Peyush Bansal de Shark Tank est «pareshaan» avec une valeur nette de Rs 37 500 crore, Kapil Sharma réagit

« Shark Tank India » fait la une des journaux depuis sa première en décembre 2021. L’émission de télé-réalité présente un panel de chefs d’entreprise d’entreprises indiennes, appelés « requins », qui entendent les arguments des jeunes entrepreneurs et décident d’investir dans leur entreprises.

Les sept « requins » de l’émission sont Aman Gupta (co-fondateur et directeur marketing de boAt), Ashneer Grover (co-fondateur et directeur général de BharatPe), Anupam Mittal (fondateur et PDG de Shaadi.com et du groupe People) , Ghazal Alagh (co-fondateur de Mamaearth), Namita Thapar (directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals), Vineeta Singh (PDG et co-fondatrice de SUGAR Cosmetics) et Peyush Bansal (co-fondatrice et PDG de Lenskart). Dans chaque épisode, cinq de ces sept requins jouent le rôle de panélistes.

Ces chefs d’entreprise seront vus dans le prochain épisode de « The Kapil Sharma Show ». Conformément à la promo de l’émission, Kapil Sharma les présentera ainsi que la liste des valorisations de leurs sociétés respectives. Lorsqu’il mentionne que la société de Peyush Bansal a une valeur nette de 37 500 crores de roupies (5 milliards de dollars), Aman Gupta interrompt en plaisantant l’hôte et dit: « Yeh thode pareshan hai. Aapne inki vaut thodi kam bata di (Peyush est un peu inquiet parce que vous avez dit sa valeur nette un peu moins) ».

La réponse hilarante de Kapil Sharma fait rire tout le monde en disant : « Ye aapko kam lag rahi hai ? Hum langot pehen ke himachal chale jaye (Cela vous semble moins, devrions-nous simplement sauvegarder nos sacs et nous retirer dans les collines)? ». L’hôte plaisante ensuite sur Archana Puran Singh remplaçant Navjot Singh Sidhu dans le talk-show comique comme il le dit , « Aapko pata hai Archana Ji bhi requin hain aapko pata hai ? Sidhu naam ki ek macchli ko yeh khaa gayi (Savez-vous qu’Archana Ji est aussi un requin ? Elle a mangé un poisson nommé Sidhu) ».

Shark Tank India est un spin-off de l’émission de télé-réalité commerciale américaine « Shark Tank », diffusée avec succès depuis 2009 pendant treize saisons.