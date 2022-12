Pfizer et Anumana s’associent pour développer un algorithme d’IA pour la détection de l’amylose cardiaque

Anumanaune coentreprise entre la société de données EHR nference et la clinique Mayo, a conclu un partenariat pluriannuel avec Pfizer pour développer un outil basé sur l’IA pour la détection précoce de l’amylose cardiaque.

En vertu de l’accord, Anumana recherchera et poursuivra la classification De Novo de la FDA pour un algorithme qui pourrait trouver des signaux dans les électrocardiogrammes (ECG) qui suggèrent la condition. Les partenaires visent également à obtenir l’autorisation réglementaire en Europe et au Japon.

Amylose cardiaque est causée par l’accumulation de protéines anormales dans le cœur, ce qui entrave sa capacité à pomper le sang. La maladie peut entraîner une insuffisance cardiaque et les résultats dépendent sur le type d’amylose et la précocité de sa détection.

“Les solutions AI-ECG alertent les cliniciens sur les schémas humainement imperceptibles dans les signaux ECG, fournissant une alerte précoce en cas de maladie occulte ou imminente grave”, a déclaré le Dr Paul Friedman, président du département de médecine cardiovasculaire de la Mayo Clinic et président du conseil d’administration de la Mayo Clinic d’Anumana. Conseillers, a déclaré dans un communiqué. “Cela améliore la vie des personnes atteintes d’amylose cardiaque en améliorant la rapidité du triage et des soins de ce groupe.”

LA GRANDE TENDANCE

La clinique Mayo et l’interférence lancé Anumana en 2021. La coentreprise a autorisé les algorithmes ECG de la Mayo Clinic pour la faible fraction d’éjection, l’hypertension pulmonaire et l’hyperkaliémie, qui ont tous reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA.

Ce n’est pas le premier partenariat pharmaceutique d’Anumana. Plus tôt cette année, il a annoncé un collaboration stratégique avec Novartis pour développer des outils d’IA pour détecter les maladies cardiovasculaires. Ils se concentreront d’abord sur les algorithmes qui analysent les ECG pour trouver un dysfonctionnement ventriculaire gauche, qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, et une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, qui peut provoquer une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral.

Le mois dernier, Anumana a annoncé qu’elle avait a acquis NeuTrace, une société développant des applications d’IA pour évaluer les signaux électriques dans le cœur.

nference a également élargi son travail avec la Mayo Clinic. En septembre, elle a lancé son plate-forme de génération de preuves du monde réel appelée nSights.

Un autre projet lié à la santé cardiaque lié à la clinique Mayo a également récemment reçu l’autorisation 510 (k). Plus tôt ce mois-ci, Ultromics a annoncé que son système d’aide à la décision basé sur l’apprentissage automatique utilisé pour aider à détecter l’insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection préservée avait reçu le feu vert de la FDA. EchoGo Heart Failure a été développé en partenariat avec la Mayo Clinic.