L’Association des footballeurs professionnels (PFA) – le syndicat des joueurs du football anglais – a soulevé des «préoccupations importantes» concernant la réponse de Twitter à ce qu’elle décrit comme une «haine horrible» dirigée contre les joueurs par le biais de publications abusives sur la plate-forme de médias sociaux.

Alors que le football anglais, dirigé par la Premier League et la Super League féminine ainsi que l’UEFA, a lancé vendredi un boycott de trois jours des médias sociaux, la PFA a publié une lettre dans laquelle elle affirme que Twitter n’a pas réussi à supprimer une série de messages abusifs dirigés vers les footballeurs ces derniers mois.

Dans la lettre, la PFA évoque une enquête qui a montré que 31 messages discriminatoires et abusifs sur 56 étaient toujours «visibles et en direct», bien qu’ils aient été signalés à Twitter en novembre 2020.

ESPN a vu les messages mis en évidence par la PFA et peut confirmer qu’ils contiennent un langage raciste très offensif envers des joueurs tels que Raheem Sterling de Manchester City, l’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha et le joueur de Wycombe Adebayo Akinfenwa.

« Cette situation est absolument inacceptable », a déclaré Simone Pound, directrice de PFA pour l’égalité, la diversité et l’inclusion. «Alors que les plateformes soulignent à plusieurs reprises qu’elles font tout ce qu’elles peuvent pour lutter contre les abus en ligne, les abus racistes extrêmes restent visibles sur Twitter cinq mois après que nous leur avons fourni des preuves claires de contenu abusif.

«Au moment de notre dernière étude sur les abus en ligne, nous avons envoyé les détails du compte et les abus pertinents directement à Twitter, et il y a toujours de l’inaction face à la haine horrible.

« Les mots ne suffisent pas. Pour que les gens croient que les réseaux sociaux prennent ce problème au sérieux, nous devons les voir aborder le problème et trouver des solutions. »

Dans la lettre sur l’incapacité de Twitter à agir de manière satisfaisante, la PFA a déclaré: « À la veille d’un boycott à l’échelle du football des plates-formes de médias sociaux pour protester contre les abus en ligne, les données compilées par l’Association des footballeurs professionnels ont mis en évidence des préoccupations importantes concernant la réponse de Twitter aux abus messages destinés aux joueurs professionnels.

<< Suite à une étude de 2020 sur les abus en ligne en Premier League à travers Project Restart, la PFA a compilé une liste ciblée de 56 tweets racistes et discriminatoires publiés pendant la période d'étude qui sont restés en direct sur la plate-forme. En novembre 2020, la PFA en a informé Twitter. messages et les comptes incriminés, dont beaucoup avaient publié d'autres messages discriminatoires et abusifs.

«Une enquête récente de la PFA montre que 31 des 56 messages mis en évidence à partir de ces comptes sont toujours visibles et en direct.

«De plus, la PFA a donné à Twitter une liste de 18 autres tweets postés avant la période de référence, qui comprenait des exemples d’abus racistes ciblés et extrêmes dirigés contre des joueurs – pour lesquels des études de cas ont été fournies dans le rapport.

« En avril 2021, 15 des 18 tweets sont toujours visibles et en direct. »

La PFA se joindra au boycott des médias sociaux du football anglais vendredi – un boycott auquel d’autres sports se sont joints, notamment le cricket, la ligue de rugby et les courses de chevaux.

« Le boycott montre que les sports, les diffuseurs et les sponsors se réunissent pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine en ligne, tout en soulignant l’importance d’éduquer les gens dans la lutte continue contre la discrimination », a déclaré la PFA.

« Boycotter le football de manière isolée n’éradiquera bien sûr pas le fléau des abus discriminatoires en ligne, mais cela démontrera que le jeu est prêt à prendre des mesures proactives dans ce combat continu. »