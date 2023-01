Pfizer a tenté d’« intimider » l’Inde – ministre

New Delhi n’a jamais approuvé le jab de la société car le fabricant américain de médicaments voulait apparemment une protection contre les poursuites pour effets indésirables

Le fabricant américain de médicaments Pfizer a tenté de “intimider le gouvernement indien” en lui accordant une indemnité de poursuites judiciaires pour son vaccin Covid-19, a affirmé le ministre de l’électronique et de la technologie Rajeev Chandrasekhar. Le vaccin n’a finalement jamais été approuvé en Inde.



“Juste pour rappeler à tous les Indiens que Pfizer a tenté d’intimider le gouvernement indien pour qu’il accepte des conditions d’indemnisation”, Chandrasekhar a tweeté vendredi. Le ministre a ensuite accusé trois éminents dirigeants de l’opposition d’avoir “Pousser les vaccins étrangers pendant Covid.”

Le tweet de Chandrehaskar présentait une vidéo du PDG de Pfizer, Albert Bourla, pris en embuscade par un journaliste lors du rassemblement annuel du Forum économique mondial dans la station balnéaire suisse de Davos cette semaine. Lorsqu’on lui a demandé quand il savait que les vaccins de son entreprise “n’a pas arrêté la transmission” du coronavirus, Bourla a refusé de répondre.

Juste pour rappeler à tous les Indiens que Pfizer a tenté d’intimider le gouvernement indien pour qu’il accepte les conditions d’indemnisation Et le trio Cong de Rahul, Chidamabaram et Jairam Ramesh a continué à pousser des cas de vaccins étrangers pendant Covid 🤮🤬🥵 https://t.co/nT5LHI07hc — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) 20 janvier 2023

Bourla a affirmé en 2021 que son produit était “100% efficace pour prévenir les cas de Covid-19”, malgré Pfizer ne jamais tester si cela arrêterait ou non la transmission. Cependant, Pfizer n’était pas tenu de prouver si son vaccin avait arrêté la transmission afin d’obtenir une approbation d’urgence aux États-Unis et dans l’UE, tandis que certaines études ont montré qu’il réduisait la transmission des premières variantes de Covid-19.

L’Inde a refusé d’accorder à tout fabricant de vaccins une protection contre les réclamations liées aux effets secondaires des vaccins, des sources gouvernementales faisant valoir que l’acceptation de la clause d’indemnisation laisserait le gouvernement lui-même, plutôt que le fabricant, responsable en cas de poursuites. En conséquence, Pfizer et Moderna ont tous deux refusé d’expédier leurs injections à base d’ARNm en Inde.

L’Inde a initialement approuvé une variante fabriquée localement du vaccin Oxford-AstraZeneca, un autre vaccin fabriqué localement appelé Covaxin, et le produit russe Spoutnik V. Moderna a finalement été approuvé, tout comme Johnson & Johnson et un certain nombre d’autres vaccins fabriqués localement.

Pfizer bénéficie d’une indemnisation aux États-Unis en vertu d’une série de lois favorables à l’industrie, et dans l’UE en vertu de contrats confidentiels signés par la société pharmaceutique et les États membres. Le Royaume-Uni a également accordé à Pfizer une protection contre les poursuites judiciaires, modifiant la loi pour protéger à la fois l’entreprise et le personnel de santé administrant le jab.

Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé la semaine dernière qu’ils enquêteraient sur un lien potentiel entre le vaccin Covid-19 de Pfizer et les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées, mais ont insisté sur le fait qu’il “est très peu probable” qu’il y a un “véritable risque clinique”. Le vaccin de Pfizer a également été associé à un risque accru d’arrêt cardiaque, en particulier chez les jeunes hommes.