Pfizer affirme que les injections d’omicron ont considérablement stimulé les anticorps contre la sous-variante BA.5 dans les premières données humaines

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech Jeudi, leurs nouveaux boosters omicron ont considérablement augmenté les anticorps protecteurs contre la sous-variante dominante omicron BA.5 pour les adultes dans les premières données humaines directes publiées sur les nouveaux vaccins.

L’étude a examiné des échantillons de sang prélevés sur 40 personnes âgées de 18 à 55 ans et 40 personnes de plus de 55 ans ayant reçu le rappel omicron. Les deux groupes d’âge ont tous deux vu une augmentation substantielle des anticorps qui empêchent le sous-variant BA.5 d’envahir les cellules humaines, selon les sociétés.

Pfizer a également comparé 40 personnes de plus de 55 ans ayant reçu le rappel omicron avec 40 personnes du même groupe d’âge ayant reçu une quatrième dose du vaccin de première génération. Les participants qui ont reçu le vaccin de première génération ont vu une augmentation limitée des anticorps contre BA.5, selon les entreprises.

Le délai entre l’administration de la troisième dose et le rappel d’omicron était d’environ 11 mois, tandis que le délai entre la troisième dose et la quatrième dose du vaccin de première génération était de six mois.

Les premières données indiquent que le profil d’innocuité des nouveaux rappels est le même que celui du vaccin original, ont indiqué les sociétés. Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’ils publieraient davantage de données sur la réponse immunitaire sur les injections dans les semaines à venir.

“Ces premières données suggèrent que notre vaccin bivalent devrait fournir une meilleure protection contre les variantes actuellement en circulation que le vaccin original et potentiellement aider à freiner les futures poussées de cas cet hiver”, a déclaré le PDG de Pfizer, Albert Bourla, dans un communiqué.

Les autorités sanitaires américaines ont autorisé les boosters omicron de Pfizer pour toute personne âgée de 5 ans et plus. Les tirs ciblent à la fois la sous-variante BA.5 ainsi que la version originale de Covid qui est apparue pour la première fois en Chine il y a plus de deux ans. Les vaccins de première génération ont été développés uniquement contre la première souche du virus.

Les responsables de la santé à la Maison Blanche ont déclaré que les nouveaux vaccins devraient offrir une bien meilleure protection contre l’omicron que les vaccins de première génération alors que le pays fait face à une éventuelle poussée hivernale. Les vaccins de première génération n’offrent plus une protection significative contre les infections et les maladies bénignes car le virus a tellement muté.

La FDA a autorisé les injections d’omicron sans données humaines directes sur leur performance contre l’omicron BA.5, qui cause actuellement la plupart des infections aux États-Unis. L’agence s’est plutôt appuyée sur des données humaines provenant d’un tir similaire développé par Pfizer contre la version originale d’omicron, appelée BA.1, ainsi que sur des données d’études animales qui ont directement examiné les performances des tirs contre BA.5.

La FDA a agi rapidement pour déployer les vaccins cet automne dans le but d’éviter une vague d’infections. En conséquence, Pfizer n’a pas eu le temps de collecter les données des essais cliniques. Le Dr Peter Marks, chef de la division des vaccins de la FDA, a déclaré que l’agence avait autorisé les injections d’omicron en utilisant le même processus utilisé chaque année pour mettre à jour les vaccins antigrippaux, qui ne reposent normalement pas non plus sur des données humaines.