Pfizer demande à la FDA d’autoriser les injections de rappel Covid qui ciblent l’omicron BA.5 pour les personnes âgées de 12 ans et plus

Dans cette illustration photo, des flacons et une seringue médicale vus devant les logos de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de la société pharmaceutique Pfizer. La FDA approuve Pfizer/BioNTech le vaccin contre le coronavirus COVID-19 pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, selon les médias.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé lundi à la Food and Drug Administration d’autoriser les injections de rappel Covid qui ciblent les sous-variantes omicron BA.4 et BA.5 pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Les États-Unis se préparent à une campagne de vaccination d’automne en utilisant des vaccins mis à jour qui ciblent les sous-variantes dominantes de l’omicron. Les responsables de la santé publique s’attendent à une autre vague d’infection cet automne, car l’immunité contre les injections actuellement autorisées diminue et les gens se dirigent vers l’intérieur pour échapper au temps plus froid.

Les vaccins mis à jour cibleraient la souche originale du virus apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019, ainsi que l’omicron. Les scientifiques et les responsables de la santé publique espèrent que les nouveaux vaccins offriront une protection plus large et plus durable contre les infections et les maladies bénignes.

Les tirs actuellement autorisés ont été développés pour cibler la version de Covid apparue pour la première fois en Chine. Bien que les vaccins originaux préviennent toujours les maladies graves, ils n’offrent pas de protection substantielle contre les infections et les maladies bénignes.

Le Dr Ashish Jha, le coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, a déclaré que les nouveaux clichés seront mis à la disposition du public du début à la mi-septembre.

