Le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont déclaré avoir demandé à l’Agence européenne des médicaments l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de leur vaccin contre le coronavirus.

Si l’autorisation est accordée, elle pourrait potentiellement permettre l’utilisation du vaccin Pfizer et BioNTech en Europe avant la fin de 2020, a déclaré BioNTech dans un communiqué de presse.

Une telle autorisation, connue sous le nom de CMA, est accordée aux médicaments ou vaccins «qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits des patients sur la base de données moins complètes que celles normalement requises», indique l’EMA sur son site Internet. Les données disponibles doivent indiquer que les bénéfices du médicament l’emportent sur ses risques et que le demandeur doit être en mesure de fournir les données cliniques complètes à l’avenir.

La nouvelle survient près de deux semaines après que Pfizer et BioNTech ont déclaré que l’analyse finale des données de l’essai clinique de stade avancé de leur vaccin contre le coronavirus a montré qu’il était efficace à 95% pour prévenir l’infection à Covid-19.

Le vaccin, appelé BNT162b2, devient très efficace contre le virus 28 jours après la première dose, ont déclaré les fabricants de médicaments à la mi-novembre, et son efficacité était constante à tous les âges, races et ethnies.

En outre, les personnes âgées, qui présentent un risque plus élevé de maladie grave due à Covid-19, ont vu une efficacité du vaccin de plus de 94%, ont déclaré les sociétés. Pfizer et BioNTech ont demandé une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration américaine pour leur vaccin contre le coronavirus le 20 novembre.

Le fabricant de médicaments rival Moderna a déclaré lundi qu’il demanderait une autorisation d’urgence à la FDA pour son vaccin contre le coronavirus après que de nouvelles données ont confirmé que le vaccin était efficace à plus de 94% pour prévenir Covid-19 et était sûr.

