La société allemande BioNTech et la société pharmaceutique américaine Pfizer ont demandé l’autorisation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour autoriser l’utilisation d’urgence de leur candidat vaccin COVID-19.

Les deux sociétés ont déjà demandé une autorisation auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis et de l’agence de réglementation du Royaume-Uni et ont lancé des examens continus dans plusieurs autres pays.

La société américaine de biotechnologie Moderna a annoncé hier qu’elle avait également demandé l’autorisation de son candidat vaccin.

L’annonce signifie que le vaccin de Pfizer pourrait devenir disponible dans l’Union européenne pour les groupes vulnérables avant la fin de l’année si l’EMA « conclut que les avantages du vaccin candidat l’emportent sur ses risques ».

L’examen continu par l’agence européenne des vaccins Pfizer et BioNTech a commencé le 6 octobre 2020 et la demande d’autorisation achève le processus d’examen continu.

Le candidat vaccin BioNTech est efficace à 95%, a déclaré la société, et en particulier, il est efficace à 94% chez les adultes de plus de 65 ans, qui sont parmi les plus à risque de développer un COVID-19 sévère.

«En tant qu’entreprise située au cœur de l’Europe, le jalon d’aujourd’hui est important pour nous alors que nous continuons à chercher à permettre un approvisionnement mondial après l’approbation potentielle de [the vaccine]», A déclaré Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de BioNTech.

«Nous continuerons à travailler avec les agences de réglementation du monde entier pour permettre une distribution rapide, si le vaccin reçoit l’approbation, contribuant aux efforts conjoints pour permettre au monde de guérir et de retrouver son rythme de vie normal.»

Le vaccin a été « bien toléré » parmi les 43 000 participants inscrits dans les essais de phase trois, a déclaré la société plus tôt ce mois-ci.

L’UE a récemment signé un accord pour sécuriser jusqu’à 300 millions de doses du vaccin BioNTech et Pfizer.

Le vaccin, comme celui développé par Moderna, est basé sur une nouvelle technologie qui contient de l’ARNm ou des instructions génétiques qui aident le corps à reconnaître la protéine de pointe du coronavirus, qui est utilisée pour pénétrer dans les cellules du corps.

Le vaccin Pfizer / BioNTech, cependant, doit être stocké à des températures ultra froides (-70 degrés Celsius), dont l’infrastructure n’existe pas dans de nombreux endroits.

Cela signifie qu’il est peu probable que de nombreux pays aient la capacité de distribuer le vaccin.