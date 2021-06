PFA Awards : Kevin De Bruyne et Fran Kirby nommés Joueur de l’année des joueurs PFA 2021 | Actualités footballistiques

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, a remporté le titre de joueur masculin de l’année PFA 2021, tandis que l’attaquant de Chelsea Fran Kirby a remporté le prix féminin.

De Bruyne a remporté le prix pour la deuxième saison consécutive devant ses coéquipiers de City Phil Foden, Ruben Dias, Ilkay Gundogan ainsi que Bruno Fernandes de Manchester United et Harry Kane de Tottenham.

Le meilleur buteur de tous les temps de Chelsea, Kirby, 27 ans, a devancé ses coéquipiers Sam Kerr et Ann-Katrin Berger pour recevoir l’honneur pour la deuxième fois, après avoir gagné en 2018.

Foden, quant à lui, a remporté le prix PFA du jeune joueur de l’année masculin en battant ses compatriotes internationaux anglais Trent Alexander-Arnold, Mason Mount, Declan Rice, Bukayo Saka et Mason Greenwood.

L’attaquante de Man City Women Lauren Hemp, qui était également en lice pour le prix principal féminin avec ses coéquipiers Chloe Kelly et Sam Mewis, a remporté le titre de jeune joueuse de l’année PFA pour la troisième fois de sa carrière, ajoutant à ses victoires dans la saison 2019/20 et la saison 2017/18.

De Bruyne n’est que le troisième joueur à remporter le titre principal masculin en deux saisons consécutives. L’exploit n’avait été réalisé auparavant que par Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, et par le meilleur buteur de tous les temps d’Arsenal, Thierry Henry.

« Le fait que les joueurs m’aient choisi pour ce prix signifie que j’ai vraiment bien fait », a-t-il déclaré.

« Vous voulez gagner tous les trophées avec l’équipe et c’est probablement le plus important en tant qu’individu dans la ligue. Pour être élu par vos concurrents, par les joueurs avec lesquels vous êtes en compétition à chaque match – pour qu’ils vous choisissent, vous dit un parcelle.

« Ce sont, à mon avis, les personnes qui connaissent le mieux le jeu. Quand vous avez ces choses, vous pouvez montrer à vos enfants et dire : ‘Regardez ! C’est ce que papa faisait quand il était plus jeune' ».

Image:

Phil Foden a été nommé jeune joueur de l’année PFA



Le double nominé Foden, qui a remporté son premier prix PFA, a dédié sa victoire à ses coéquipiers de City pour lui avoir permis de briller lors d’une saison décisive.

« Je suis vraiment honoré. Il y a eu de grands joueurs dans le passé qui l’ont remporté, et je me sens vraiment chanceux car il y a eu tellement de grands jeunes talents cette année.

« Je tiens à remercier mes parents, tous les entraîneurs et les joueurs également. Sans les joueurs qui me créent des opportunités, je ne marquerais pas et peut-être ne gagnerais-je pas de prix. Sans eux, cela n’aurait pas été le cas. possible. »

Kirby a ajouté son nom à une liste illustre de doubles lauréats du prix PFA, dont De Bruyne, Ronaldo, Henry, Alan Shearer, Gareth Bale, Mark Hughes et Lucy Bronze.

L’internationale anglaise, qui a remporté le prix du footballeur féminin de l’année de la Footballer Writers Association la semaine dernière, a mené l’attaque de Chelsea alors qu’elle conservait son titre de Super League et atteignait la finale de la Women’s Champions League.

« Je pense que ce que nous avons accompli est incroyable, donc je suis vraiment fière d’en faire partie », a-t-elle déclaré.

« J’espère que je pourrai revenir dans le même genre de poste que j’ai occupé l’année dernière. J’ai joué comme si j’aimais à nouveau le jeu et quand j’aime ça, c’est à ce moment-là que vous tirez le meilleur de moi. «

Pendant ce temps, Hemp a établi son propre record en devenant la première femme à remporter trois prix PFA dans la même catégorie.

Image:

Lauren Hemp a remporté le titre de jeune joueuse de l’année PFA féminin



« C’est spécial, c’est l’une des meilleures distinctions que je puisse gagner – c’est un véritable honneur », a-t-elle déclaré.

« Je suis fier de notre équipe et j’espère que la saison prochaine, nous pourrons gagner le championnat et aller plus loin en Ligue des champions, car je suis ici pour gagner des trophées.

« J’ai eu la chance d’avoir d’excellents entraîneurs tout au long de mon parcours et j’espère pouvoir continuer à m’améliorer parce que je sais que je ne suis pas encore le produit fini. »

Le PDG sortant de la PFA, Gordan Taylor OBE, a reçu le prix du mérite PFA 2021 pour sa contribution exceptionnelle au football et son engagement indéfectible à améliorer la vie des footballeurs.

Sir Alex Ferguson a remis le prix à Taylor en déclarant : « C’est un grand plaisir de présenter à Gordon ce magnifique trophée pour un service fantastique. Je tiens à le remercier pour toute l’aide qu’il m’a apportée pendant mon séjour à United et même à l’époque en Ecosse quand Gordon a commencé. »