processus d’examen en permettant à la FDA d’examiner les nouvelles données au fur et à mesure que l’entreprise les obtient.

« La soumission BLA est une pierre angulaire importante pour obtenir une immunité collective à long terme et contenir le COVID-19 à l’avenir », a déclaré le Dr Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de BioNTech, dans un communiqué. « Nous sommes heureux de travailler avec les régulateurs américains pour obtenir l’approbation de notre vaccin COVID-19 sur la base de notre essai pivot de phase 3 et des données de suivi. »

