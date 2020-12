Le géant pharmaceutique américain Pfizer a soumis une demande pour autoriser la vente de son vaccin Covid-19 en Inde, selon un rapport. Le vaccin était auparavant autorisé au Royaume-Uni et à Bahreïn.

Pfizer India a déposé vendredi une demande auprès du régulateur pharmaceutique du pays pour autoriser la vente et la distribution de son vaccin BNT162b2, a rapporté l’agence de presse PTI, citant des sources officielles.

Le vaccin, développé conjointement par Pfizer et la société allemande BioNTech, a été autorisé au Royaume-Uni et à Bahreïn en début de semaine.

Le vaccin Pfizer doit être conservé à environ moins 70 degrés Celsius (moins 94 degrés Fahrenheit). Selon les rapports, les responsables indiens craignaient que cela ne rende très difficile la livraison du médicament aux petites villes et aux zones rurales en raison du manque d’installations de refroidissement suffisantes.

Dans une déclaration, fournie aux médias locaux, Pfizer a déclaré qu’il était déterminé à travailler avec le gouvernement indien pour trouver des moyens pour que le vaccin soit disponible dans tout le pays.

En septembre, Pfizer a déclaré qu’il prévoyait de produire 100 millions de doses de vaccin cette année, mais il a dû ensuite réduire le plan à 50 millions. «La mise à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement des matières premières a pris plus de temps que prévu», a déclaré un porte-parole de la société à Reuters. Fox Business a cité une source disant que la production a fonctionné « en retard » car «Certains premiers lots de matières premières ne répondaient pas aux normes», et il a fallu plus de temps pour résoudre le problème.

