Pfizer-BioNTech commencera à tester un booster pour combattre des variantes; Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, est positif. Mises à jour COVID-19 en direct.

Pfizer-BioNTech commencera à tester un rappel pour lutter contre les variantes du COVID-19, ont annoncé jeudi les sociétés.

L’annonce est intervenue un jour après qu’une nouvelle recherche publiée dans le New England Journal of Medicine suggère que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech réduisent de 94% les cas de COVID-19 symptomatiques dans tous les groupes d’âge.

Maintenant, la collaboration de deux entreprises a demandé à 144 volontaires qui ont participé à la première phase de ses essais cliniques de vaccins l’année dernière de se porter volontaires à nouveau pour recevoir le rappel, une troisième injection du même vaccin conçue pour voir si cela les aidera à lutter contre de nouveaux, plus de variantes infectieuses qui ont circulé ces derniers mois.

Pfizer-BioNTech souhaite également étudier un vaccin différent qui ciblerait spécifiquement le variant B.1.351, vu à l’origine en Afrique du Sud. La Food and Drug Administration des États-Unis devrait approuver toute modification du vaccin ou de son administration.

La nouvelle fait suite à une annonce mercredi après-midi par Moderna, l’autre société qui fabrique l’un des deux vaccins COVID-19 autorisés, qu’elle entamait un essai clinique d’un nouveau vaccin conçu pour lutter contre la variante B.1.351. D’autres fabricants de vaccins, dont Novavax, ont également déclaré qu’ils développaient des versions alternatives de leurs vaccins pour traiter les variantes possibles.

Il n’est pas encore clair si un nouveau vaccin ou un rappel sera nécessaire pour traiter les variantes connues. Mais les entreprises veulent être préparées si des études montrent qu’un nouveau vaccin est nécessaire.

« Bien que nous n’ayons vu aucune preuve que les variantes en circulation entraînent une perte de protection fournie par notre vaccin, nous prenons plusieurs mesures pour agir de manière décisive et être prêts au cas où une souche deviendrait résistante à la protection offerte par le vaccin », Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, a déclaré dans un communiqué préparé.

– Karen Weintraub

Également dans l’actualité:

►La star de la musique country Trisha Yearwood est « sous le plus grand soin » à la maison après avoir contracté le virus, a déclaré son mari, Garth Brooks, dans un communiqué. Le communiqué de presse indique que Yearwood fait face à des symptômes non spécifiés mais « va bien jusqu’à présent ».

►Environ un quart des 1 million d’élèves du plus grand district scolaire du pays seront de retour en classe jeudi alors que la ville de New York rouvrira les collèges publics. Le déménagement offrira un apprentissage en classe à 62 000 autres élèves dont les parents ont choisi de ne pas suivre l’enseignement à distance.

►Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris doivent honorer 50 millions de vaccins contre le COVID-19 lors d’une cérémonie à la Maison Blanche jeudi après-midi.

►Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a été testé positif au COVID-19 et présente des symptômes bénins, a déclaré mercredi son bureau. Dunleavy, un républicain de 59 ans, a commencé à ressentir des symptômes mardi soir et a été testé mercredi matin.

►Plus de 150000 Américains ont déjà été signalés morts du COVID-19 en moins de deux mois cette année, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont initialement enregistré leur 150 000e décès par COVID le 28 juillet, cinq mois après le premier décès signalé dans le pays et six mois après le premier cas signalé.

►Dr. Anthony Fauci dit qu’une nouvelle orientation simplifiée pour les personnes qui ont été vaccinées devrait bientôt venir des Centers for Disease Control and Prevention.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,3 millions de cas confirmés de coronavirus et 505 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 112,5 millions de cas et 2,49 millions de décès. Plus de 88,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 66,4 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Chirurgie d’un enfant, prêt de voiture, factures d’électricité: nous avons demandé aux Américains comment ils dépenseraient 1 400 $ de chèques de relance. C’est ce qu’ils ont dit.

Vous voulez le vaccin? Pour de nombreuses personnes de couleur, c’est un problème de confiance

Moins de 14% de la population américaine a reçu le vaccin, et les données préliminaires suggèrent que les personnes de couleur sont vaccinées à des taux inférieurs à ceux des Américains blancs. Chelsea White, directrice exécutive du Dallas Bethlehem Center, a déclaré que, historiquement, la communauté ne faisait pas confiance au gouvernement ou à des groupes extérieurs, en particulier en ce qui concerne les soins de santé.

« COVID est déjà assez mauvais pour n’importe qui, mais quand vous avez ce genre de crise dans ce quartier, c’est juste catastrophique et cela affectera ce quartier pendant des années », a déclaré White. « Ils feront des promesses excessives, sous-livreront et partiront. »

Ad Council lance une campagne de 500 millions de dollars pour promouvoir les vaccins COVID-19

La campagne de 500 millions de dollars du Ad Council pour promouvoir les vaccins COVID-19 a été lancée jeudi, destinée aux 40% d’Américains qui n’ont pas encore décidé de se faire vacciner. Cela changera lentement au fur et à mesure que le paysage des personnes éligibles au vaccin et des questions qu’ils se posent changera.

«Nous traitons les plus gros problèmes de notre vie», a déclaré Lisa Sherman, présidente-directrice générale du Ad Council. «Nous avons reconnu assez rapidement qu’à moins que les gens ne puissent en savoir plus sur le vaccin et être éduqués, ils pourraient ne pas les prendre. Et puis, nous ne serions pas mieux lotis l’année prochaine que cette année. »

Les publicités, qui apparaîtront à la télévision, à la radio et en ligne, présentent des images de personnes se tenant la main, de familles à l’anniversaire d’un enfant, de personnes entrant ensemble à l’église ou d’amis partageant une pizza côte à côte, un rappel de combien les choses ont changé en un an.

Le slogan à tous est «C’est à vous de décider». Non pas pour se faire vacciner, mais pour s’informer, a déclaré Sherman.

– Elizabeth Weise

FDA: Le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 ne soulève aucun signal d’alarme

Des informations détaillées sur un candidat vaccin Johnson & Johnson contre le COVID-19 ne soulèvent aucun problème de sécurité, selon un rapport publié mercredi matin. Un comité consultatif de la Food and Drug Administration tient une réunion toute la journée vendredi pour examiner les données et est susceptible de donner un coup de pouce au vaccin. Cela pourrait conduire à une autorisation de la FDA pour le vaccin dans les prochains jours. Le vice-président de J&J, Richard Nettles, a déclaré que la société mettrait à disposition 20 millions de doses du vaccin d’ici la fin du mois de mars.

Le vaccin J&J diffère des deux déjà autorisés car un seul vaccin est recommandé au lieu de deux, et il n’a pas besoin d’être conservé au congélateur.

Le comité consultatif de la FDA, appelé Comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes ou VRBPAC, devrait approuver le vaccin car il semble avoir satisfait à tous les critères d’autorisation établis par la FDA l’année dernière.

– Karen Weintraub

Contribuer: The Associated Press