Pfizer affirme que son vaccin agit contre les mutations clés dans les variantes contagieuses

La nouvelle variante, connue sous le nom de B.1.1.7, a soulevé des inquiétudes pour la première fois en décembre, lorsque des chercheurs britanniques ont réalisé qu’elle devenait rapidement plus courante chez les personnes atteintes de Covid-19. Depuis lors, il est apparu dans 45 pays .

«C’est le premier pas dans la bonne direction», a déclaré le Dr John Brooks, médecin-chef des centres d’intervention d’urgence Covid-19 des Centers for Disease Control. «J’espère que le travail supplémentaire qui sortira à l’avenir correspondra à cette constatation.»

Des experts indépendants ont déclaré que les résultats étaient de bonnes nouvelles, mais ont averti que chacune de ces variantes de coronavirus présentait plusieurs autres mutations potentiellement dangereuses qui n’avaient pas encore été étudiées. Il est donc possible qu’une de ces mutations affecte le bon fonctionnement du vaccin.

Pfizer et BioNTech annoncé vendredi que leur vaccin Covid est efficace contre l’une des mutations présentes dans les nouvelles variantes contagieuses identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Des recherches ultérieures ont confirmé qu’il a la capacité de se propager plus facilement d’une personne à l’autre. Vendredi, Public Health England a publié une nouvelle étude de B.1.1.7 dans lequel les chercheurs ont estimé que le variant est 30 à 50 pour cent plus transmissible que les autres formes du virus.

La lignée virale menant à B.1.1.7 a accumulé 23 mutations. Les scientifiques sont particulièrement préoccupés par huit mutations qui affectent le gène d’une protéine appelée pic à la surface des coronavirus. C’est parce que les virus utilisent la protéine de pointe pour s’accrocher aux cellules humaines. Il est possible qu’un ou plusieurs d’entre eux aident B.1.1.7 à envahir les cellules avec plus de succès.

L’une de ces mutations, connue sous le nom de N501Y, est particulièrement inquiétante. Des expériences ont démontré qu’il permet au virus de se lier plus étroitement aux cellules. Et il est également apparu dans d’autres lignées du coronavirus, y compris une variante identifiée en Afrique du Sud en décembre. Cette variante, appelée B.1.351, s’est rapidement répandue à travers le pays et s’est étendue à une douzaine d’autres pays jusque là.

Dans la nouvelle étude, qui était publié en ligne Jeudi et n’a pas encore fait l’objet d’un examen scientifique officiel, des chercheurs de la branche médicale de l’Université du Texas ont mené une expérience pour voir si le vaccin Pfizer-BioNTech fonctionnait contre les virus porteurs de la mutation N501Y. Ils ont découvert que dans les cellules du laboratoire, le virus mutant ne pouvait pas infecter les cellules humaines mélangées avec des anticorps de personnes vaccinées. Les anticorps se sont accrochés aux coronavirus et les ont empêchés de s’accrocher dans les cellules. Malgré la mutation N501Y, l’expérience a montré que les anticorps générés par le vaccin étaient toujours capables de s’accrocher aux virus.