PFA organise le premier événement du genre pour les footballeurs britanniques d’Asie du Sud à Londres | Actualités footballistiques

Certains des meilleurs talents de la communauté sud-asiatique se sont réunis à la Bridgestone Arena près du stade de Wembley pour un événement de joueur unique en son genre dans le cadre du programme de mentorat pour l’inclusion asiatique (AIMS) de la PFA.

Footballeurs professionnels Dinesh Gilles – qui a dirigé les U21 de Bournemouth à deux victoires de trophée la saison dernière – Milieu de terrain des U23 de Manchester United Zidane Iqbal et l’arrière de l’AEK Larnaca Simranjeet Singh Thandi s’est joint à des universitaires Sonny Singh (Sunderland) et Yasin Araï (Stevenage) et environ 15 jeunes inscrits dans des académies de toutes les divisions lors de l’événement organisé à la Bridgestone Arena au nord de Londres.

Entraîneur Millwall Abdul Habib et directeur international du Panjab FA Manraj Singh Sucha a mis les joueurs à l’épreuve, tandis que les parents se sont mis en réseau et ont partagé leurs expériences entre eux avant que les plus jeunes enfants de l’académie n’aient l’occasion de participer à une séance de questions-réponses avec les universitaires et les joueurs professionnels.

















0:48



Le manager du Panjab FA, Manraj Singh Sucha, a déclaré que toute la communauté est fière des footballeurs jumeaux britanniques d’Asie du Sud Amar et Arjun Singh Purewal alors qu’ils se préparent à entrer dans l’histoire de la finale de la Coupe de Wembley



Thandi, qui a passé 10 ans dans les rangs des jeunes de Leicester avant de devenir pro à Stoke en 2018, a déclaré qu’il espérait que l’expérience serait inestimable pour les jeunes talentueux sud-asiatiques déjà dans le système universitaire.

« Je suis tellement fier de voir tout cela », a déclaré l’arrière droit offensif de 21 ans. Sky Nouvelles sportives.

« Pour organiser une session et rassembler tout le monde surtout après COVID [lockdowns is brilliant] – l’élan autour des Sud-Asiatiques dans le jeu s’est intensifié et nous voulions le faire [in person rather than on Zoom].

















3:37



La joueuse des moins de 16 ans de Birmingham Layla Banaras était à l’événement PFA. Elle a parlé exclusivement à Sky Sports News plus tôt cette année de la collaboration avec son club pour créer un plan de nutrition dédié au Ramadan.



« Je pense que c’est une expérience formidable pour les enfants de voir des joueurs de différents groupes d’âge dans différents clubs, c’est incroyable de les réunir tous au même endroit. »

Le programme PFA vise à améliorer l’expérience des footballeurs sud-asiatiques à tous les niveaux du jeu professionnel en créant un réseau de soutien structuré qui leur permet de s’épanouir.

















5:28



L’entraîneur pionnier de QPR Manisha Tailor et l’ancien ailier d’Arsenal et de Liverpool Jimmy Carter parlent des Sud-Asiatiques britanniques dans le jeu



Danny Batth, Neil Taylor, Otis Khan et Zesh Rehman font partie des footballeurs seniors qui encadrent des universitaires et des pros émergents, ces joueurs, à leur tour, partageant leurs expériences de l’académie avec leurs pairs plus jeunes.

Le défenseur Gillela, 21 ans, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « J’adore faire des choses comme ça, donner en retour, aider et partager mes connaissances là où je peux. Si j’étais à leur place, j’aurais adoré parler à quelqu’un dans mon poste actuel.

« C’est comme de la poussière d’or, même pour moi, de parler à des gens comme Danny Batth, Mal Benning, Neil Taylor – ce sont de grands noms de la ligue de football, de la communauté du football et du monde du football.

















0:44



L’arrière latéral de Mansfield Town Mal Benning dit qu’il savait qu’il devait être 20% des autres joueurs pour réussir



« Pour moi, apprendre d’eux, c’est [exactly] comment je pense à essayer de redonner aux plus jeunes qui passent maintenant. »

Le milieu de terrain défensif Sonny Singh profite de chaque minute de sa vie en tant qu’étudiant de première année à Sunderland après avoir vu les deux côtés du beau jeu alors qu’il n’avait que 17 ans.

« Je suis juste heureux de pouvoir également partager mes expériences et mon parcours pour devenir footballeur », a déclaré Singh après avoir répondu aux questions des joueurs de l’académie sud-asiatiques âgés de huit à 15 ans.

















1:05



Le chercheur de l’académie de Sunderland, Sonny Singh, dit qu’il aime le travail acharné qui est nécessaire pour essayer de faire carrière dans le football professionnel



« Je sais à quel point le football peut être impitoyable parce que j’ai été libéré à un jeune âge, à l’âge de 10 ans, et vous pensez que le monde va se terminer – [at that age] tu penses que tu serais au club pour toujours. Il s’agit simplement de savoir comment vous rebondissez. Les bas sont ce qui vous fait revenir plus fort et ces revers vous aident à en savoir plus sur le jeu.

« Vous savez que ce ne sera pas une route facile, vous savez que vous allez devoir travailler dur, mais vous êtes [likely] va avoir le soutien de votre famille – j’ai de grands parents qui m’ont soutenu à travers mes bas.

« Quand vous êtes debout, c’est incroyable, vous avez l’impression d’être au sommet du monde, mais l’essentiel est d’en profiter et d’être heureux de ce que vous faites. »

















0:37



L’arrière central de Stoke et footballeur britannique d’Asie du Sud Danny Batth espère faire partie d’une génération qui inspire la prochaine génération de jeunes joueurs de la communauté



Le nombre de footballeurs de la ligue britannique d’Asie du Sud sous contrat a atteint un record historique de 16 vers la fin de la saison dernière, mais un certain nombre n’ont plus de contrat et doivent finaliser leur transfert vers d’autres clubs.

Responsable inclusion des joueurs, Riz Rehman dirige le projet AIMS de la PFA. Il a dit Nouvelles de Sky Sports : « Nous voulons tous voir la même chose. Nous voulons voir des Asiatiques non seulement sur le terrain mais aussi dans les tribunes en tant que fans, nous soutenons tous l’Angleterre, nous aimons le football, nous voulons donc voir plus de joueurs comme nous jouer au plus haut niveau niveau aussi.

















2:16



Hamza Choudhury entrant dans l’histoire avec Leicester en tant que vainqueur de la FA Cup britannique d’Asie du Sud doit être souligné et célébré, a déclaré le tout premier membre musulman du FA Council, Yunus Lunat, à Sky Sports News



Interrogé sur l’impact de voir autant de footballeurs britanniques sud-asiatiques talentueux sur l’ensemble de la communauté, Rehman a déclaré: « C’est pourquoi nous l’avons fait. Je pense qu’obtenir ce visuel afin que les gens puissent le voir [is so important].

« Je pense qu’il y a trop de discussions – et je l’ai dit publiquement également – nous voulons de l’action, nous voulons du travail.

















0:37



Riz Rehman dit qu’il doit y avoir moins de discussions et plus d’actions concrètes comme le programme de mentorat pour l’inclusion asiatique de la PFA pour augmenter le nombre de joueurs issus de la communauté.



« Nous voulons impliquer les joueurs. Les joueurs ne veulent pas parler, les gars seniors. Donc, obtenir cette image aujourd’hui avec des joueurs de Brighton, Fulham, Crystal Palace, Man Utd, Sunderland des quatre ligues [including] la Premier League, internationale [age-group] joueurs [was so important].

« Si cela sort, j’espère qu’il y a des parents là-bas – les enfants le verront et je veux qu’ils s’impliquent. J’espère qu’un enfant de neuf ans le verra et dira: » Je peux jouer pour Man Utd. Il on dirait que je suis papa, je peux jouer ? »

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, d’articles et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire sur les Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.