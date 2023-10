Peyton Darguzis mène Joliet West devant Joliet Central lors d’une soirée émouvante – Shaw Local

JOLIET – Avant le match des Pink Heals de lundi entre Joliet West et Joliet Central, un défilé de survivants du cancer a été présenté.

Une fois cela terminé, la présidente de Pink Heals, Angie Caldwell, a pris la parole et a honoré Peyton Darguzis, senior de Joliet West. La mère de Darguzis, Michelle, était membre des Pink Heals avant de mourir en juillet 2021. L’un des camions de pompiers roses à l’extérieur de Joliet West avant le match est nommé « Michelle » en son honneur.

Lors du premier service du match, la passeuse de Joliet West, Julia Adams, a passé le ballon à Peyton Darguzis, qui l’a renversé pour tuer. Darguzis a connu une grosse soirée avec quatre attaques décisives, a réussi deux blocs et a réussi deux as dans un service de trois points à la fin du deuxième set d’une victoire des Tigres 25-8, 25-7.

« Il y avait définitivement des émotions mitigées », a déclaré Darguzis. « D’un côté, j’ai pu réfléchir et penser à ma mère, et c’était triste, mais mes coéquipiers étaient tous là pour moi et me réconfortaient. L’amour qui régnait dans tout ce gymnase surpasse tout ce qui pourrait être triste.

«J’aimerais penser que maman regardait. Il n’était pas dit avant le match que le premier set m’allait revenir, mais j’avais le sentiment que Julia allait faire quelque chose. Quand j’ai vu le ballon arriver vers moi, j’ai eu envie de le poser. C’est en quelque sorte cela qui m’a mis dans le match. C’était spécial pour moi de venir ici et de jouer pour ma mère.

Gabby Piazza de Joliet West réussit un tir lors du match de volley-ball des Pink Heals contre Joliet Central lundi. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Les Tigers (30-3, 8-1) ont surfé sur la vague d’émotion toute la soirée et se sont dirigés vers la victoire de la Southwest Prairie Conference, gardant ainsi l’espoir d’un titre de conférence. Darguzis a réussi deux attaques décisives et a combiné avec sa coéquipière Iyonna Pike sur un bloc alors que les Tigers ont pris une avance de 9-0.

Central (7-19, 0-9) est entré sur le tableau grâce à un kill de Delany Moran et a obtenu des kills d’Alyssa Flood et Gabby Leal pour porter le score à 14-4. Gabby Piazza de West a ensuite pris le relais, réalisant trois attaques décisives, puis Adams a servi un as pour donner l’avance aux Tigres 20-5. Les Steelmen ont été tués par Moran et Leal à la fin du match, tandis que West a été tué par Olivia Baxter et Pike.

«Nous avons fait de bonnes choses sur le terrain ce soir», a déclaré l’entraîneur central Kevin O’Connell. « Nous avons réussi de belles attaques et notre libéro [Madison Mader] a eu de belles fouilles sur des balles très durement touchées.

« L’essentiel ce soir, c’était l’ensemble de l’événement. C’est un grand événement, une grande tradition que l’Ouest et le Centre font ensemble. C’est formidable quand nous pouvons tous nous rassembler, surtout pour une cause si chère à la communauté. J’ai hâte de l’accueillir l’année prochaine.

Jasmin Banuelos de Joliet Central célèbre un tir bloqué pour un point lors du match de volley-ball des Pink Heals contre Joliet West lundi. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Avant le match, l’entraîneur de l’Ouest, Chris Lincoln, a pris le temps de remercier tous les fans d’être venus soutenir la cause et les sponsors de l’événement.

La victoire a également égalisé l’Ouest au premier rang de l’histoire de l’école. Ava Grevengoed a mené l’Ouest avec huit attaques décisives, tandis que Piazza en a réussi cinq. Darguzis et Natalia Harris ont chacune réussi quatre attaques décisives. Adams a obtenu 11 passes décisives et Taylor Brenczewski en a eu 10. Isabella Nelson a réalisé quatre récupérations, un sommet pour l’équipe, et Adams a réussi trois as.

« Nous avons bien joué ce soir, mais ce soir, c’est davantage une question de communauté », a déclaré Lincoln. « L’année dernière, nous avons récolté environ 7 000 $. C’est une belle soirée où la communauté se réunit. C’est pourquoi nous le faisons.

«C’était bien pour Peyton Darguzis de passer une bonne nuit. Nous n’avons pas nécessairement joué cette première pièce pour elle, mais Julia a réussi à la lui faire parvenir, donc c’était sympa. C’est génial d’égaler le record de l’école avec Joliet West. Lorsqu’il s’agissait d’un seul programme, Joliet Township, ils ont connu une saison avec 32 victoires, c’est donc celui que nous voulons obtenir.