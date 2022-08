Pfizer accusé d’offrir un programme de bourses “flagrantement illégal”

Le géant pharmaceutique a suscité des réactions négatives pour avoir offert une bourse exclusive aux étudiants d’origine noire, latino et amérindienne

Le géant pharmaceutique Pfizer a attiré l’attention sur son programme “Breakthrough Fellowship”, qui n’accepte que les étudiants d’origine noire/africaine, latino/hispanique et amérindienne, interdisant même aux étudiants blancs et asiatiques de postuler.

Dans un article de mardi publié par le Washington Free Beacon, un certain nombre d’avocats des droits civiques ont déclaré que le programme de bourses de Pfizer était « flagrantement illégal » et une violation flagrante des lois sur les droits civils de 1866 et 1964, qui interdisent la discrimination raciale dans l’emploi et les contrats.

Annoncé sur le site Web de l’entreprise, le programme de neuf ans indique qu’il offre aux étudiants plusieurs stages et une maîtrise entièrement financée, ainsi que plusieurs années d’emploi chez le géant pharmaceutique. Pfizer annonce son intention de “développer” 100 boursiers d’ici 2025 grâce au programme, qui, selon lui, vise à « Accroître la diversité en favorisant un milieu de travail plus inclusif » et cultiver une “un vivier de talents divers.”

Cependant, des avocats cités par le Washington Free Beacon affirment que le fait que les étudiants blancs et asiatiques ne soient pas autorisés à postuler à la bourse est une discrimination flagrante et constitue un “Cas clair de responsabilité” en vertu de la loi fédérale.

“Ce programme Pfizer est si flagrantement illégal que je me demande sérieusement comment il a passé l’examen interne par son avocat général”, Adam Mortara, l’un des meilleurs avocats des droits civiques du pays, a déclaré au point de vente.

Lire la suite Moderna poursuit ses rivaux de Big Pharma pour des brevets de vaccins

Son opinion a été appuyée par Gail Heriot, membre de la Commission américaine des droits civils, qui a déclaré que “Les grandes entreprises semblent avoir oublié que la loi existe.”

“Ils semblent penser que tant qu’ils sont réveillés, ils sont à l’épreuve des balles”, Hériot a noté.

D’autres avocats contactés par le Free Beacon ont déclaré que l’affaire contre Pfizer était “ouvre et ferme” et que la bourse Breakthrough était “évidemment illégal” et un “Violation très faciale” des lois sur les droits civils.

Bien que Pfizer n’ait pas encore officiellement répondu aux accusations, il est à noter que certaines grandes entreprises américaines ont déjà abandonné des programmes soucieux de la race après avoir été confrontées à des poursuites pour discrimination. Un tel exemple est Coca-Cola, qui l’année dernière a subi des pressions de la part de l’American Civil Rights Project pour abandonner l’exigence selon laquelle les cabinets d’avocats partenaires doivent doter au moins 30 % de leurs équipes de “avocats divers”.