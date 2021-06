Pfizer Covid jab est approuvé pour les enfants au Royaume-Uni dans le cadre du blitz de vaccins en tant qu’« épidémie chez les jeunes grèves »

Les adolescents BRITANNIQUES peuvent désormais obtenir le vaccin Pfizer Covid – alors que le déploiement des jabs s’accélère pour battre les variantes.

Le régulateur britannique des médicaments, la MHRA, a approuvé l’utilisation de vaccins contre les coronavirus pour les jeunes, dans le but de protéger autant de personnes que possible.

Un adolescent de 13 ans reçoit son vaccin en Amérique après que des adolescents aient été approuvés pour le recevoir Crédit : AFP

Cela vient alors que les craintes que la variante indienne et une version mutée de la souche, surnommée la « variante népalaise » forceront le « Jour de la liberté » du 21 juin à être retardé.

Les adolescents âgés de 12 à 15 ans pourront s’inscrire pour se faire vacciner Pfizer lorsque leur créneau viendra se faire piquer.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré : « Nous avons soigneusement examiné les données des essais cliniques chez les enfants âgés de 12 à 15 ans et avons conclu que le vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 est sûr et efficace dans ce groupe d’âge et que les avantages de cette le vaccin l’emporte sur tout risque.

«Nous avons mis en place une stratégie complète de surveillance de la sécurité pour surveiller la sécurité de tous les vaccins COVID-19 approuvés au Royaume-Uni et cette surveillance inclura le groupe d’âge de 12 à 15 ans.

« Aucune extension d’autorisation ne serait approuvée à moins que les normes attendues de sécurité, de qualité et d’efficacité n’aient été respectées.

« Il appartiendra désormais au Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) d’indiquer si cette tranche d’âge sera vaccinée dans le cadre du programme de déploiement. »

Cela survient alors que le Royaume-Uni est au «début d’une épidémie de Covid chez les jeunes», selon les données, et que des points chauds menacent la levée du verrouillage le 21 juin.

Alors que des millions de personnes de moins de 30 ans attendent leur injection, les infections se propagent rapidement, selon de nouvelles données.

Le professeur Tim Spector, épidémiologiste génétique au King’s College de Londres qui dirige l’étude ZOE, a déclaré: «Les données soulignent que l’augmentation se produit dans les groupes d’âge les plus jeunes, suggérant le début d’une épidémie chez les jeunes.

« Nous ne pouvons pas être trop complaisants et nous surveillons les choses de près. »

Israël a commencé à distribuer des vaccins aux enfants en janvier et les États-Unis ont déployé Moderna pour les 12-15 ans en mai.

Les plans du NHS divulgués au Sun ont révélé que des enfants britanniques aussi jeunes que 12 ans pourraient recevoir des coups de Covid lors de la réouverture des écoles.

LES ENFANTS SONT BIEN

Les ministres ont obtenu 60 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer pour s’assurer qu’il y en a assez pour couvrir les enfants dans le cadre d’un blitz de vaccination d’automne.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que le NHS serait « prêt » à piquer un jeune s’il avait le feu vert.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt avait demandé aux Communes : « Est-il temps d’envisager de vacciner les plus de 12 ans comme ils le font aux États-Unis ? »

M. Zahawi a répondu: « Nous serons prêts sur le plan opérationnel, mais en fin de compte, la décision doit être clinique. »

Cela survient après qu’un expert a averti que les personnes de moins de 21 ans pourraient être plus vulnérables à la variante indienne du coronavirus.

Le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, a révélé qu’il y a un « signal » dans les données qu’il se propage plus rapidement parmi les groupes d’âge plus jeunes.

S’exprimant lors d’un point de presse allemand, il a déclaré qu’il n’était pas clair si c’était parce que la variante avait un avantage biologique.

Au lieu de cela, cela peut être le résultat de l’environnement – par exemple, les jeunes ne sont pas vaccinés.

« Il y a un indice dans les données que les moins de 21 ans sont légèrement plus susceptibles d’être infectés par cette variante par rapport à d’autres variantes ces dernières semaines au Royaume-Uni », a déclaré le professeur Ferguson.

Moderna a déclaré que des essais portant sur 3 732 enfants âgés de 12 à 17 ans n’avaient révélé qu’aucun n’était tombé malade du virus après deux injections.

Et les infections ont diminué de 93% après une seule dose.

Le résultat « excitant » suggère que le jab est très efficace pour arrêter la transmission de Covid.

Le professeur Russell Viner, de l’UCL, a déclaré que les résultats de Moderna sont « encourageants », ajoutant qu’ils montrent que les jabs d’ARNm semblent être aussi efficaces chez les adolescents.

« Les vaccins à ARNm semblent être largement sûrs chez les adolescents, Moderna et Pfizer ne signalant aucun problème de sécurité », a-t-il déclaré.