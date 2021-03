Pfizer a commencé à tester son vaccin Covid-19 chez les enfants de moins de 12 ans, une étape importante pour faire reculer la pandémie. Les premiers participants à l’essai, une paire de jumelles de 9 ans, ont été vaccinés mercredi à l’Université Duke en Caroline du Nord. Les résultats de l’essai sont attendus dans la seconde moitié de l’année, et la société espère vacciner les jeunes enfants au début de l’année prochaine, a déclaré Sharon Castillo, porte-parole de la société pharmaceutique. Moderna commence également un essai de son vaccin chez des enfants de 6 mois à 12 ans. Les deux sociétés ont testé leurs vaccins chez des enfants de 12 ans et plus et s’attendent à ces résultats dans les prochaines semaines. AstraZeneca a commencé le mois dernier à tester son vaccin chez les enfants de six mois et plus, et Johnson & Johnson a annoncé son intention d’étendre les essais de son vaccin aux jeunes enfants après avoir évalué ses performances chez les enfants plus âgés.

La vaccination des enfants aidera les écoles à rouvrir et aidera à mettre fin à la pandémie, a déclaré le Dr Emily Erbelding, médecin spécialiste des maladies infectieuses au National Institutes of Health qui supervise les tests des vaccins Covid-19 dans des populations spéciales. On estime que 80% de la population devra peut-être être vaccinée pour que les États-Unis atteignent l’immunité collective, le seuil à partir duquel le coronavirus manque de personnes à infecter. Certains adultes peuvent refuser de se faire vacciner et d’autres peuvent ne pas produire une réponse immunitaire robuste.

Les enfants de moins de 18 ans représentent environ 23 pour cent de la population aux États-Unis, donc même si une grande majorité d’adultes optent pour les vaccins, «l’immunité collective pourrait être difficile à obtenir sans que les enfants soient vaccinés», a déclaré le Dr Erbelding. Pfizer avait initialement déclaré qu’il attendrait les données des enfants plus âgés avant de commencer les essais de son vaccin chez les enfants de moins de 12 ans. Mais «nous avons été encouragés par les données du groupe des 12 à 15 ans», a déclaré Mme Castillo, qui n’a pas donné de détails sur la résultats à ce jour. Les scientifiques testeront trois doses du vaccin Pfizer – 10, 20 et 30 microgrammes – chez 144 enfants. Chaque dose sera d’abord évaluée chez les enfants de 5 à 11 ans, puis chez les enfants de 2 à 4 ans et enfin dans le groupe le plus jeune, de 6 mois à 2 ans.

Après avoir déterminé la dose la plus efficace, la société testera le vaccin sur 4 500 enfants. Environ les deux tiers des participants seront choisis au hasard pour recevoir deux doses à 21 jours d’intervalle; le reste recevra deux injections placebo de solution saline. Les chercheurs évalueront la réponse immunitaire des enfants dans le sang prélevé sept jours après la deuxième dose. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 25 mars 2021, 12 h 03 HE Les prisons américaines commencent à recommencer à autoriser les visites aux détenus, avec des précautions supplémentaires contre les virus.

Pour garder le virus hors d’un campus, testez au-delà de ses frontières, suggère une nouvelle étude.

La Floride abaissera son âge minimum pour la vaccination à 40 ans la semaine prochaine et à 18 ans début avril. «Cela semble être un bon plan, et il est passionnant qu’un autre vaccin Covid-19 progresse avec des essais chez les enfants», a déclaré le Dr Kristin Oliver, pédiatre et spécialiste des vaccins au Mount Sinai Hospital de New York. Le Dr Oliver a déclaré qu’environ la moitié des parents qu’elle voit dans la pratique attendaient avec impatience les vaccins, et même de proposer leurs enfants pour des essais cliniques, tandis que les autres étaient sceptiques car relativement peu d’enfants tombent gravement malades à cause d’une infection à coronavirus. Les deux groupes de parents bénéficieront de savoir exactement à quel point les vaccins sont sûrs et efficaces chez les enfants, a-t-elle déclaré. Les enfants représentent 13 pour cent de tous les cas signalés aux États-Unis. Plus de 3,3 millions d’enfants ont été testés positifs pour le virus, au moins 13000 ont été hospitalisés et au moins 260 sont décédés, a noté le Dr Yvonne Maldonado, qui représente l’American Academy of Pediatrics au Comité consultatif fédéral sur les pratiques d’immunisation. Les chiffres ne rendent pas pleinement compte des dommages causés à la santé des enfants. «Nous ne savons pas quels seront les effets à long terme de l’infection à Covid», a déclaré le Dr Maldonado. D’autres vaccins ont aidé à contrôler de nombreuses maladies infantiles horribles qui peuvent entraîner des complications à long terme, a-t-elle ajouté: «Pour certains d’entre nous qui ont vu cela, nous ne voulons pas revenir à cette époque.»