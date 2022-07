PewDiePie s’est-il vraiment moqué d’une personne sourde dans la vidéo “TikTok Cringe” ? Twitter est divisé

Felix Arvid Ulf Kjellberg alias PewDiePie, le YouTuber suédois aux plus de 100 millions d’abonnés, qui vit une vie pittoresque au Japon, s’est à nouveau retrouvé sous les projecteurs, cette fois pour toutes les mauvaises raisons. Dans sa vidéo récemment mise en ligne intitulée “My Dog Cringes at TikToks..” On peut voir Felix faire copier à son carlin les manières d’un créateur de contenu TikTok tout en faisant la voix.

Alors que le morceau particulier semblait assez inoffensif à la surface, avec le YouTuber se moquant vraisemblablement des longs ongles du TikToker, on a appris plus tard que la personne de l’autre côté de l’écran était en fait malentendante.

En un rien de temps, un clip haché de la vidéo YouTube de Felix a fait son chemin vers le site de microblogging Twitter où les gens ont exprimé leur mécontentement face à l’émission “sourde” et “insensible” mise en place par le YouTuber.

Pas Pewdiepie se moquant d’une femme sourde ??? pic.twitter.com/sugizTcosx – (@Iced_Exponet) 27 juillet 2022

Pewdiepie n’est pas capacitiste, il voulait juste se moquer d’une femme noire pour des millions de téléspectateurs pour avoir de longs ongles et parler dans son dialecte naturel ! C’est UNIQUEMENT du racisme. –Steven Underwood (@blaqueword) 27 juillet 2022

Cette femme mérite des excuses de PewDiePie. Les personnes sourdes ont dû endurer le capacitisme et la moquerie tout au long de leur vie. Si vous le défendez alors qu’il a clairement tort, VOUS faites partie du problème. https://t.co/ttVvsSIeov — Queen Pinksweets ⚜️ A donné naissance aux jumeaux de Vernon (@QueenPinksweets) 28 juillet 2022

Pewdiepie est l’incarnation humaine de tant que vous êtes extrêmement populaire, vous pouvez vous en sortir avec n’importe quoi — Hunni Abeille (@Clichefairy) 27 juillet 2022

Pewdiepie s’est moqué de la voix et des ongles longs d’une jeune femme sourde tout en utilisant les pattes de son chien pour se moquer d’elle en utilisant la langue des signes. Nous devons arrêter de donner de grandes plates-formes à des idiots insipides pour intimider les gens. — Christophe Bouzy (@cbouzy) 27 juillet 2022

Alors que certains se demandaient si l’indignation était injustifiée.

Pewdiepie est critiqué pour s’être moqué des ongles d’une fille et littéralement de rien d’autre ? Twitter place vraiment la barre basse pour l’annulation ces jours-ci lmao – L’homme d’action (@TheActMan_YT) 28 juillet 2022

si vous pensez que pewdiepie se moquait de cette fille pour avoir parlé ASL, vous vous trompez lmao, il se moquait de ses ongles indiquant que son chien a aussi de longs ongles – ondulé (@trippydood) 27 juillet 2022

pewdiepie se moquera des ongles de quelqu’un et vous direz tous “donc tu es capable envers les sourds” pic.twitter.com/hwcLyHyQYK — Commentaire Flic  (@CommentCopped) 28 juillet 2022

Pewdiepie : Ses ongles sont grossiers et longs

Twitter : Donc, vous détestez aussi les personnes sourdes ? – Shin Common Writer (@ RileyMo23340515) 27 juillet 2022

attendez que pewdiepie se moque des ongles de quelqu’un et vous, les gars, parlez de handicap et de race ? — gravité (@gaaavity) 27 juillet 2022

Ce “drame” Pewdiepie : pic.twitter.com/9R0rVWKf85 – train de dépression honkai (@futaomain) 27 juillet 2022

Peut-être bombardée de notifications de sa présence dans une vidéo de Felix, la créatrice de contenu a répondu en disant que même si elle était bizarre et trouvait cela vraiment frustrant, elle n’était pas surprise.

Déclarant en outre qu’elle essayait de normaliser le fait d’avoir de gros ongles tout en signant dans la communauté sourde, les vidéos de réaction de grands créateurs tels que Felix ont fait mal. Donnant le bénéfice du doute à Felix tout en notant que le YouTuber était peut-être déjà au courant pendant ou après le téléchargement de la vidéo, elle a conclu en disant que nous devons tous “vivre et apprendre”.

Elle en a parlé https://t.co/nMdZds3QZx pic.twitter.com/2XDY9TDite — tae⁺¹ P1HARMONY / XDINARY COMEBACK (@taeseobie) 27 juillet 2022

Felix, d’autre part, a répondu à l’indignation en éditant le segment en question et a laissé une note sous sa vidéo qui disait :

“Hé, juste pour clarifier certaines choses : j’ai édité le clip avec la fille qui a les ongles longs. Je n’avais aucune idée qu’elle était sourde, mais un peu stupide de ma part de ne pas s’en rendre compte. Toujours en regardant à travers le clip, je me moquais seulement de ses longs ongles. La voix que j’ai faite pour mon chien est la même voix que je lui ai donnée pendant des années. (edit: ..et faire bouger les pattes de mon chien c’était piquer les gens qui dansaient toujours ou faisaient des mouvements sur tiktok, qui est un thème récurrent dans toute la vidéo). Quoi qu’il en soit, erreur honnête, ma faute.

