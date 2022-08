PFAS: L’eau de pluie impropre à la consommation partout, selon une étude

Des chercheurs européens affirment que les niveaux mondiaux de “produits chimiques éternels” fabriqués par l’homme ont rendu l’eau de pluie impropre à la consommation dans le monde entier, même dans les régions les plus reculées.

L’étude, publiée mardi dans la revue à comité de lecture Environmental Science and Technology par des chercheurs de l’Université de Stockholm et de l’ETH Zurich, affirme que les directives concernant les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans l’eau potable, les eaux de surface et le sol ont chuté “de façon spectaculaire” au cours des dernières années. les 20 dernières années “en raison de nouvelles connaissances sur leur toxicité”.

Ian Cousins, auteur principal de l’étude et professeur à l’Université de Stockholm, a qualifié le déclin de « stupéfiant ».

Dans un communiqué de presse, il a déclaré qu’un produit chimique en particulier – l’acide perfluorooctanoïque cancérigène, ou PFOA – a vu les directives sur l’eau potable diminuer de 37,5 millions de fois aux États-Unis.

“Sur la base des dernières directives américaines concernant l’APFO dans l’eau potable, l’eau de pluie partout serait jugée impropre à la consommation”, a déclaré Cousins.

“Bien que dans le monde industriel, nous ne buvions pas souvent l’eau de pluie, de nombreuses personnes dans le monde s’attendent à ce qu’elle soit potable et qu’elle alimente bon nombre de nos sources d’eau potable.”

Le terme PFAS est utilisé pour décrire les milliers de substances fabriquées par l’homme que l’on trouve historiquement dans un certain nombre d’articles tels que les tensioactifs, les lubrifiants, les répulsifs, la mousse anti-incendie, les textiles, les cosmétiques et les emballages alimentaires, selon le gouvernement canadien.

L’exposition aux PFAS peut se produire par la nourriture, l’eau potable et la poussière domestique, et est associée à des problèmes de reproduction, de développement, endocriniens, hépatiques, rénaux et immunologiques, ainsi qu’à certains cancers.

En raison de leur capacité à durer dans l’environnement pendant de longues périodes, les experts décrivent souvent les PFAS comme des “produits chimiques éternels”.

Les chercheurs affirment que la propagation mondiale des PFAS dans l’atmosphère signifie qu’ils peuvent être trouvés dans l’eau de pluie et la neige, même dans des régions éloignées, telles que l’Antarctique et le plateau tibétain.

Alors que le fabricant 3M s’efforce d’éliminer progressivement les substances depuis deux décennies, les chercheurs affirment que certains PFAS nocifs ne voient pas de déclin notable dans l’atmosphère.

“La persistance extrême et le cycle mondial continu de certains PFAS conduiront au dépassement continu des directives susmentionnées”, a déclaré le co-auteur de l’étude et professeur Martin Scheringer dans le communiqué.

Scheringer dit qu’à cause de cela, “il est logique de définir une limite planétaire spécifiquement pour les PFAS et, comme nous le concluons dans l’article, cette limite a maintenant été dépassée”.

Jane Muncke, directrice générale du Forum sur l’emballage alimentaire en Suisse, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré dans le communiqué de presse que les entreprises ne devraient pas être autorisées à “bénéficier économiquement tout en polluant l’eau potable de millions d’autres et en causant de graves problèmes de santé”. .”

“Les énormes sommes qu’il en coûtera pour réduire les PFAS dans l’eau potable à des niveaux sûrs sur la base des connaissances scientifiques actuelles doivent être payées par l’industrie produisant et utilisant ces produits chimiques toxiques”, a déclaré Muncke. “Il est temps d’agir.”



Avec des fichiers de l’Associated Press