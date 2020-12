Pfizer Inc est sur le point de conclure un accord avec le gouvernement américain pour fournir des dizaines de millions de doses supplémentaires de son vaccin COVID-19 l’année prochaine, selon de nouveaux rapports.

En échange, la société pharmaceutique se verra accorder un meilleur accès aux fournitures de fabrication nécessaires pour créer le vaccin en vertu d’une directive gouvernementale, a révélé le New York Times.

L’accord pourrait être annoncé dès mercredi, aidant les États-Unis à faire face à une pénurie imminente de doses de vaccins pour les adultes américains.

Alors que Pfizer et Moderna ont tous deux reçu l’approbation fédérale pour la distribution d’urgence de leurs vaccins, ils ne peuvent produire qu’un nombre limité de vaccins au cours des six prochains mois.

Cela pourrait potentiellement laisser 110 millions d’adultes américains découverts jusqu’à la moitié de 2021.

Pfzier serait proche d’un nouvel accord avec le gouvernement américain pour fournir 100 millions de doses de vaccin entre avril et juin 2021 en échange d’un meilleur accès aux approvisionnements

Le Times affirme que dans le cadre du nouvel accord avec Pfizer, le gouvernement américain fait pression pour qu’ils fournissent 100 millions de doses supplémentaires entre avril et juin 2021.

L’entreprise elle-même a suggéré qu’elle pourrait produire au moins 70 millions de doses supplémentaires si elle avait accès à davantage de fournitures et de matières premières.

Le nouvel accord pourrait voir le gouvernement appliquer la Loi sur la production de défense pour donner à Pfizer accès aux neuf produits spécialisés dont il a besoin pour créer une dose de vaccin.

Pfizer fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il aide à obtenir un meilleur accès aux fournitures nécessaires depuis septembre.

Pourtant, aucun accord n’a été conclu car l’administration Trump a travaillé plus étroitement avec Moderna et d’autres sociétés développant un vaccin.

Le Times rapporte que les responsables de la société ont approché le général Gustave F. Perna, le chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed, à la fin de l’été pour demander de l’aide et ont continué à souligner leur manque de fournitures lors de réunions hebdomadaires.

Pfizer a été désavantagé dans la production de vaccins aux États-Unis, car d’autres sociétés ont été favorisées par l’Opération Warp Speed ​​de l’administration.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar reçoit sa première dose du vaccin COVID-19. Il se serait plaint que Pfizer ne coopère pas dans la négociation d’un accord

L’entreprise n’a pas reçu de subventions fédérales pour le développement ou la fabrication de vaccins, contrairement aux cinq autres entreprises du programme Operation Warp Speed.

Ces sociétés comprenaient Sanofi et Novavax, qui n’ont pas encore commencé des essais cliniques à grande échelle aux États-Unis.

On dit que le général Perna a voulu protéger l’investissement de l’opération Warp Speed ​​dans ces entreprises plutôt que de soutenir davantage Pfizer quand ils sont venus chercher de l’aide.

Un haut responsable de l’administration Trump a cependant déclaré au Times que Pfizer n’avait pas reçu l’aide car la société refusait de promettre que toutes les doses qu’elle créait seraient utilisées uniquement pour vacciner les Américains.

« C’est notre obligation en vertu de ce type de notation de priorité de nous assurer que les actifs ne sont utilisés que pour les ventes ou la production aux États-Unis », a déclaré le responsable, « et ils n’étaient pas disposés à le faire. »

La société a également eu une relation difficile avec le président Donald Trump, qui les a accusés de ne pas avoir retenu une annonce de vaccin jusqu’à la fin des élections afin que cela fonctionne contre lui.

Trump avait félicité le directeur général de Pfizer, le Dr Albert Bourla, après avoir déclaré qu’un vaccin pourrait être disponible d’ici octobre, mais a ensuite blâmé l’entreprise pour sa perte électorale lorsque l’annonce n’est pas venue à temps.

Alex M. Azar II, le secrétaire à la santé et aux services sociaux, se serait également plaint du fait que Pfizer n’a pas travaillé avec eux et n’a pas coopéré dans la négociation d’un accord.

Il a affirmé dans une interview à CNBC la semaine dernière que lui et son département étaient prêts à travailler avec Pfizer « s’ils sont prêts à prendre notre aide ».

La relation s’est encore détériorée vendredi lorsqu’il est apparu que Pfizer facturait plus les États-Unis par dose que les pays de l’Union européenne.

Un agent de santé prépare le vaccin Pfizer Covid-19. Le gouvernement américain a signé un accord avec Pfizer en juillet qui promettait 100 millions de doses de son vaccin d’ici la fin mars

Le mois dernier, la société a vendu 200 millions de doses à l’UE pour 14,50 dollars chacune, tandis que le contrat avec l’administration Trump demandait 19,50 dollars par dose.

Pfizer a déclaré que les prix étaient échelonnés en fonction du volume et des dates de livraison.

Une source a déclaré au Times que Pfizer serait plus en mesure de développer davantage de vaccins pour les États-Unis si un accord avec le gouvernement fédéral était conclu lorsque la société avait demandé de l’aide pour la première fois en septembre.

« La dernière chose que nous voulons, c’est que cela devienne acrimonieux », a déclaré au Times le Dr Walid F. Gellad, qui dirige le Center for Pharmaceutical Policy and Prescribing à l’Université de Pittsburgh.

«Ce genre de va-et-vient corrosif n’aide pas le public à se sentir mieux sur ce qui va se passer dans le futur.

Cependant, Pfizer est désormais en meilleure position pour conclure un accord après être devenu le premier vaccin à obtenir l’approbation de la FDA pour une utilisation d’urgence dans le pays.

Cet avantage pourrait être érodé si d’autres vaccins venaient à être approuvés.

Johnson & Johnson devrait annoncer les résultats de ses essais cliniques le mois prochain, tandis qu’un quatrième vaccin d’AstraZeneca a également commencé à annoncer des résultats intermédiaires.

La pression monte sur le gouvernement pour qu’il acquière plus de doses alors que les cas, les hospitalisations et les décès continuent d’augmenter à travers le pays.

La semaine dernière a été la plus meurtrière de la pandémie à ce jour avec plus de 18000 décès dus au COVID-19, ce qui équivaut à un décès toutes les 33 secondes.

Les décès dus au coronavirus ont augmenté en décembre pour atteindre des niveaux records, la moyenne nationale sur sept jours s’établissant désormais à plus de 2600.

À peine 21 jours dans le mois, décembre a déjà enregistré 50 996 décès. C’est juste un peu moins que les 52 200 décès enregistrés pendant tout le mois d’avril.

Et les responsables de la santé craignent que le nombre de morts n’augmente seulement après la période des fêtes.

Les hôpitaux à travers le pays sont déjà à pleine capacité et les responsables affirment qu’une augmentation des nouvelles infections due aux rassemblements et aux voyages pourrait avoir un impact sur cela.

Les États-Unis ont enregistré 190 519 nouveaux cas lundi et un total record de 115 351 personnes sont actuellement hospitalisées avec le virus.

Alors que le pays a commencé à administrer deux nouveaux vaccins, il faudra peut-être des mois avant que les inoculations ne mettent un terme à l’épidémie de COVID-19.

Dans l’état actuel des choses, Pfizer s’est engagé à fournir des doses de vaccin à d’autres pays qui leur sont venus plus rapidement que les États-Unis.

Les responsables de la société ont exhorté l’administration Trump à sécuriser les doses, mais ils n’ont pas réussi à les verrouiller, affirmant que Pfizer ne s’engagerait pas sur les dates de livraison.

Le gouvernement américain a signé un accord avec Pfizer en juillet qui a promis 100 millions de doses de son vaccin au pays d’ici la fin du mois de mars.

Moderna a le même accord, ainsi qu’une promesse supplémentaire de fournir 100 millions de doses supplémentaires entre avril et juin.

Pourtant, comme les deux vaccins nécessitent deux doses, cela signifie que seuls 150 millions d’Américains éligibles au vaccin seront administrés avec une seule.

Selon les directives actuelles, les Américains âgés de plus de 18 ans peuvent recevoir le vaccin Moderna tandis que la dose de Pfizer est limitée aux 16 ans et plus.

Cela laisserait 110 millions de personnes sans vaccin si aucun nouvel accord Pfizer n’est annoncé.

Même si l’accord est conclu cette semaine, les 100 millions de douzaines supplémentaires de Pfizer laisseront toujours 60 millions d’Américains sans vaccin.

Dans tout le pays, il y a eu plus de 18,1 millions d’Américains infectés par le coronavirus et 321 698 décès.