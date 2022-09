Pfizer demande à la FDA d’autoriser les injections de rappel omicron Covid pour les enfants de 5 à 11 ans

Pfizer a demandé lundi à la Food and Drug Administration d’autoriser ses nouvelles injections de rappel Covid qui ciblent la sous-variante omicron BA.5 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

La demande de Pfizer à la FDA intervient avant la publication des résultats des essais cliniques des nouveaux vaccins. La société, dans un communiqué, a déclaré que sa demande était basée sur des données humaines provenant d’un vaccin similaire qui cible la sous-variante omicron BA.1 et sur des données d’études animales sur les injections BA.5.

Le principal concurrent de Pfizer sur les vaccins Covid, Moderna, a demandé vendredi à la FDA d’autoriser ses vaccins omicron pour les enfants de 6 à 17 ans. Les Centers for Disease Control and Prevention ont autorisé les boosters omicron de Pfizer pour les personnes âgées de 12 ans et plus et les nouveaux vaccins de Moderna pour les adultes au début du mois.

Le CDC, dans un document publié plus tôt ce mois-ci, a déclaré que les vaccins seront probablement disponibles pour les enfants dès l’âge de 5 ans en octobre. Le comité consultatif sur les vaccins de l’agence de santé a des réunions prévues les 19 et 20 octobre, où ils devraient examiner les données disponibles sur les rappels pour ce groupe d’âge pédiatrique.

Les responsables de la FDA et du CDC s’attendent à ce que les injections d’omicron BA.5 offrent une bien meilleure protection contre les infections et les maladies cet automne et cet hiver. Mais les responsables américains de la santé ont reconnu qu’en l’absence de données humaines, on ne sait pas combien de protection supplémentaire les nouveaux vaccins offriront par rapport avec les anciens.

Le Dr Peter Marks, qui dirige la division d’examen des vaccins de la FDA, a déclaré que les États-Unis utilisaient le même processus pour changer les vaccins Covid pour cibler une nouvelle souche qu’ils utilisent pour mettre à jour les vaccins antigrippaux chaque année. Les vaccins contre la grippe sont également souvent autorisés à être utilisés sans données humaines.

Les nouveaux boosters ciblent la sous-variante dominante omicron BA.5 ainsi que la souche originale de Covid qui est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019. Les anciens vaccins, qui ont été développés contre la souche originale de Covid, n’offrent plus une protection significative contre infection et maladie bénigne parce que le virus a tellement muté au cours de la pandémie.

Les vaccins originaux préviennent toujours les maladies graves, bien que leur efficacité contre l’hospitalisation diminue également.