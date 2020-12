L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a défendu le droit des joueurs de prendre le genou avant les matchs après que les supporters de Millwall aient hué le geste avant le match du championnat EFL de samedi contre Derby County à The Den.

Millwall s’est dit « consterné et attristé » par les huée, qui ont eu lieu lors du premier match joué au stade devant les supporters suite à l’assouplissement des restrictions du COVID-19. L’accès est limité à un maximum de 2 000 supporters locaux dans la réglementation en vigueur.

– Hislop: le football est le véhicule idéal pour conduire le changement social

– Diffusez Show Racism The Red Card sur ESPN +

– Plus à faire que de prendre le genou – Ferdinand

Les joueurs et les officiels des deux équipes ont condamné les hues des joueurs prenant le genou et le PFA, le syndicat des joueurs, a publié un communiqué pour dire qu’il continue de soutenir le mouvement Black Lives Matter et le souhait des joueurs de rendre hommage. de s’agenouiller avant le coup d’envoi.

« La décision de prendre le genou – à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis et de la vague mondiale de soutien au mouvement BLM – était une décision de solidarité et de soutien aux Noirs confrontés au racisme », dit le communiqué de PFA. « Nous avons tous vu des joueurs faire face à des abus racistes sur et en dehors du terrain – ce n’est pas une question politique, c’est une question de droits humains.

« La PFA soutient pleinement le droit des joueurs de prendre le genou, tout en comprenant qu’il est de la responsabilité des autorités du football de continuer à pousser et à combattre les inégalités dans le football.

« Les stades fermés ont été un répit pour les joueurs victimes d’abus sur le terrain, même si cela n’a pas empêché la poursuite des abus en ligne. »

Millwall a souligné «l’immense déception et bouleversement» causé par l’incident de samedi, mais la PFA a exhorté le club à ne pas aller plus loin et à identifier les spectateurs qui ont hué la prise du genou.

« Les auteurs à Millwall devraient être facilement retracés étant donné les restrictions du stade et nous appelons le club à agir rapidement pour identifier la partie de la foule qui a hué les joueurs », a déclaré la PFA.

« Bien que huer ne soit pas un crime, c’est une triste accusation du manque de compréhension et d’empathie pour la lutte des joueurs contre le racisme et la discrimination. »