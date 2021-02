Pfizer est le premier vaccin Covid-19 à être approuvé au Japon

Tokyo, Japon a publié dimanche sa première approbation pour un vaccin contre le coronavirus, affirmant qu’il utiliserait le vaccin Pfizer-BioNTech pour commencer à vacciner les travailleurs de la santé de première ligne cette semaine.

Le Japon a été plus lent que les États-Unis et l’Europe pour autoriser tout vaccin contre le coronavirus, mais il a également eu le luxe du temps. Les mesures de santé publique ont réussi à maintenir les taux d’infection bas et le pays de 126 millions d’habitants a enregistré moins de 7 000 décès depuis le début de la pandémie.

Néanmoins, le début des vaccinations est un développement important pour le Japon. Alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes atteignait un pic de près de 8000 début janvier, le pays a déclaré l’état d’urgence à Tokyo et dans d’autres régions qui a été prolongé jusqu’au 7 mars en partie en raison de l’apparition de nouvelles variantes de coronavirus plus infectieuses.

Le nombre de nouvelles infections quotidiennes a considérablement diminué depuis lors, la moyenne sur sept jours étant inférieure à 2000, selon une base de données du New York Times.