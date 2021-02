Pfizer-BioNTech a tenté de sonder l’UE avec des doses de vaccin de 65 DOLLAR, rapport des médias allemands

Les fabricants de médicaments Pfizer et BioNTech voulaient facturer à la Commission européenne 54,08 € par dose de leur vaccin contre le coronavirus, selon les médias allemands. Le jab aurait coûté plus de 20 fois celui d’un tir rival d’AstraZeneca.

Le prix éventuel a été révélé jeudi par les radiodiffuseurs allemands NDR et WDR et le journal Suddeutsche Zeitung. Le document affirme que Pfizer et BioNTech ont soumis une offre à l’UE offrant 500 millions de doses à 54,08 € (65,58 $) par dose, pour un coût total de 27 milliards d’euros (32,74 milliards de dollars).

À 54,08 €, le vaccin BioNTech aurait coûté plus de 20 fois plus que le vaccin rival développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, et 500 millions de doses auraient coûté à l’UE 3 milliards d’euros de plus que le PIB annuel de l’Islande. En comparaison, le prix du vaccin russe «Spoutnik V» ne dépassait pas 10 dollars (8,26 €), selon ses soutiens.

«Je le vois comme une recherche de profit qui n’est nullement justifiée dans la situation actuelle de la pandémie», Wolf Dieter Ludwig, président de l’Association médicale allemande, a déclaré au journal.

Pfizer-BioNTech n’a réalisé aucun profit sur la vente de vaccins, selon la Suddeutsche Zeitung, et lors des négociations de l’année dernière, il aurait déclaré aux responsables de l’UE que le prix de 54,08 € incluait déjà « Le pourcentage de remise le plus élevé » offert à tout pays développé.

Le coût final par dose du vaccin est encore inconnu, bien qu’un document divulgué par la députée belge Eva De Bleeker en décembre suggère que Pfizer-BioNTech avait été négocié à 12 € (14,55 $). Reuters a par la suite déclaré avoir examiné des documents indiquant le prix à 15,50 € (18,79 $) par dose, « Légèrement inférieur aux 19,50 dollars par injection que les États-Unis ont accepté de payer pour un premier envoi de 100 millions de doses du même vaccin. »

La Commission européenne a jusqu’à présent obtenu 600 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, 460 millions de doses Moderna et 400 millions de doses d’AstraZeneca. 1,1 milliard de doses supplémentaires de vaccins par d’autres fabricants, y compris Johnson & Johnson et CureVac, ont été réservées, mais ces vaccins sont toujours en cours de développement ou d’évaluation.

Cependant, certains pays se sont tournés plus loin: la Hongrie est devenue la semaine dernière le premier pays de l’UE à commencer à administrer le «Spoutnik V» de la Russie, et déploiera bientôt également le tir Sinovac de la Chine. La République tchèque envisage également d’acheter le vaccin russe, s’il est approuvé par les régulateurs de l’UE.

