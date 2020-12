Les vaccins Covid-19 créés à l’aide de fonds publics ne devraient pas être utilisés pour alimenter des profits privés obscènes, a déclaré un haut responsable d’Oxfam à RT, alors que les pays pauvres ne pouvaient pas se permettre de vacciner leurs populations.

Un rapport alarmant rédigé par Oxfam International en collaboration avec un groupe d’autres organisations de défense des droits humains a averti que seule une personne sur 10 dans les pays pauvres devrait recevoir des vaccins contre le coronavirus en 2021, alors que les pays riches l’ont « Thésaurisé » trois fois la quantité de doses dont ils ont réellement besoin.

S’adressant à RT à propos des résultats, Max Lawson, responsable de la politique d’inégalité d’Oxfam International, a déclaré qu’il était inacceptable pour des pays riches comme les États-Unis et le Royaume-Uni de «Protéger les bénéfices, la propriété intellectuelle et le monopole» des géants pharmaceutiques dans le but de s’assurer qu’ils ont suffisamment de doses pour eux-mêmes. Il a noté que le vaccin Pfizer / BioNTech, qui a déjà été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni et au Canada, a reçu un généreux soutien du gouvernement au cours de son développement. En tant que tel, le jab doit être considéré comme « propriété publique » et son « recette » devrait être partagée afin de faciliter la production de masse bon marché du médicament, a fait valoir Lawson.

Les vaccins eux-mêmes appartiennent au public. C’est un bien public. Il nous semble fou d’investir tout cet argent privé uniquement pour privatiser le résultat et privatiser les bénéfices de grandes entreprises comme Pfizer.

Selon Lawson, Pfizer vend son vaccin avec un profit de 80%, empêchant les pays moins développés d’acquérir le médicament potentiellement vital. Il a dit qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce que le vaccin soit «Offert gratuitement» une telle marge bénéficiaire est « Bien au-delà de ce qui est raisonnable. »

Le responsable d’Oxfam a prédit que Pfizer et d’autres grands produits pharmaceutiques feraient face à une pression croissante dans les mois à venir si les pays les plus pauvres continuaient à être laissés pour compte alors que les gouvernements s’efforçaient d’acquérir des doses.

Il n’est pas dans l’intérêt de Pfizer de faire passer les profits avant les Mexicains ou les Brésiliens morts.

Il a dit qu’il espérait que des alternatives plus abordables au jab Pfizer, telles que les vaccins développés par la Chine, ou le russe Spoutnik V, pourraient offrir un « corde de sécurité » aux pays en développement.

En fin de compte, le monde doit viser à créer «Un vaccin populaire, un vaccin à but non lucratif», Lawson a observé, soulignant que les pays riches doivent utiliser leur « Pouvoir et effet de levier » pour garantir que la vaccination contre Covid-19 est abordable pour les gens partout dans le monde.

