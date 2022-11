Pfizer dit que le booster omicron est meilleur contre les nouvelles sous-variantes comme BQ.1.1

Pfizer a déclaré que son booster omicron déclenche une réponse immunitaire plus forte contre un certain nombre de sous-variantes émergentes de Covid circulant aux États-Unis

Le rappel a déclenché plus d’anticorps contre les sous-lignées omicron BQ.1.1, BA.4.6, BA.2.75.2 et XBB.1 chez les adultes de plus de 55 ans par rapport à une quatrième dose des vaccins originaux, selon de nouvelles données publiées par la société vendredi . Les anticorps sont un élément clé du système immunitaire qui empêche le virus d’envahir les cellules.

Pfizer a développé son booster contre omicron BA.5 à la demande de la Food and Drug Administration. BA.5 était la souche dominante de Covid aux États-Unis au cours de l’été, mais disparaît maintenant en tant que sous-variantes telles que BQ.1.1. commencé à devenir plus dominant.

BQ.1.1 et son frère BQ.1 sont actuellement à l’origine d’environ 48 % des nouvelles infections aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. BA.5, quant à lui, a diminué à environ 25% des nouveaux cas de Covid. BA.4.6 et BA.2.75.2 représentent encore une très petite proportion des nouvelles infections, tandis que XBB.1 n’est pas présent en nombre suffisamment important pour apparaître dans les données pour le moment.

Les anticorps contre BQ.1.1 étaient environ neuf fois plus élevés chez les personnes qui ont reçu un rappel d’omicron, alors qu’ils étaient environ deux fois plus élevés chez ceux qui ont reçu une quatrième dose du vaccin original. Parmi les sous-variantes émergentes, le rappel omicron a suscité la réponse immunitaire la plus forte contre BA.4.6 avec des anticorps 11 fois plus élevés, et la réponse la plus faible contre XBB.1 avec des anticorps environ 5 fois plus élevés.

Le rappel déclenche la réponse immunitaire la plus forte contre omicron BA.5, la variante contre laquelle il a été conçu, avec des anticorps multipliés par 13 chez les personnes de plus de 55 ans, selon des données précédemment publiées par Pfizer.

Moderna a déclaré lundi que son booster omicron induit une réponse immunitaire contre BQ.1.1 bien que la société n’ait pas fourni de détails.

Les responsables américains de la santé ont déclaré que les boosters devraient offrir une meilleure protection contre les sous-variantes émergentes car ils sont tous omicron et beaucoup descendent de BA.5.

Les nouveaux boosters de Pfizer et Moderna ciblent à la fois omicron BA.5 et la souche originale de Covid qui a émergé à Wuhan, en Chine, en 2019. Les vaccins originaux ne ciblent que la première souche Covid et leur efficacité a considérablement diminué contre les infections et les maladies bénignes à mesure que le virus a évolué au cours des dernières années.