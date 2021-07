Peyton et Eli Manning en tête d’affiche de l’émission « Monday Night Football »

Peyton Manning et Eli Manning devraient faire la une d’un MegaCast « Monday Night Football », a annoncé ESPN lundi.

La télédiffusion – prévue pour 10 matchs par saison au cours des trois prochaines années – sera produite avec Omaha Productions de Peyton Manning et sera diffusée sur ESPN2, avec une distribution potentielle sur ESPN +.

Les frères Manning ne seront pas sur place avec la production traditionnelle « Monday Night Football », mais diffuseront à la place à partir d’un endroit éloigné.

« Offrir plusieurs options de visionnage de Monday Night Football pour les trois prochaines saisons poursuit nos efforts d’innovation et offre une valeur supplémentaire à nos fans », a déclaré Jimmy Pitaro, président d’ESPN et de contenu sportif. « Peyton et Eli apporteront une approche différente, approfondissant la conversation sur des sujets plus larges et plus vastes tout en se concentrant sur le jeu, un peu comme le font les fans lorsqu’ils regardent avec leur famille et leurs amis. »

Le spectacle fera ses débuts le 13 septembre lorsque les Ravens de Baltimore affronteront les Raiders de Las Vegas.

Peyton Manning a pris sa retraite en 2016 et devrait être intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en août. Eli Manning a mené les Giants de New York à deux victoires au Super Bowl et a pris sa retraite à la fin de la saison 2019 après 16 campagnes.