Pfizer et AstraZeneca ont rejeté les avertissements du gouvernement concernant des pénuries de vaccins de plusieurs mois, affirmant qu’il y aura suffisamment de doses pour atteindre les objectifs ambitieux du pays.

Le médecin en chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a averti cette semaine que les problèmes de disponibilité des vaccins « resteraient le cas pendant plusieurs mois » alors que les entreprises luttaient pour répondre à la demande mondiale.

Dans le but de rationner les approvisionnements, le gouvernement s’est engagé à donner des doses uniques du vaccin Pfizer à autant de personnes que possible – plutôt que de donner une deuxième dose à ceux déjà vaccinés.

Mais les fabricants des jabs Pfizer et Oxford / AstraZeneca ont rejeté leurs inquiétudes, affirmant qu’il n’y a pas de problème d’approvisionnement.

Leur intervention intervient alors que les cas de coronavirus continuent de grimper avec 53285 tests positifs supplémentaires en Grande-Bretagne aujourd’hui – marquant quatre jours consécutifs avec plus de 50000 tests positifs annoncés.

Et 613 autres personnes sont mortes du virus – y compris un enfant de huit ans – portant le bilan officiel total à 74 125 morts.

Le jeune homme de huit ans est décédé en Angleterre le 30 décembre et avait d’autres problèmes de santé, a déclaré le NHS.

Au moins un million de doses de Pfizer et quelque 530 000 doses d’Oxford seront probablement administrées aux patients à travers le pays la semaine prochaine, rapporte le Daily Telegraph.

Margaret Keenan est retournée à l’hôpital cette semaine pour recevoir son deuxième cycle du vaccin Covid-19, mais des milliers d’autres patients devraient voir leurs rendez-vous retardés dans le cadre d’un nouveau programme visant à amener plus de personnes à recevoir leur première dose.

Plus tôt ce mois-ci, le patron d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a promis que l’entreprise serait en mesure de livrer deux millions de doses par semaine d’ici la mi-janvier, ce qui signifie que 24 millions pourraient être vaccinés d’ici Pâques.

L’intervention des développeurs des deux seuls vaccins Covid approuvés au Royaume-Uni est intervenue au milieu d’une dispute sur la décision des ministres de rationner les fournitures de vaccins.

Les responsables ont déclaré que les patients qui avaient déjà reçu une dose du vaccin devraient avoir leur deuxième dose – qu’on leur a dit qu’ils recevraient trois semaines plus tard – reportée jusqu’à 12 semaines.

Dans un communiqué publié jeudi soir, les médecins en chef du Royaume-Uni ont déclaré que la décision avait été prise sur un « équilibre entre les risques et les avantages ».

Les médecins sont le professeur Whitty (Angleterre), le Dr Frank Atherton (Pays de Galles), le Dr Gregor Smith (Écosse) et le Dr Michael McBride (Irlande du Nord).

Ils ont déclaré: «Nous devons nous assurer de maximiser le nombre de personnes éligibles qui reçoivent le vaccin.

«Actuellement, le principal obstacle à cela est la disponibilité des vaccins, un problème mondial, et cela restera le cas pendant plusieurs mois et, surtout, pendant la période hivernale critique.

‘La disponibilité du vaccin AZ [Oxford/AstraZeneca] réduit, mais ne supprime pas, ce problème majeur. La pénurie de vaccins est une réalité qui ne peut être souhaitée.

Et ils ont dit qu’il n’y a aucune raison de suggérer que les vaccins seront moins efficaces si les doses sont administrées plus loin que prévu.

Le rapport a ajouté: «Avec la plupart des vaccins, un intervalle prolongé entre la dose initiale et la dose de rappel conduit à une meilleure réponse immunitaire à la dose de rappel.

PFIZER RÉPOND AU PLAN DU ROYAUME-UNI POUR DONNER AUX PERSONNES UNE DOSE PAS DEUX Pfizer a averti hier qu’il n’y avait « aucune donnée » pour montrer qu’une seule dose de son vaccin contre le coronavirus offre une protection à long terme après que le Royaume-Uni a abandonné son plan de déploiement d’origine. Le régulateur médical britannique recommande maintenant que les injections de Covid soient administrées en deux doses à trois mois d’intervalle, plutôt que quatre semaines d’intervalle, pour permettre à des millions de personnes supplémentaires d’être vaccinées sur une période plus courte. La stratégie s’appliquera à la fois au vaccin Pfizer / BioNTech et au vaccin nouvellement approuvé par Oxford / AstraZeneca, malgré des données limitées sur l’efficacité des doses initiales. Il s’agit d’une réponse directe à l’augmentation des cas de Covid et des hospitalisations à travers le Royaume-Uni qui sont provoquées par une nouvelle souche hautement infectieuse qui a émergé dans le sud-est de l’Angleterre en septembre. Pratiquement toute l’Angleterre est confrontée à un verrouillage brutal jusqu’au printemps, les vaccins Covid étant le seul espoir de mettre fin à la dévastation. Les responsables de la santé veulent désormais donner au plus grand nombre de personnes une dose initiale, plutôt que de retenir les deuxièmes doses, afin qu’une plus grande partie de la population puisse bénéficier d’au moins une certaine protection. AstraZeneca a salué cette décision et a révélé qu’elle avait testé la stratégie de trois mois sur un petit sous-groupe d’essais dans ses études. Mais Pfizer a déclaré qu’il n’y avait « aucune donnée » dans ses études pour montrer que son vaccin protège contre Covid lorsqu’il est pris à 12 semaines d’intervalle. Dans un coup d’œil à peine voilé au Royaume-Uni, la firme américaine a averti que tout schéma posologique «alternatif» devrait être étroitement surveillé par les autorités sanitaires. « Les données de l’étude de phase trois ont démontré que, bien que la protection partielle contre le vaccin semble commencer dès 12 jours après la première dose, deux doses du vaccin sont nécessaires pour fournir la protection maximale contre la maladie, une efficacité vaccinale de 95 pour cent », a déclaré Pfizer dans un communiqué. «Il n’y a pas de données démontrant que la protection après la première dose est maintenue après 21 jours.

«Il est prouvé qu’un intervalle plus long entre la première et la deuxième dose favorise une réponse immunitaire plus forte avec le vaccin AstraZeneca.

«Il n’existe actuellement aucune preuve solide permettant de penser que la réponse immunitaire du vaccin Pfizer-BioNTech différerait sensiblement des vaccins AstraZeneca et Moderna.

Mais les médecins se sont révoltés et ont déclaré qu’ils ne refuseraient pas aux patients vulnérables les vaccins qu’ils leur avaient promis au milieu des craintes que les injections ne fonctionnent pas aussi bien avec une seule dose.

Les médecins généralistes ont qualifié la politique de « manifestement injuste » et des scientifiques frustrés ont averti que les essais cliniques du vaccin ne testaient son efficacité qu’avec un intervalle de trois semaines.Il n’y a donc aucune preuve que le nouveau régime fonctionnerait à long terme.

Les experts soutenant le changement de politique, cependant, ont riposté et ont déclaré que chaque deuxième dose administrée était une personne de plus qui manquait son premier vaccin potentiellement vital.

L’ancien chef de la vaccination du Département de la santé, le professeur David Salisbury, a déclaré: « Chaque fois que nous administrons une deuxième dose en ce moment, nous retenons cela à quelqu’un qui est susceptible, s’il attrape un coronavirus, de mourir. »

Le gouvernement n’a pas encore précisé s’il y aurait des sanctions pour les médecins qui refusent de passer à la politique à dose unique, un médecin ayant déclaré que les patrons du NHS lui avaient dit d’utiliser le « pouvoir discrétionnaire clinique ».

Margaret Keenan, la première personne au monde à recevoir un vaccin Covid-19, a reçu son deuxième vaccin plus tôt cette semaine.

Mais des milliers d’autres à travers la Grande-Bretagne verront leur deuxième rendez-vous retardé afin que le NHS puisse se concentrer sur la distribution de coups à plus de gens.

Un total de 944 539 personnes à travers le Royaume-Uni avaient reçu la première dose d’un vaccin Covid-19 le 27 décembre, selon le ministère de la Santé.

La Hospital Consultants and Specialists Association (HCSA) a averti que le plan «mal réfléchi» visant à retarder la deuxième dose laisserait de nombreux membres du personnel vulnérables dans l’incertitude.

Des médecins généralistes travaillant pour les conseils d’administration du NHS de Black Country et de West Birmingham, ainsi qu’un médecin à Oxford, ont déclaré qu’ils honoreraient les engagements qu’ils avaient pris envers les patients.

Le No10 a mis ses espoirs sur le vaccin Oxford – qui a été approuvé cette semaine – mettant enfin un terme au cycle perpétuel de verrouillage et d’ouverture, qui a dévasté l’économie et les soins de santé en général.

Mais il est peu probable que la vie revienne à la normale d’ici Pâques, même si 24 millions de personnes sont vaccinées, car les deux tiers de la population seront toujours vulnérables à la maladie.

Les scientifiques disent que l’immunité des troupeaux – lorsqu’une population suffisante devient immunisée pour que le virus s’éteigne – ne sera atteinte que lorsque 70% des personnes seront protégées. Certains experts américains ont averti que ce chiffre pourrait atteindre 90%.