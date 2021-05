Pfizer cherche à obtenir l’approbation complète de la FDA pour le vaccin Covid alors que les entreprises pharmaceutiques commencent à faire pression pour des doses de rappel annuelles – RT USA News

Les géants de l’industrie pharmaceutique Pfizer et BioNTech ont demandé l’approbation complète de la FDA pour leur vaccin Covid, devenant ainsi les premiers à le faire aux États-Unis, les firmes pharmaceutiques déclarant que des injections de rappel régulières pourraient être nécessaires pour éviter les variantes virales «préoccupantes».

Vendredi, les deux sociétés ont déposé leur demande auprès de la FDA, demandant une autorisation complète pour l’utilisation de leur vaccin chez les personnes âgées de 16 ans et plus.

«Nous sommes impatients de travailler avec la FDA pour terminer cette soumission continue et soutenir leur examen, dans le but d’obtenir l’approbation réglementaire complète du vaccin dans les mois à venir». Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans un communiqué de presse.

Alors que la FDA a approuvé le vaccin Pfizer à deux doses en urgence en décembre, une autorisation complète signifierait que le vaccin pourrait être administré même après que les responsables de la santé ont déclaré que la crise du Covid-19 est terminée.





Aussi sur rt.com

Le bénéfice obscène de 900 millions de dollars de Pfizer grâce à son vaccin Covid en seulement trois mois prouve que le capitalisme et la santé publique sont de mauvais compagnons de lit







Les entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient d’envoyer leurs données sur les vaccins « Sur une base continue, » demandant également à la FDA d’accélérer le processus d’examen, dans l’espoir d’une décision dans les six mois plutôt que dans la norme 10. En plus de leurs données d’essai, ils sont également tenus de soumettre des informations sur leur processus de fabrication et leurs installations.

Pfizer et BioNTech pourraient bientôt être rejoints par AstraZeneca, qui envisage maintenant de contourner le processus d’approbation d’urgence et de demander une autorisation complète à la place, selon un rapport publié vendredi dans le Wall Street Journal.

La recherche de licences à part entière intervient alors qu’un certain nombre de sociétés pharmaceutiques lancent l’idée de vaccins réguliers contre les coronavirus, arguant qu’ils pourraient être nécessaires pour les années à venir. Lors d’un appel aux résultats jeudi, le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a déclaré «Nouvelles variantes préoccupantes» pourrait faire des vaccinations annuelles une nécessité.

«Au cours des six prochains mois, alors que l’hémisphère sud entre en automne et en hiver, nous pourrions voir émerger davantage de variantes préoccupantes». dit-il en ajoutant «Nous pensons que des injections de rappel seront nécessaires, car nous pensons que le virus ne disparaîtra pas.»





Aussi sur rt.com

Le vaccin Covid-19 de Moderna a reçu le prix du « meilleur vaccin » – d’un congrès des vaccins dominé par les États-Unis et bourré de crétins d’entreprise







Bourla de Pfizer a dit à peu près la même chose, suggérant le mois dernier que les doses de rappel « probable » être nécessaire dans un délai d’un an après le premier coup d’un destinataire, et peut-être chaque année à partir de là. Un peu plus tôt cette semaine, le PDG a également prédit que le vaccin de l’entreprise profitera «Demande durable» dans un avenir prévisible, en les comparant aux vaccinations annuelles contre la grippe.

Pfizer et Moderna ont tous deux récolté d’importantes retombées financières grâce à leurs vaccins. Plus tôt cette semaine, cette dernière société a annoncé son tout premier trimestre rentable depuis sa fondation en 2010, récoltant jusqu’à présent 1,7 milliard de dollars cette année grâce à son seul coup. Il prévoyait un chiffre d’affaires de 19,2 milliards de dollars pour l’ensemble de 2021, augmentant ainsi une estimation antérieure de 18,4 milliards de dollars. Pfizer, quant à lui, a déclaré mardi que son vaccin avait rapporté 3,5 milliards de dollars pour le premier trimestre de 2021, devenant ainsi son produit le plus rentable.

Alors que les entreprises font une mort sur les vaccins au milieu de la pandémie, les principaux acteurs de l’industrie se sont vigoureusement opposés à un plan de renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid dans le monde – proposé pour la première fois par l’Organisation mondiale du commerce et approuvé par Washington cette semaine. La Fédération internationale des fabricants de produits pharmaceutiques, un organisme représentant les plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde, a rapidement publié une déclaration exhortant les responsables américains à abandonner le concept, insistant sur le fait qu’il « mauvaise réponse » à un «Problème complexe».





Aussi sur rt.com

« Mauvaise réponse »: le groupe Big Pharma prend les armes après que Biden signale son soutien à une dispense de brevet menaçant le profit sur les vaccins Covid







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!