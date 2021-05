Pfizer demande l’approbation de la FDA; Dossier de cas en Inde

Pfizer et BioNTech ont annoncé vendredi avoir soumis une demande d’approbation complète par la FDA de leur vaccin COVID-19 pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

Comme les autres vaccins COVID-19 disponibles aux États-Unis, Pfizer-BioNTech est actuellement administré en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence. Au milieu d’une pandémie, la FDA a déclaré qu’il était plus important de fournir rapidement des vaccins aux gens.

Cela ferait du vaccin Pfizer le premier aux États-Unis à être évalué pour l’approbation complète de la FDA.

On ne sait pas combien de temps l’examen prendra, mais le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a parlé de « l’objectif d’obtenir l’approbation réglementaire complète du vaccin dans les mois à venir », selon un communiqué préparé.

Après des essais et 134 millions de vaccins, il a été démontré que le vaccin prévient efficacement et en toute sécurité le COVID-19, et aucun problème de sécurité supplémentaire n’est survenu depuis que le vaccin a été autorisé, selon les sociétés et les examens de sécurité périodiques par les Centers for Disease Control et La prévention.

Les experts affirment que l’approbation de la FDA pourrait réduire l’hésitation à la vaccination et permettre aux employeurs d’exiger de leurs travailleurs qu’ils se font vacciner.

►L’Inde a enregistré vendredi un sommet d’une journée dans les nouveaux cas de coronavirus. Le pays assiégé a enregistré 414 188 cas en une seule journée, un nouveau record mondial. Le pays a également signalé 3 915 décès supplémentaires, et le décompte quotidien officiel des décès est resté supérieur à 3 000 au cours des 10 derniers jours.

► À l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, le Japon a prolongé son état d’urgence dans la ville et dans d’autres régions jusqu’au 31 mai en raison du COVID-19. Des protestations ont été planifiées contre une éventuelle visite du chef des Jeux Olympiques.

►Le rythme de l’effort de vaccination américain ralentit, les vaccinations reculant de plus de 40% par rapport à son sommet du 10 avril de 4,6 millions de vaccins quotidiens. Les agences de santé publique doivent redoubler d’efforts pour obtenir des coups de feu alors qu’elles gèrent la baisse de la demande. Les efforts de sensibilisation qui seront essentiels pour atteindre le nouvel objectif du président Joe Biden de 70% des Américains à obtenir au moins un tir d’ici le 4 juillet.

►L’analyse initiale des tests de phase 2/3 du vaccin de Moderna chez les adolescents de 12 à 17 ans a montré une efficacité du vaccin de 96%, selon la société. Le vaccin a été « généralement bien toléré » et aucun problème de sécurité sérieux n’a été identifié jusqu’à présent, a déclaré la société.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 32,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 580000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 156 millions de cas et 3,26 millions de décès. Plus de 324,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et près de 252 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 109 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Cinq mois après le début de l’effort de vaccination aux États-Unis, une tendance se maintient dans une grande partie du pays: les Blancs continuent d’être vaccinés à un rythme plus rapide que les Noirs et les Hispaniques dans la plupart des États.

Les gains d’emplois sont inférieurs aux projections, le chômage augmente

Les gains d’emplois sont bien en deçà des prévisions, les employeurs ayant ajouté 266 000 emplois en avril. Les économistes avaient estimé que 995 000 emplois avaient été ajoutés le mois dernier, selon une enquête Bloomberg.

Le taux de chômage est passé de 6% à 6,1%, car une forte augmentation de la population active – le nombre d’Américains travaillant ou recherchant un emploi – a compensé les gains d’emploi, a déclaré vendredi le ministère du Travail.

L’industrie des loisirs et de l’hôtellerie, qui comprend les restaurants et les bars, a continué de se redresser, créant 331 000 emplois. À mesure que de plus en plus d’écoles ont rouvert pour des cours en personne, l’éducation publique a créé 31 000 emplois.

Mais d’autres secteurs ont eu de faibles performances. Les services professionnels et aux entreprises ont perdu 79 000 emplois et le commerce de détail, 15 000 emplois.

La croissance de l’emploi devrait exploser dans les mois à venir, car l’augmentation des vaccinations conduira davantage d’États à lever les limites de capacité des restaurants et d’autres entreprises. Oxford Economics estime qu’un record de 8 millions sera ajouté cette année.

– Paul Davidson

Les incidents haineux anti-américains d’origine asiatique continuent de monter en flèche

La violence contre les Américains d’origine asiatique et les Asiatiques s’est accrue malgré une attention nationale accrue et une action politique contre la haine anti-asiatique, selon les experts.

Selon un rapport du Center for the Study of Hate and Extremism de Californie, il y a eu une augmentation de plus de 164% des signalements de crimes haineux anti-asiatiques à la police au premier trimestre de 2021 dans 16 grandes villes et juridictions par rapport à l’année dernière. Université d’État, San Bernardino.

Plus de 6 600 incidents de haine ont été signalés dans l’année qui a suivi le début de la pandémie aux États-Unis, a annoncé cette semaine Stop AAPI Hate. Plus d’un tiers de ces incidents ont été signalés en mars seulement, selon l’organisation fondée l’année dernière en réponse au ciblage accru des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique pendant la pandémie.

Il y a eu plusieurs attaques très médiatisées récentes. Un homme a été arrêté mardi après avoir poignardé deux femmes asiatiques lors d’une attaque non provoquée au centre-ville de San Francisco. Au cours du week-end, deux femmes asiatiques ont été agressées à New York par une femme qui leur a demandé de retirer leurs masques, puis a frappé l’une d’elles à la tête avec un marteau, selon la police.

La montée de la violence anti-asiatique a été signalée pour la première fois en mars 2020, alors que le COVID-19 commençait à se propager à travers le pays et que certains politiciens, y compris le président Donald Trump, ont accusé la Chine de la pandémie.

– N’dea Yancey-Bragg

Contribuant: The Associated Press.