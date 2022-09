CRYSTAL LAKE – Le quart-arrière de Cary-Grove Peyton Seaburg et l’offensive des Troyens n’ont pas eu grand-chose en première mi-temps contre Crystal Lake Central, mais ont répondu avec une rafale de points en seconde mi-temps.

Seaburg a couru pour quatre scores, dont trois en seconde période, alors que les Trojans ont battu les Tigers, 41-20, vendredi soir lors de leur match de la Fox Valley Conference.

Une semaine après avoir accordé deux touchés dans les cinq dernières minutes lors d’une défaite contre Crystal Lake South, CG (2-1, 2-1 FVC) s’est senti beaucoup mieux avec la façon dont il a exécuté et terminé contre les Tigers (0-3, 0 -3 CVF).

“Dans l’ensemble, en répondant à l’adversité, les enfants ont fait un excellent travail”, a déclaré l’entraîneur de CG Brad Seaburg, le père de Peyton. « Notre défensive a joué de manière exceptionnelle en première mi-temps, mais offensivement, nous avons eu deux nombreuses pénalités. Nous avons eu un touché rappelé sur un penalty, des choses sur lesquelles nous avions le contrôle.

“En seconde période, les enfants sont sortis et exécutés.”

Les équipes se sont combinées pour terminer avec 16 pénalités. Après une première mi-temps à faible score, CG s’est lancé dans les deux derniers trimestres.

Après que le quart-arrière des Tigers George Dimopoulus se soit précipité de huit mètres pour réduire l’avance des Troyens à 27-20 avec 6:51 à faire au quatrième quart, CG a répondu rapidement, principalement sur les jambes de Peyton Seaburg. Le quart-arrière de deuxième année des Troyens a marqué ses troisième et quatrième touchés en l’espace de deux minutes et 15 secondes au quatrième quart.

Sur la possession qui a suivi après le score de Dimopoulus, Seaburg est revenu avec sa plus longue course de la journée, un 50 mètres dans lequel il a simulé de donner le ballon à l’arrière Colin Desmet et a dirigé le ballon vers le Central 18. Après une course de deux mètres par Desmet, Seaburg a ensuite effectué le prochain report pour 16 mètres.

CG a ensuite récupéré le ballon après seulement deux jeux offensifs des Tigers. Gavin Henriques a intercepté Dimopoulos pour la deuxième interception des Troyens de la nuit et a renvoyé le ballon à plus de 50 verges vers les 7 de Central. Quelques jeux plus tard, Seaburg s’est précipité dans son quatrième TD à 6 verges pour le score final de 41-20.

“Nous n’avions qu’à répondre après chaque touché [Central] marqué, nous devions simplement continuer en attaque », a déclaré Peyton Seaburg. «Nous avons bien exécuté la deuxième mi-temps, mais nous devons définitivement nettoyer certaines choses. Nous nous améliorons chaque semaine. Notre objectif était d’être 9-0, mais maintenant c’est 8-1. Nous devons juste continuer.

Les Troyens ont terminé le match avec 422 verges au sol en 57 courses. Desmet a mené l’équipe avec 130 verges, dont un touché de 66 verges au deuxième quart pour donner aux Trojans une avance de 13-0.

Seaburg a parcouru 116 verges, marquant de 11, 2, 16 et 6 verges. Andrew Prio s’est précipité pour 85 verges et Holden Boone s’est précipité pour 52 verges, dont un score de 1 mètre au début du quatrième quart. Mykal Kanellakis a eu la plus longue réception des Troyens dans le match, un 38 verges, et a également enregistré une interception.

Dimopoulos a eu un bon match pour Central, complétant 15 des 26 passes pour 230 verges, dont un TD de 60 verges à Griffin Buehler (huit attrapés, 158 verges) sur la ligne de touche droite, en plus de son score de 8 verges au sol.

L’autre score de Central est survenu sur un échappé récupéré par Cayden Parks dans la zone des buts après un lancer raté des Troyens. Les Tigers ont eu une autre chance de marquer avec un terrain court lorsque les Troyens ont mal géré un botté de dégagement et que Buehler a récupéré le ballon à la ligne des 25 verges de C-G.

Les Tigers, cependant, n’ont pas été en mesure de se convertir et sont entrés à la mi-temps à la traîne 13-7.

L’entraîneur central Dirk Stanger a estimé qu’il y avait une différence dans les pénalités, mais était fier de son équipe pour son combat. Carter Kelley a ajouté 54 verges en réception et Vince Honer a couru pour 77 verges en 15 tentatives.

“Je vais être honnête avec vous, je pensais qu’il y avait une énorme disparité dans les pénalités ce soir”, a déclaré Stanger. “J’espère que je ne peux pas être condamné à une amende pour avoir dit cela, mais ce n’était même pas proche. … Mais ce n’est pas pour ça que nous avons perdu, nous devons profiter de nos propres opportunités quand nous les obtenons.

« Ces trois premières semaines, nous affrontons trois des équipes les plus coriaces de notre conférence. Le combat qu’ils ont eu, je suis convaincu qu’ils vont continuer à se battre semaine après semaine. Nous devons juste continuer à nous croire et à nous faire confiance. Les victoires viendront.

Cary-Grove 41, Crystal Lake Central 20

Cary Grove 0 13 7 21 – 41

Lac Crystal Central 0 7 6 7 – 20

Deuxième quartier

CG–P. Course de Seaburg 11 (coup manqué), 6:44

CG – Desmet 66 run (coup de pied d’Apgar), 2:42

CLC–Buehler 60 passe de Dimopoulos (coup de pied de Dayon), 0:47

Troisième quart

CLC – Parks Fumble Recovery (coup de pied manqué), 7:28

CG–P. Course de Seabug 2 (coup de pied d’Apgar), 1:47

Quatrième trimestre

CG – Boone 1 course (coup de pied d’Apgar), 10:54

CLC – Dimopoulos 8 run (coup de pied de Dayon), 6:51

CG–P. Seaburg 16 run (coup de pied d’Apgar), 5:43

CG–P. Seaburg 6 run (coup de pied d’Apgar), 3:28

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Cary-Grove : Desmet 18-130, P. Seaburg 13-116, Prio 11-85, Henriques 5-22, Boone 3-52, Schuppe 3-26, Équipe 3-moins 9. Totaux : 56-422. CL Central : Honer 15-77, Gaunuard 4-18, Dimopoulos 3-13. Totaux : 22-108.

QUI PASSE-Cary Grove : P. Seaburg 3-5-0-61. CL Central : Dimopoulos 15-26-2-230.

RÉCEPTION–Cary-Grove : Prio 2-22, Kanellakis 1-38, Desmet 1-1. CL Central : Buehler 8-158, Kelley 4-54, Bochert 2-12, Hammond 1-6.

VERGES TOTAL : Cary-Grove 483, CL Central 338.