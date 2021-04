Pfizer et son collaborateur allemand BioNTech ont demandé vendredi à la Food and Drug Administration des États-Unis d’autoriser l’utilisation de leur vaccin COVID-19 chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Leur vaccin est déjà autorisé pour les 16 ans et plus.

Les entreprises prévoient également de demander une autorisation similaire aux agences de régulation dans d’autres régions du monde. Dans les résultats d’essais publiés récemment, les sociétés ont montré que leur vaccin prévenait toutes les maladies symptomatiques du COVID-19 chez les participants âgés de 12 à 15 ans, générait un grand nombre d’anticorps protecteurs dans ce groupe d’âge et ne posait aucun problème de sécurité.

Les entreprises suivront tous les plus de 2 200 participants à l’essai pendant deux ans après leur deuxième dose pour assurer la sécurité et la durabilité des vaccins.

– Karen Weintraub

Également dans l’actualité:

►Nashville n’aura plus besoin de porter des masques faciaux à l’extérieur, ont annoncé vendredi les responsables de la ville. Les exigences relatives aux masques continueront dans les environnements intérieurs. Le département de la santé a également recommandé que les gens continuent à porter des masques dans les environnements intérieurs et extérieurs où la distanciation sociale n’est pas une option.

►Duke University exigera que tous les nouveaux étudiants et les anciens étudiants présentent une preuve de vaccination contre le COVID-19 aux responsables de la santé des étudiants avant de pouvoir s’inscrire pour le semestre d’automne, rejoignant une liste croissante qui comprend Notre Dame, Cornell et Rutgers.

►Les célèbres parcs d’attractions de Coney Island ont rouvert vendredi après que la pandémie de coronavirus a fermé le terrain de jeu estival emblématique de New York toute l’année dernière. Après 529 jours de fermeture, «c’est une journée très émouvante. Nous voulions répandre la positivité », a déclaré Alessandro Zamperla, président de la société propriétaire de l’un des parcs d’attractions de l’île, lors d’une cérémonie d’ouverture.

►Les participants au marathon de Boston de cette année peuvent être tenus de présenter une preuve de deux tests COVID-19 négatifs avant la course, même s’ils ont été vaccinés, a déclaré mercredi la Boston Athletic Association. La course a été reportée à octobre, au lieu de sa traditionnelle date d’avril, en raison de la pandémie.

►Michigan Gov. Gretchen Whitmer appelle les lycées de l’État à offrir un enseignement à distance pendant deux semaines après les vacances de printemps, les sports pour les jeunes à suspendre toutes les activités pendant deux semaines et les gens à éviter de manger à l’intérieur dans les restaurants pendant la même durée. Elle a souligné qu’il s’agissait d’une demande et non d’un mandat. Mais elle a déclaré que les gens agissant seuls étaient le seul moyen pour le Michigan de freiner une énorme augmentation des cas de COVID-19 dans l’État.

►La moyenne sur 7 jours des cas de COVID-19 et des hospitalisations a augmenté de 2% et 7%, respectivement, par rapport à la période précédente. L’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche a rapporté vendredi que les moyennes se situaient actuellement à plus de 64 000 cas et 5 300 nouvelles admissions.

►L’administration Biden a annoncé vendredi que deux nouveaux sites de vaccination de masse seront mis en place à Tulsa, Oklahoma, et à Baton Rouge, en Louisiane.

►Le racisme est une « menace sérieuse pour la santé publique », a déclaré jeudi la directrice du CDC Rochelle Walensky. Cela survient alors que les communautés de couleur font face à un nombre disproportionné de cas de COVID-19 et à la mort, mettant en lumière « les inégalités qui existent depuis des générations », a déclaré l’agence dans un communiqué.

►Une femme à Kyoto, au Japon, qui a subi de graves lésions pulmonaires après avoir contracté le virus, est devenue le premier patient COVID-19 récupéré au monde à recevoir une transplantation pulmonaire de donneurs vivants. Elle a reçu du tissu pulmonaire de son mari et de son fils.

►L’État de Floride a intenté une action en justice contre le gouvernement fédéral pour exiger que les navires de croisière commencent à naviguer.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31 millions de cas confirmés de coronavirus et 560900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 134,3 millions de cas et plus de 2,9 millions de décès. Plus de 229 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 174 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les Latinos de Californie de tous les groupes d’âge sont «plusieurs» fois plus susceptibles de mourir du COVID-19 que les Blancs, selon une étude de l’UCLA. Lisez l’histoire complète.

L’allocation des doses de Johnson & Johnson diminuera de 85% la semaine prochaine

L’attribution des doses de vaccin Johnson & Johnson par le gouvernement américain devrait chuter de 85% la semaine prochaine, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Seulement environ 785 000 doses de vaccin Johnson & Johnson devraient être déployées dans les États et autres juridictions la semaine prochaine, contre cinq millions de doses cette semaine.

La baisse de l’offre survient après que la société a dû jeter 15 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus le mois dernier dans son installation de Baltimore parce que le lot ne répondait pas aux normes de qualité.

La société s’attend à un « niveau relativement faible de distribution hebdomadaire de doses » jusqu’à ce que son usine de production à Baltimore soit autorisée par la FDA, a annoncé le coordinateur du groupe de travail Jeff Zients. Il n’a pas donné de calendrier, mais a déclaré qu’une fois l’installation autorisée, la société s’attend à livrer 8 millions de doses par semaine d’ici la fin du mois.

Pendant ce temps, plus d’un tiers des Américains ont reçu au moins un vaccin et plus d’un quart des adultes américains sont maintenant entièrement vaccinés, selon les données publiées par le biais des émissions du CDC. Environ un cinquième de tous les Américains ont été entièrement vaccinés.

Mais avec une augmentation des nouveaux cas et des hospitalisations, Zients a averti vendredi que « nous devons tous garder nos gardes ».

Les sites de Caroline du Nord arrêtent les injections de Johnson & Johnson après des effets indésirables

Les responsables de la santé de la Caroline du Nord ont déclaré jeudi qu’ils avaient arrêté d’administrer des doses de Johnson & Johnson sur un site de vaccination de masse à Raleigh et dans des cliniques de Hillsborough et de Chapel Hill après qu’au moins 26 personnes aient eu des effets indésirables, y compris des évanouissements.

Quatre personnes ont été emmenées dans des hôpitaux pour un examen plus approfondi, et les responsables de la santé des États et du gouvernement fédéral examinent la question. Dans le Colorado mercredi, 11 personnes ont vu des réactions indésirables après avoir reçu un vaccin J&J. Deux de ces personnes ont été emmenées à l’hôpital.

La porte-parole du CDC, Kristen Nordlund, a déclaré qu’elle était au courant des réactions indésirables chez certaines personnes ayant reçu les vaccins dans l’Iowa, le Colorado, la Géorgie et la Caroline du Nord. Ces réactions comprennent des étourdissements, des vertiges, une sensation de faiblesse et une respiration rapide.

«Les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces», a-t-elle déclaré. «De nombreuses personnes n’ont aucun effet secondaire après les vaccins COVID-19, mais certaines personnes auront des douleurs ou un gonflement au site d’injection ou de la fièvre, des frissons ou des maux de tête. Celles-ci ne durent généralement pas longtemps et sont des signes que votre corps renforce sa protection. »

Un couple de 90 ans se retrouve après plus d’un an pour célébrer son 72e anniversaire

Virginia Byrne, 95 ans, a passé plus d’un an à l’écart de son mari Jack, 94 ans, en raison des restrictions relatives aux coronavirus alors qu’il vit dans un établissement de soins de la mémoire.

Le couple s’est réuni le 19 mars à la résidence-services où Jack réside à Saint-Louis, dans le Missouri, pour célébrer leur 72e anniversaire.

«Les lumières se sont rallumées dans ma vie, parce que j’ai pu être si proche de mon mari pour la première fois en plus d’un an», a déclaré Virginia Byrne à ABC. « C’était un moment merveilleux. Je pouvais à peine lâcher prise. »

Cas de variantes plus du triple dans certains états

Le CDC a signalé près de 3400 cas de variantes de coronavirus jeudi soir, montrant que certains États avaient plus que triplé leur nombre de virus mutés dangereux la semaine dernière.

Les États-Unis ont maintenant 20 412 cas de variantes connus et sept États, dont la Géorgie, le Colorado et la Californie, ont signalé au moins 1 000 cas. Il y a une semaine, seuls deux États avaient atteint ce seuil. Sept États ont maintenant signalé au moins 1 000 cas; il y a une semaine, seulement deux avaient atteint cette marque.

Pendant ce temps, le Michigan et le Minnesota ont chacun signalé plus de 600 cas de variantes jeudi, le Minnesota ayant presque triplé son nombre de cas de variantes connues cette semaine seulement, et le Michigan en hausse de 83% cette semaine.

– Mike Stucka

Une étude sur un survivant du COVID-19 sur 3 diagnostiqué avec un trouble cérébral ou mental

Une étude massive menée pendant la pandémie estime qu’un survivant du COVID-19 sur trois a reçu un diagnostic de maladie neurologique ou psychiatrique dans les six mois suivant l’infection.

L’étude, publiée mardi dans la revue à comité de lecture The Lancet Psychiatry, a utilisé plus de 230000 dossiers de santé électroniques de patients atteints de COVID-19, principalement aux États-Unis, examinant 14 troubles différents du cerveau et de la santé mentale.

Trente-quatre pour cent des survivants ont reçu un diagnostic d’au moins une de ces conditions, 13% de ces personnes étant leur premier diagnostic neurologique ou psychiatrique enregistré. Les diagnostics de santé mentale étaient les plus courants chez les patients, 17% ayant reçu un diagnostic d’anxiété et 14% un trouble de l’humeur.

Bien que les diagnostics neurologiques soient plus rares, ils étaient plus fréquents chez les patients gravement malades au cours d’une infection au COVID-19. Par exemple, 7% des patients admis aux soins intensifs ont eu un accident vasculaire cérébral et 2% ont reçu un diagnostic de démence.

– Adrianna Rodriguez

Si le Royaume-Uni est un signe, les vaccins pourraient avoir un impact émoussé de la poussée printanière aux États-Unis

L’annonce de mercredi par le CDC selon laquelle la variante hautement transmissible du coronavirus identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne est désormais la souche dominante aux États-Unis a des implications inquiétantes, mais les développements récents au Royaume-Uni offrent une lueur d’espoir.

Des chercheurs de l’Imperial College de Londres ont constaté que les infections au COVID-19 avaient chuté d’environ 60% en mars, les mesures de verrouillage nationales ralentissant la propagation du virus. Les personnes de 65 ans et plus étaient les moins susceptibles d’être infectées car elles bénéficiaient le plus du programme de vaccination, qui était initialement axé sur les personnes âgées.

L’étude a également révélé que la relation entre les infections et les décès est divergente, «suggérant que les infections peuvent avoir entraîné moins d’hospitalisations et de décès depuis le début de la vaccination généralisée».

Aux États-Unis, même si les infections ont augmenté de 14% au cours des deux dernières semaines, le taux d’hospitalisations n’a augmenté que de 5% et les décès signalés – qui accusent généralement un retard d’environ quatre semaines – sont en baisse de 31%, selon le New York Times traqueur.

Les États-Unis ne suivent que la Grande-Bretagne parmi les grands pays en ce qui concerne le nombre de doses de vaccin administrées pour 100 personnes, 55-51. En comparaison, la France a un peu moins de 19 ans. Les États-Unis ont également donné au moins un vaccin vaccinal à 75% de sa population âgée de 65 ans et plus, qui est la plus vulnérable au virus.

Cela suggère que la poussée printanière que redoutent de nombreux experts de la santé ne sera pas aussi brutale que celle de l’hiver, qui a été plafonnée par un record de plus de 95000 décès en janvier.

« C’est presque une course entre faire vacciner les gens et cette vague qui semble vouloir augmenter », a déclaré mercredi à CNN le conseiller présidentiel, le Dr Anthony Fauci.

Contribuer: The Associated Press