Pfizer et BioNTech ont déposé une demande officielle auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Si l’autorisation est accordée, cela leur permettrait de commencer à distribuer le vaccin à travers l’Europe en quelques semaines.

Le Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, a déclaré: «Nous savons depuis le début de ce voyage que les patients attendent et nous sommes prêts à expédier des doses de vaccin Coid-19 dès que les autorisations potentielles nous le permettront.

Les entreprises ont annoncé qu’elles avaient fait la demande le 30 novembre et que les premières doses devaient arriver d’ici la fin de l’année.

Des données ont récemment été publiées montrant que, dans les essais cliniques de phase trois de 44 000 volontaires dans plusieurs pays, le vaccin Pfizer et BioNTech avait un taux d’efficacité de 95%, sans problème de sécurité significatif.

Le vaccin fera désormais l’objet d’une évaluation par l’EMA pour s’assurer qu’il répond à ses normes de qualité, d’innocuité et d’efficacité. Il attend actuellement l’autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis, après avoir demandé une évaluation par cet organisme la semaine dernière. Bien que les vaccins de Pfizer et BioNTech ne soient actuellement pas autorisés dans le monde, les sociétés ont lancé des soumissions en continu en Australie, au Canada et au Japon, avec l’intention de s’adresser aux agences d’autorisation des médicaments du monde entier.

L’annonce de Pfizer et BioNTech intervient un jour après que Moderna a demandé une approbation réglementaire d’urgence aux États-Unis et en Europe, ce qui soulève la perspective d’un vaccin disponible avant la fin de 2020. Moderna pense que son vaccin est « Très hautement efficace », ayant montré une efficacité de 94,1% et une efficacité de 100% contre les cas graves de Covid-19 dans les essais de phase trois.

La semaine dernière, les responsables russes ont rapporté que le vaccin Spoutnik V avait montré une efficacité de plus de 95% dans les nouvelles données préliminaires. De nombreux pays ont exprimé leur intérêt à l’utiliser et l’Inde a ordonné la production de 100 millions de doses.

