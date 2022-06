PFA Young Player of the Year: le duo de Manchester City Phil Foden et Lauren Hemp remportent les prix 2022 | Nouvelles du football

Le duo de Manchester City Phil Foden et Lauren Hemp ont remporté les prix PFA Young Player of the Year 2022.

Foden a joué un rôle clé dans l’équipe championne de Pep Guardiola et remporte le prix pour la deuxième année consécutive après avoir battu la concurrence de Conor Gallagher, Reece James, Jacob Ramsey, Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

Le joueur de 22 ans devient le sixième joueur à remporter le trophée du jeune joueur de l’année consécutivement, rejoignant Ryan Giggs, Robbie Fowler, Wayne Rooney, Dele Alli et l’attaquant de City Women Hemp.

Nous jetons un coup d'œil à certains des meilleurs moments de l'attaquant de Manchester City Phil Foden de la saison 2021/22



L'attaquant de Manchester City, Phil Foden, remporte le prix PFA du jeune joueur de l'année pour la deuxième année consécutive



Joueur important pour le club et le pays, Foden a été nommé jeune joueur de la saison en Premier League en mai. Il a été le quatrième meilleur buteur de City lors de la saison 2021/22, marquant neuf buts en championnat, trois en Ligue des champions et un chacun lors des campagnes FA et Coupe de la Ligue de City.

Les membres de la PFA votent pour les gagnants de chaque prix, choisissant les joueurs qui, selon eux, ont réalisé les meilleures performances de l’année. En recevant le prix, Foden a déclaré: « Je suis vraiment honoré d’être honnête, surtout de le gagner consécutivement. Cela montre que j’ai parcouru un long chemin cette année avec la constance de mon jeu, et je suis vraiment heureux. pour le gagner à nouveau.

« Tous les meilleurs joueurs du monde doivent faire preuve de constance et continuer à performer au plus haut niveau, et cette année, j’ai juste essayé de le faire et d’essayer d’aider mon équipe autant que possible – j’ai été vraiment heureux avec mes performances cette année.

« J’espère que je pourrai gagner le prix principal à l’avenir, mais il s’agit de faire de petits pas et de s’améliorer. J’aime toujours gagner des prix individuels, c’est juste agréable de regarder et de voir jusqu’où vous êtes allé, alors oui, je suis vraiment content. »

Le duo de Manchester City, Phil Foden et Lauren Hemp, a remporté les prix PFA du jeune joueur de l’année pour la saison 2021/22 (Crédit photo : PFA)





Analyse: Foden prospère sous la direction de Pep

Nick Wright de Sky Sports :

Comme le succès de Mohamed Salah dans la catégorie senior, le triomphe de Foden le met en compagnie estimée.

Le joueur de 22 ans n’est que le sixième joueur à remporter un deuxième prix consécutif de jeune joueur de l’année PFA après Ryan Giggs, Robbie Fowler, Wayne Rooney, Dele Alli et l’attaquant City Women Hemp.

Foden est bien sûr établi depuis longtemps comme le jeune talent exceptionnel de la Premier League, mais c’est la saison au cours de laquelle il est devenu quelque chose de plus, devenant une figure centrale de la meilleure équipe du pays. Parmi les joueurs offensifs de City, seuls Kevin De Bruyne et Bernardo Silva ont joué plus de minutes.

Sa progression a suivi une trajectoire ascendante abrupte et elle doit beaucoup à la gestion prudente de Pep Guardiola, qui a été récompensé pour l’avoir progressivement facilité, augmentant son temps de jeu de saison en saison, lui permettant de s’épanouir à son rythme.

Les résultats sont désormais visibles.

Foden est passé d’embellir les performances de City à les définir lui-même, sa contribution à leur dernier succès au titre d’autant plus impressionnante pour la façon dont il a changé de position, jouant partout du milieu de terrain central au faux neuf, donnant à Guardiola ce dont il avait besoin, quand il avait besoin il, et exceller sur une base constante.

Mohamed Salah de Liverpool et Sam Kerr de Chelsea ont remporté les trophées du joueur de l’année des joueurs PFA (Crédit photo: PFA)





Le chanvre devient quatre fois vainqueur

Dans une autre saison impressionnante pour Manchester City, Lauren Hemp entre dans l’histoire en tant que première quadruple lauréate du prix PFA Young Player of the Year.

Le joueur de 21 ans a remporté le trophée devant Lauren James, Frida Maanum, Jessica Naz, Ella Toone et Maya Le Tissier pour devenir la lauréate du prix PFA la plus décorée de tous les temps. Elle a également été incluse dans l’équipe PFA WSL de l’année.

En avril de cette année, Hemp est devenu le dernier centurion de City, atteignant 100 apparitions dans un match contre Brighton et marquant le 100e but du club de la saison. Au total, elle a marqué 10 buts en 22 matches avec la WSL.

Lauren Hemp a marqué 10 buts en 22 apparitions en WSL au cours de la saison 2021/22





Les autres membres PFA de Hemp l’ont également nominée pour les prix PFA Players’ Player et Young Player of the Year – un exploit qu’elle a maintenant réalisé deux années consécutives. Seuls Mark Hughes, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Ryan Giggs et Wayne Rooney ont remporté des prix PFA dans plus d’une catégorie, Hemp étant fermement sur la bonne voie pour être la première femme à les rejoindre.

Elle a déclaré: « C’est un honneur de l’obtenir à nouveau. Je pense surtout qu’il sera voté par des joueurs contre lesquels j’ai joué et que j’ai rencontré. Je veux dire, je considère beaucoup d’entre eux comme des modèles également, donc c’est un honneur d’être choisi parmi eux.

« Après une belle saison, j’ai aussi beaucoup à remercier mes coéquipiers pour être honnête, parce que je pense qu’ils me font mieux paraître que je ne le suis réellement.

« Nous avons une équipe fantastique et des joueurs qui me mettent le ballon dans de bonnes positions et des attaquants qui peuvent terminer les centres que je mets partout où je les mets.

« J’ai aussi un excellent personnel, des gens qui me poussent toujours, qui veulent que je m’améliore, alors j’apprécie et je sais qu’il y a tellement plus à venir. Je vais continuer à travailler dur pour ça pour m’assurer que je continue sur la bonne voie. »

Lauren Hemp a plaisanté en disant qu'il n'y avait pas assez d'espace pour tous ses trophées après être entrée dans l'histoire en tant que première quadruple lauréate du prix PFA du jeune joueur de l'année



Analyse : Le chanvre continue de s’améliorer

Marais Charlotte de Sky Sports :

Vous aurez du mal à trouver un jeune joueur plus talentueux dans la WSL que Lauren Hemp – ou de n’importe quel âge pour être tout à fait honnête.

L’ailier de Man City illumine tous les matchs auxquels elle joue et elle n’a encore que 21 ans.

Hemp joue principalement sur l’aile gauche, laissant souvent les défenseurs avec beaucoup trop de choses à gérer seuls – elle a réalisé le plus de prises (22) dans la WSL la saison dernière.

Le chanvre a également continué à se classer en bonne place dans un certain nombre d’autres domaines. Elle a terminé troisième pour les tirs cadrés (30) – seulement derrière Vivianne Miedema et Sam Kerr – et de grosses occasions ont marqué. Ses 10 buts et ses quatre passes décisives l’ont placée au quatrième rang de la liste.

Elle a même attiré les éloges de la patronne de Chelsea, Emma Hayes, qui l’a désignée comme une star pour l’avenir. Gagner le prix FWA du jeune joueur de l’année montre que Hayes n’est pas la seule personne dans le jeu à voir le potentiel de Hemp.

Elle est déjà une partante internationale senior et assez clouée au départ – à mon humble avis en tout cas – avec un Euro à domicile dans quelques semaines. Cela marque une perspective passionnante pour les fans anglais alors que le chanvre ne cesse de s’améliorer.

Hodgson et Powell reçoivent le prix du mérite PFA

Le prix du mérite PFA 2022 a honoré deux anciens managers anglais, Roy Hodgson et Hope Powell remportant le trophée pour leurs contributions exceptionnelles au football.

Hodgson a annoncé sa retraite le mois dernier après plus de 40 ans dans la gestion du football. Lorsqu’il a reçu le prix, il a déclaré: « C’est un véritable honneur de recevoir ce prix, c’est inattendu mais cela me rend d’autant plus reconnaissant. Je n’ai jamais remporté de trophées en tant que joueur, malheureusement, donc c’est agréable d’être reconnu par des confrères professionnels, il aura une place de choix.

« Quand vous avez eu une longue carrière et que vous avez eu du succès, vous devez regarder en arrière avec beaucoup de gratitude et d’humilité. Vous réalisez qu’il y a tellement d’étapes sur le chemin où les choses se sont bien passées pour vous, et j’ai eu ça fortune dont tout le monde a besoin. J’ai toujours essayé de faire le travail avec passion, j’ai eu un certain enthousiasme et une certaine énergie que j’ai toujours essayé d’apporter au travail et ces deux qualités sont très importantes pour quiconque dans le football, qu’il soit joueur, entraîneur ou entraîneur.

« Je regarderai en arrière avec beaucoup de gratitude et d’humilité pour ce que le football m’a donné et c’est merveilleux d’obtenir un trophée qui prouve que les gens croient que j’ai donné quelque chose en retour, je chérirai ce trophée. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Roy Hodgson et Hope Powell ont réclamé des prix au mérite PFA (Crédit photo: PFA)



Le manager de Brighton, Powell, a déclaré: « C’est un véritable honneur de recevoir ce trophée, je me sens chanceux et béni d’être dans le jeu après de nombreuses années, vraiment reconnaissant.

« L’un des avantages d’être impliqué dans le jeu est la vaste expérience que j’ai vécue au fil des ans, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur aux Coupes du Monde de la FIFA, aux finales européennes ou aux Jeux olympiques et maintenant à Brighton et Hove Albion. Chaque section a été très différent mais surtout très agréable et je me sens très chanceux et privilégié d’occuper ce poste.

« Je n’ai jamais eu peur de poser des questions et de défier les gens, je pense que j’ai contribué à façonner le jeu et à le faire avancer avec beaucoup d’autres personnes. Donc, j’espère qu’on se souviendra de moi comme quelqu’un qui était passionné et qui voulait le meilleur pour le football féminin au niveau local et national. »